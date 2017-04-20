20 апреля на Жигулевской ГЭС начался сброс воды. Беспокоиться стоит дачникам и жителям частного сектора, чьи дома находятся в традиционной зоне подтопления. Решение принято в связи с увеличившимся потоком воды в Куйбышевское водохранилище. Его суммарный показатель превышает 19000 кубометров в секунду.
Для сохранения рыбы на плотине приоткрыто пока 3 створки по полметра. Затем пропуск воды будет увеличен до 1 тыс. кубометров в секунду.
В прошлом году сброс воды начался на неделю раньше. ГЭС работает в штатном режиме.
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