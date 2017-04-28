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Самара под угрозой пыльных бурь
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27 апреля 2017, 09:21
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Тольяттинцы три дня наблюдали за битвой юношей и девушек
Блогер Алексей Сиверкин рассказал, что с 22 по 24 апреля в тольяттинском спортивном центре "Гранит" прошло трехдневное первенство ПФО по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет. "За звание лучших сражались почти 200 спортсменов, представляющих 21 команду со …
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26 апреля 2017, 10:37
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Колхоз или мегаполис: какого статуса достойна Самара?
Блогер Владислав Харчев запустил несколько "голосовалок", чтобы выяснить у самарцев их отношение к качеству услуг, культуре и благоустройству в родном городе. Уже определились лидирующие позиции в опросах. Большинство проголосовавших посчитали, что Самара по уровню качества товаров и услуг от …
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26 апреля 2017, 09:44
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Гулять в центре Самары стало опасно
Блогер fydora прошлась по туристическим маршрутам Самары. "Итоги нехорошие. Так, улица Ленинградская уже давно перестала быть пешеходной, движение становится все интенсивней, покрытие и колодцы проваливаются, они не выдерживают даже пешеходов. И вообще, тут надо выйти на субботник. А вот …
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21 апреля 2017, 09:18
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Когда исчезнут пробки у моста Жигулевской ГЭС
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12 апреля 2017, 04:10
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Яндекс составил Топ-5 автомобильных пробок Самары
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17 октября 2016, 05:07
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В России предложили изменить ПДД для борьбы с пробками
В ГИБДД поступили предложения по внесению изменений в Правила дорожного движения (ПДД) ради борьбы с пробками. Исследование провели в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. Его результаты были представлены в Санкт-Петербурге на конгрессе по безопасности дорожного движения.
По мнению …
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5 октября 2016, 02:00
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Ученые планируют извлекать энергию из стоящих в пробках машин
Ученые из Калифорнии планируют извлекать энергию из машин, стоящих в пробках. О начале работы над новым проектом рассказали местные власти. Они намерены 50% потребляемого в штате электричества получать из возобновляемых источников.
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26 сентября 2016, 02:14