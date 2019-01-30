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«Бункер S» Эфир передачи от 29.01.2019  
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Цифры. Эфир передачи от 29.01.2019 
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Материалы по теме:

В Самарской области директора МП подозревают в получении взяток на 1,2 млн рублей

В Самарской области директора МП подозревают в получении взяток на 1,2 млн рублей

В Самарской области директора муниципального учреждения задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Оказалось, что в поле зрения правоохранителей попал руководитель одного из муниципальных учреждений Отрадного, 50-летний житель села Кинель-Черкассы.

- По предварительным данным, он получил незаконные 
30 января 2019, 05:36
В блогах: Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома

В блогах: Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома

Про еще одного необычного человека поведал другой YouTube-канал - "Делай добро и бросай его в воду". Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома. Своеобразный социальный эксперимент продолжается довольно долго. Мужчина, которого зовут Андрей, забирает пассажиров с 
30 января 2019, 05:05
В блогах: Житель Бузулука идет пешком в Самару

В блогах: Житель Бузулука идет пешком в Самару

На YouTube-канале «Бодрый ленивец» уже четвертый день подряд транслируется видео о необычном путешественнике из Бузулука, который идет пешком в Самару. Парень надеется выиграть спор на 200 тысяч рублей. Молодой человек по имени Дмитрий затеял поход, который должен связать две 
30 января 2019, 05:01
Взяли покататься: в Новокуйбышевске пассажиры пытались задушить таксиста и угнали авто

Взяли покататься: в Новокуйбышевске пассажиры пытались задушить таксиста и угнали авто

В Самаре правоохранители расследовали криминальную историю: к полицейским обратился за помощью 54-летний водитель такси. Обеспокоенный мужчина рассказал, что у него угнали «Ладу Гранту» - собственность таксомоторной компании. Оказалось, что таксист получил заказ на поездку до Новокуйбышевска. Но, когда он приехал 
30 января 2019, 04:37
Mitsubishi представит в Женеве концепт нового внедорожника

Mitsubishi представит в Женеве концепт нового внедорожника

В начале марта в Женеве пройдет традиционный автосалон. В его рамках производители представят новинки своей продукции. Собственную презентацию готовит и компания Mitsubishi. Японцы намерены показать публике концепт нового внедорожника Engelberg Tourer. Свое название он получил в честь швейцарского горнолыжного курорта 
29 января 2019, 01:56
Отчуждение акций «АвтоВАЗа»: нарушений не нашли

Отчуждение акций «АвтоВАЗа»: нарушений не нашли

Прокуратура Автозаводского района Тольятти не выявила нарушений закона при принудительном выкупе акций «АвтоВАЗа» у граждан в пользу компании Alliance Rostec Auto B.V. Проверка проводилась по многочисленным обращениям бывших владельцев ценных бумаг на предмет законности подобного отчуждения. Было установлено, что «Альянс» 
29 января 2019, 09:31
Уборщицы из Сызрани привлекают клиентов необычными способами

Уборщицы из Сызрани привлекают клиентов необычными способами

На сайте объявлений появилось необычное предложение услуг в Сызрани. Потенциальным клиентам предлагается уборка помещений - офисов, квартир и частных домов порядочными сотрудниками. Интересно, что объявление начинается со слова «сиськи» и это не случайно - так мастерицы клининга привлекают внимание работодателей.
«Сиськи! 
15 января 2019, 09:12
До 40% автомобилистов в России катаются без полисов ОСАГО

До 40% автомобилистов в России катаются без полисов ОСАГО

До 40% автомобилистов в России ездят без полисов ОСАГО или с поддельными. Очередной пересмотр тарифов Центробанком, когда верхнюю и нижнюю границу сдвинули на 20%, должен изменить ситуацию. Однако существует при этом масса сложностей. О подводных камнях «ТЕРРЕ» рассказал эксперт в 
10 января 2019, 01:08
«АвтоВАЗ» вышел с каникул

«АвтоВАЗ» вышел с каникул

В среду, 9 января, «АвтоВАЗ» возобновил работу после новогодних каникул. Тольяттинский автогигант остановил конвейер 26 декабря; часть сотрудников, не занятых на основных производствах, трудилась до 29-го числа. По итогам прошлого года компания продала в России около 360 тысяч автомобилей. Это 
10 января 2019, 09:15
С января машины «АвтоВАЗа» подорожают

С января машины «АвтоВАЗа» подорожают

«АвтоВАЗ» с января поднимет цены на свои автомобили, пишут «Ведомости». Эту информацию изданию подтвердили в дилерских центрах LADA. В среднем машины подорожают на 2,5-3 процента. Представители автозавода отмечают, что изменение стоимости продиктовано увеличением ставки НДС с 18 до 20 
29 декабря 2018, 02:06
СПИК «АвтоВАЗа» одобрили

СПИК «АвтоВАЗа» одобрили

Межведомственная комиссия при Минпромторге России одобрила заключение специального инвестиционного контракта «АвтоВАЗа». Документ предполагает развитие модельного ряда автомобилей Lada, Nissan, Renault и Mitsubishi и модернизацию мощностей для их производства. Проект будет реализован российско-франко-японским альянсом. При этом планируется, что инвестором контракта станет 
28 декабря 2018, 08:28
Стратегия «АвтоВАЗа»: до 2026 года завод выпустит 8 новых моделей

Стратегия «АвтоВАЗа»: до 2026 года завод выпустит 8 новых моделей

«АвтоВАЗ» поделился своими производственными планами и отчитался за уже выполненные этапы по формированию обновленного модельного ряда. Как говорится в пресс-релизе тольяттинского автогиганта, до 2026 года компания планирует выпустить 8 новых моделей и провести 9 рестайлингов уже существующих автомобилей. В рамках 
26 декабря 2018, 08:27
Продать квартиру в новостройке в России станет сложнее

Продать квартиру в новостройке в России станет сложнее

В России ужесточат правила продажи квартир в новостройках. Госдума одобрила в третьем чтении новые поправки в закон о долевом участии в строительстве жилья. В частности, они предполагают изменение принципов расчетов. Согласно документу, с 1 июля 2019 года застройщики будут обязаны 
20 декабря 2018, 10:21
В Самаре стартовала продажа абонементов на весенние матчи «Крыльев Советов»

В Самаре стартовала продажа абонементов на весенние матчи «Крыльев Советов»

В понедельник, 10 декабря, стартовала продажа клубных абонементов на оставшиеся домашние матчи «Крыльев Советов» в весенней части российской премьер-лиги. Входной документ на 6 заключительных игр сезона 2018/2019, в том числе на встречи с казанским «Рубином» и столичным «Спартаком», обойдется от 
10 декабря 2018, 01:22
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