В блогах: Житель Бузулука идет пешком в Самару … На YouTube-канале «Бодрый ленивец» уже четвертый день подряд транслируется видео о необычном путешественнике из Бузулука, который идет пешком в Самару. Парень надеется выиграть спор на 200 тысяч рублей. Молодой человек по имени Дмитрий затеял поход, который должен связать две