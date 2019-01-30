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В Самарской области директора МП подозревают в получении взяток на 1,2 млн рублей
В Самарской области директора муниципального учреждения задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Оказалось, что в поле зрения правоохранителей попал руководитель одного из муниципальных учреждений Отрадного, 50-летний житель села Кинель-Черкассы.
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30 января 2019, 05:36
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В блогах: Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома
Про еще одного необычного человека поведал другой YouTube-канал - "Делай добро и бросай его в воду". Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома. Своеобразный социальный эксперимент продолжается довольно долго. Мужчина, которого зовут Андрей, забирает пассажиров с …
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30 января 2019, 05:05
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В блогах: Житель Бузулука идет пешком в Самару
На YouTube-канале «Бодрый ленивец» уже четвертый день подряд транслируется видео о необычном путешественнике из Бузулука, который идет пешком в Самару. Парень надеется выиграть спор на 200 тысяч рублей. Молодой человек по имени Дмитрий затеял поход, который должен связать две …
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30 января 2019, 05:01
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Взяли покататься: в Новокуйбышевске пассажиры пытались задушить таксиста и угнали авто
В Самаре правоохранители расследовали криминальную историю: к полицейским обратился за помощью 54-летний водитель такси. Обеспокоенный мужчина рассказал, что у него угнали «Ладу Гранту» - собственность таксомоторной компании. Оказалось, что таксист получил заказ на поездку до Новокуйбышевска. Но, когда он приехал …
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30 января 2019, 04:37
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Mitsubishi представит в Женеве концепт нового внедорожника
В начале марта в Женеве пройдет традиционный автосалон. В его рамках производители представят новинки своей продукции. Собственную презентацию готовит и компания Mitsubishi. Японцы намерены показать публике концепт нового внедорожника Engelberg Tourer. Свое название он получил в честь швейцарского горнолыжного курорта …
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29 января 2019, 01:56
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Отчуждение акций «АвтоВАЗа»: нарушений не нашли
Прокуратура Автозаводского района Тольятти не выявила нарушений закона при принудительном выкупе акций «АвтоВАЗа» у граждан в пользу компании Alliance Rostec Auto B.V. Проверка проводилась по многочисленным обращениям бывших владельцев ценных бумаг на предмет законности подобного отчуждения. Было установлено, что «Альянс» …
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29 января 2019, 09:31
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Уборщицы из Сызрани привлекают клиентов необычными способами
На сайте объявлений появилось необычное предложение услуг в Сызрани. Потенциальным клиентам предлагается уборка помещений - офисов, квартир и частных домов порядочными сотрудниками. Интересно, что объявление начинается со слова «сиськи» и это не случайно - так мастерицы клининга привлекают внимание работодателей.
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15 января 2019, 09:12
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До 40% автомобилистов в России катаются без полисов ОСАГО
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10 января 2019, 01:08
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«АвтоВАЗ» вышел с каникул
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10 января 2019, 09:15
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С января машины «АвтоВАЗа» подорожают
«АвтоВАЗ» с января поднимет цены на свои автомобили, пишут «Ведомости». Эту информацию изданию подтвердили в дилерских центрах LADA. В среднем машины подорожают на 2,5-3 процента. Представители автозавода отмечают, что изменение стоимости продиктовано увеличением ставки НДС с 18 до 20 …
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29 декабря 2018, 02:06
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СПИК «АвтоВАЗа» одобрили
Межведомственная комиссия при Минпромторге России одобрила заключение специального инвестиционного контракта «АвтоВАЗа». Документ предполагает развитие модельного ряда автомобилей Lada, Nissan, Renault и Mitsubishi и модернизацию мощностей для их производства. Проект будет реализован российско-франко-японским альянсом. При этом планируется, что инвестором контракта станет …
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28 декабря 2018, 08:28
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Стратегия «АвтоВАЗа»: до 2026 года завод выпустит 8 новых моделей
«АвтоВАЗ» поделился своими производственными планами и отчитался за уже выполненные этапы по формированию обновленного модельного ряда. Как говорится в пресс-релизе тольяттинского автогиганта, до 2026 года компания планирует выпустить 8 новых моделей и провести 9 рестайлингов уже существующих автомобилей. В рамках …
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26 декабря 2018, 08:27
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Продать квартиру в новостройке в России станет сложнее
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20 декабря 2018, 10:21
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В Самаре стартовала продажа абонементов на весенние матчи «Крыльев Советов»
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10 декабря 2018, 01:22
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