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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Немецкий кроссовер «догнал» вазовскую «десятку» у здания сызранской Думы

Утром 8 мая около сызранской городской думы произошла авария. На пересечении улиц Смолина и Комсомольской столкнулись вазовская "десятка" и кроссовер «Мерседес». Машины ехали по направлению к стадиону «Кристалл». Судя по всему, «десятка» притормозила на перекрестке, чтобы пропустить пешеходов. В это 
8 мая 2018, 09:21
Сызранским коммунальщикам дали два дня на вывоз мусора из города

Сызранским коммунальщикам дали два дня на вывоз мусора из города

7 мая в администрации Сызрани прошло оперативное совещание. Одним из главных вопросов повестки дня стал вывоз мусора с территории города. В последнее время местные жители направили чиновникам массу жалоб на то, что контейнерные площадки не вычищаются вовремя. Местами образовались несанкционированные 
7 мая 2018, 01:16
Сухая трава горит на окраине Сызрани

Сухая трава горит на окраине Сызрани

4 мая на окраине Сызрани загорелась сухая трава. Пожар начался в поселке Уваровка на участке, расположенном около площадки, предназначенной для строительства домов для многодетных семей. Огонь распространился на площади около 100 квадратных метров. На месте работает пожарный расчет, сообщает
4 мая 2018, 01:53
Куртку с деньгами и телефоном сняли преступники с жителя Сызрани

Куртку с деньгами и телефоном сняли преступники с жителя Сызрани

На днях к сотрудникам полиции за помощью обратился 45-летний житель Сызрани. Его ограбили на железнодорожной станции. Злоумышленники сняли с потерпевшего куртку, в которой находились деньги и мобильный телефон.

Сотрудники полиции составили ориентировку на подозреваемых и разослали ее по всем постам. Спустя 

4 мая 2018, 12:08
Стали известны подробности ЧП с пассажирским автобусом в Самаре

Стали известны подробности ЧП с пассажирским автобусом в Самаре

В Самаре в четверг, 
3 мая 2018, 03:34
Под Сызранью 3 человека погибли, врезавшись на «Калине» в стоявший на дороге КамАЗ

Под Сызранью 3 человека погибли, врезавшись на «Калине» в стоявший на дороге КамАЗ

В ночь со вторника на среду, с 1 на 2 мая, под Сызранью в ДТП погибли три человека. Авария случилась примерно в 3:30 на 27 км автомагистрали «Сызрань-Саратов» неподалеку от поселка Кубра.
 
По данным сотрудников полиции, водитель автомашины ВАЗ-111830 

2 мая 2018, 03:15
Двое взрослых погибли, ребенок в реанимации: Страшное ДТП на трассе «Сызрань-Волгоград»

Двое взрослых погибли, ребенок в реанимации: Страшное ДТП на трассе «Сызрань-Волгоград»

ДТП со смертельным исходом случилось вчера, 30 апреля, в 2:10 на 198 км федеральной автотрассы «Сызрань-Волгоград» в районе поселка Сенного, что в Вольском районе Саратовской области.

По предварительным версии сотрудников полиции, водитель на автомобиле ВАЗ-21140 не выбрал безопасную скорость, 
1 мая 2018, 06:37
УАЗ сгорел ночью в Сызрани

УАЗ сгорел ночью в Сызрани

В ночь на 30 апреля в Сызрани произошел пожар. Около 02:18 во 2-м Монтерском переулке загорелся автомобиль УАЗ. На тушение внедорожника выдвинулись 5 пожарных и 1 автоцистерна. На полную ликвидацию огня у специалистов ушло всего 14 минут.

Причины ЧП и размер 

30 апреля 2018, 02:01
От удара молнии баня сгорела в Сызрани

От удара молнии баня сгорела в Сызрани

Пожар случился сегодня, 28 апреля, около 5 часов утра по адресу улица Река Воложка, 3 в районе причала "Сельмаш". Пламя удалось потушить за 25 минут. Пострадавших нет, однако зданию нанесен серьезный ущерб.
 
Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Вспыхнула 
28 апреля 2018, 04:03
Страшное ДТП у Отрадного: КамАЗ раздавил легковушку с людьми

Страшное ДТП у Отрадного: КамАЗ раздавил легковушку с людьми

Трагедия произошла сегодня, 28 апреля, утром на трассе «Самара -Бугуруслан» на въезде в город Отрадный. По предварительным данным, автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречку и столкнулся с груженым «КамАЗом». Грузовик буквально раздавил легковушку. У 66-летнего водителя и его 61-летней пассажирки 
28 апреля 2018, 03:10
50-летнего мужчину сбил насмерть грузовой поезд под Похвистнево

50-летнего мужчину сбил насмерть грузовой поезд под Похвистнево

Сегодня, 28 апреля, в 4:20, на 1256 километре пикета № 7 Куйбышевской железной дороги, рядом с пунктом отстоя электропоездов, грузовой поезд насмерть сбил 50-летнего мужчину, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.
По данным ведомства, до трагедии мужчина шел 

28 апреля 2018, 02:48
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