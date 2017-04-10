|
В самарском аквапарке 9-летняя девочка провалилась в решетку для слива воды
Вчера, 9 апреля, в самарском аквапарке «Виктория» на Московском шоссе произошло ЧП, передает «Волга Ньюс».
По предварительной информации, во время посещения бассейна 9-летняя девочка провалилась ногой в сломанную решетку для слива воды. У ребенка оказался вывихнут палец, из …
|
10 апреля 2017, 10:53
|
В Жигулевске 62-летний водитель сбил перебегавшего дорогу мальчика
|
5 апреля 2017, 09:36
|
На подстрелившего полицейских мужчину в Самаре завели уголовное дело
В Куйбышевском районе Самары в выходные произошла перестрелка. По данным МВД, 1 апреля полицейские проводили операцию по задержанию подозреваемых в серии поджогов автотранспорта. Один из них начал стрелять из травматического оружия по оперативникам и ранил двоих. Полицейские открыли ответный огонь, …
|
3 апреля 2017, 12:21
|
В Самаре мальчик перебегал проспект Ленина и попал под машину
|
3 апреля 2017, 09:51
|
Под Самарой «Лада» въехала в стоящую фуру: среди пострадавших – 13-летняя девочка
|
2 апреля 2017, 06:29
|
В Тольятти автоледи врезалась в «Гранту», пострадал ребенок
|
28 марта 2017, 02:15
|
В Самарской области на турбазе молодой парень выстрелил в знакомого
|
13 июля 2016, 02:03
|
Руководство уфимского аквапарка прокомментировало гибель посетительницы
|
9 июня 2016, 05:09
|
В Уфе женщина погибла в аквапарке после спуска с горки
Как сообщают региональные средства массовой информации, представители правоохранительных органов Республики Башкирия осуществляют проверку по факту смерти 49-летней жительницы города Мелеуза. Закрытую черепно-мозговую травму, послужившую в конечном итоге причиной летального исхода, женщина получила во время спуска с горки в местном аквапарке.
|
9 июня 2016, 01:55
|
В Самаре на Кирова в руках мужчины взорвался запал гранаты
Самарские полицейские выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого был ранен пожилой мужчина. Во вторник, 22 декабря, 73-летнего пенсионера привезли в больницу с травмами рук. По предварительной информации, мужчина нашел в мусорном контейнере на проспекте Кирова запал от гранаты. Пенсионер попытался …
|
23 декабря 2015, 09:51
|
В Самаре 40-летнего мужчину обстреляли из кустов на улице
Вечером в понедельник, 21 декабря, в одну самарских больниц доставили 40-летнего мужчину с тяжелым огнестрельным ранением в голову.
По предварительной информации, инцидент произошел в Острогожском переулке, сообщает портал «Волга-Ньюс». Мужчина шел по улице. Ему выстрелил в голову некто, прятавшийся …
|
22 декабря 2015, 03:33
|
По факту инцидента в аквапарке Тольятти возбудили уголовное дело
Сегодня, 14 августа, следователи сообщили о возбуждении уголовного дела по факту госпитализации посетителей развлекательного центра «Аква Лэнд». Статья «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья человека».
По данным следствия, 12 августа в больницу положили …
|
14 августа 2015, 02:01