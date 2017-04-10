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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В самарском аквапарке 9-летняя девочка провалилась в решетку для слива воды

В самарском аквапарке 9-летняя девочка провалилась в решетку для слива воды

Вчера, 9 апреля, в самарском аквапарке «Виктория» на Московском шоссе произошло ЧП, передает «Волга Ньюс».
 
По предварительной информации, во время посещения бассейна 9-летняя девочка провалилась ногой в сломанную решетку для слива воды. У ребенка оказался вывихнут палец, из 
10 апреля 2017, 10:53
В Жигулевске 62-летний водитель сбил перебегавшего дорогу мальчика

В Жигулевске 62-летний водитель сбил перебегавшего дорогу мальчика

Во вторник, 4 апреля, в Жигулевске в результате ДТП пострадал ребенок. Авария произошла около восьми часов утра на улице Радиозаводской. Автомобиль «ВАЗ 21213» наехал на 8-летнего мальчика. По данным полицейских, ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Его доставили в больницу. 
5 апреля 2017, 09:36
На подстрелившего полицейских мужчину в Самаре завели уголовное дело

На подстрелившего полицейских мужчину в Самаре завели уголовное дело

В Куйбышевском районе Самары в выходные произошла перестрелка. По данным МВД, 1 апреля полицейские проводили операцию по задержанию подозреваемых в серии поджогов автотранспорта. Один из них начал стрелять из травматического оружия по оперативникам и ранил двоих. Полицейские открыли ответный огонь, 
3 апреля 2017, 12:21
В Самаре мальчик перебегал проспект Ленина и попал под машину

В Самаре мальчик перебегал проспект Ленина и попал под машину

В воскресенье, 2 апреля, в Самаре в результате ДТП пострадал ребенок. На проспекте Ленина, 12-летнего мальчика сбила иномарка Nissan. Инцидент произошел в 19:45. Машиной управлял 69-летний мужчина. По данным полиции, подросток пересекал дорогу в неустановленном месте и без сопровождения взрослых. 

3 апреля 2017, 09:51
Под Самарой «Лада» въехала в стоящую фуру: среди пострадавших – 13-летняя девочка

Под Самарой «Лада» въехала в стоящую фуру: среди пострадавших – 13-летняя девочка

В ночь с субботы на воскресенье, с 1 на 2 апреля, в Самарской области произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний ребенок.

Инцидент зафиксировали на территории Ставропольского района. По предварительной версии полиции, 42-летний водитель на «Лада-Калина» ехал по автотрассе М-5 «Урал» со 

2 апреля 2017, 06:29
В Тольятти автоледи врезалась в «Гранту», пострадал ребенок

В Тольятти автоледи врезалась в «Гранту», пострадал ребенок

В понедельник, 27 марта, в Автозаводском районе Тольятти в результате ДТП пострадал ребенок. Авария произошло в 15:45 на Южном шоссе.

По версии полицейских, 35-летняя автоледи на «Приоре» при развороте нарушила правила перестроения и столкнулась с «Грантой». В ДТП пострадал 
28 марта 2017, 02:15
В Самарской области на турбазе молодой парень выстрелил в знакомого

В Самарской области на турбазе молодой парень выстрелил в знакомого

В Волжском районе Самарской области расследуют уголовное дело о стрельбе на турбазе. Молодой парень выстрелил в человека.  

Инцидент произошел в минувшую субботу, 9 июля. По данным полицейских, произошел конфликт между двумя знакомыми. 23-летний парень схватил травматический пистолет и 
13 июля 2016, 02:03
Руководство уфимского аквапарка прокомментировало гибель посетительницы

Руководство уфимского аквапарка прокомментировало гибель посетительницы

Как уже сообщала ТЕРРА, 49-летняя жительница города Мелеуза погибла в аквапарке в Уфе. Вчера во время спуска с одной из горок водного аттракциона женщина получила черепно-мозговую травму, которая предположительно и стала причиной ее смерти.
Как рассказало руководство аквапарка, в 18:15 

9 июня 2016, 05:09
В Уфе женщина погибла в аквапарке после спуска с горки

В Уфе женщина погибла в аквапарке после спуска с горки

Как сообщают региональные средства массовой информации, представители правоохранительных органов Республики Башкирия осуществляют проверку по факту смерти 49-летней жительницы города Мелеуза. Закрытую черепно-мозговую травму, послужившую в конечном итоге причиной летального исхода, женщина получила во время спуска с горки в местном аквапарке.

9 июня 2016, 01:55
В Самаре на Кирова в руках мужчины взорвался запал гранаты

В Самаре на Кирова в руках мужчины взорвался запал гранаты

Самарские полицейские выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого был ранен пожилой мужчина. Во вторник, 22 декабря, 73-летнего пенсионера привезли в больницу с травмами рук. По предварительной информации, мужчина нашел в мусорном контейнере на проспекте Кирова запал от гранаты. Пенсионер попытался 
23 декабря 2015, 09:51
В Самаре 40-летнего мужчину обстреляли из кустов на улице

В Самаре 40-летнего мужчину обстреляли из кустов на улице

Вечером в понедельник, 21 декабря, в одну самарских больниц доставили 40-летнего мужчину с тяжелым огнестрельным ранением в голову.

По предварительной информации, инцидент произошел в Острогожском переулке, сообщает портал «Волга-Ньюс». Мужчина шел по улице. Ему выстрелил в голову некто, прятавшийся 
22 декабря 2015, 03:33
По факту инцидента в аквапарке Тольятти возбудили уголовное дело

По факту инцидента в аквапарке Тольятти возбудили уголовное дело

Сегодня, 14 августа, следователи сообщили о возбуждении уголовного дела по факту госпитализации посетителей развлекательного центра «Аква Лэнд». Статья «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья человека».

По данным следствия, 12 августа в больницу положили 
14 августа 2015, 02:01
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