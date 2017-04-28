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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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Колхоз или мегаполис: какого статуса достойна Самара?

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Когда исчезнут пробки у моста Жигулевской ГЭС

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Как сообщает «Поволжуправтодор», в этот период грузовой транспорт с общей массой свыше 3,5 тонн и габаритными параметрами 

12 апреля 2017, 04:10
Яндекс составил Топ-5 автомобильных пробок Самары

Яндекс составил Топ-5 автомобильных пробок Самары

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17 октября 2016, 05:07
В России предложили изменить ПДД для борьбы с пробками

В России предложили изменить ПДД для борьбы с пробками

В ГИБДД поступили предложения по внесению изменений в Правила дорожного движения (ПДД) ради борьбы с пробками. Исследование провели в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. Его результаты были представлены в Санкт-Петербурге на конгрессе по безопасности дорожного движения.

По мнению 

5 октября 2016, 02:00
Ученые планируют извлекать энергию из стоящих в пробках машин

Ученые планируют извлекать энергию из стоящих в пробках машин

Ученые из Калифорнии планируют извлекать энергию из машин, стоящих в пробках. О начале работы над новым проектом рассказали местные власти. Они намерены 50% потребляемого в штате электричества получать из возобновляемых источников.
Замглавы Энергетической комиссии этого американского штата Майкл Грэйвли говорит, 

26 сентября 2016, 02:14
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