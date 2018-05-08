В Самарской области в поселке Переволоки под Сызранью 8 мая произошла трагедия. В дачном домике произошел пожар и сгорел дедушка 88 лет. Около трех часов ночи пожарным поступило сообщение о ЧП в дачном кооперативе «Лада». К месту происшествия направили две автоцистерны. В тушении участвовали шестеро пожарных. К моменту прибытия пожарных расчетов строение было охвачено огнем практически полностью. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Обнаружен погибший с многочисленными ожогами. Это мужчина, пенсионер 1929 года рождения. Ликвидацию объявили в полчетвертого ночи. Причину ЧП устанавливают, передает «КТВ-Луч».
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Немецкий кроссовер «догнал» вазовскую «десятку» у здания сызранской Думы
Утром 8 мая около сызранской городской думы произошла авария. На пересечении улиц Смолина и Комсомольской столкнулись вазовская "десятка" и кроссовер «Мерседес». Машины ехали по направлению к стадиону «Кристалл». Судя по всему, «десятка» притормозила на перекрестке, чтобы пропустить пешеходов. В это …
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8 мая 2018, 09:21
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Сызранским коммунальщикам дали два дня на вывоз мусора из города
7 мая в администрации Сызрани прошло оперативное совещание. Одним из главных вопросов повестки дня стал вывоз мусора с территории города. В последнее время местные жители направили чиновникам массу жалоб на то, что контейнерные площадки не вычищаются вовремя. Местами образовались несанкционированные …
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7 мая 2018, 01:16
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Сухая трава горит на окраине Сызрани
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4 мая 2018, 01:53
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Куртку с деньгами и телефоном сняли преступники с жителя Сызрани
На днях к сотрудникам полиции за помощью обратился 45-летний житель Сызрани. Его ограбили на железнодорожной станции. Злоумышленники сняли с потерпевшего куртку, в которой находились деньги и мобильный телефон.
Сотрудники полиции составили ориентировку на подозреваемых и разослали ее по всем постам. Спустя …
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4 мая 2018, 12:08
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Стали известны подробности ЧП с пассажирским автобусом в Самаре
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3 мая 2018, 03:34
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Под Сызранью 3 человека погибли, врезавшись на «Калине» в стоявший на дороге КамАЗ
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2 мая 2018, 03:15
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Двое взрослых погибли, ребенок в реанимации: Страшное ДТП на трассе «Сызрань-Волгоград»
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1 мая 2018, 06:37
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УАЗ сгорел ночью в Сызрани
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30 апреля 2018, 02:01
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От удара молнии баня сгорела в Сызрани
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28 апреля 2018, 04:03
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Страшное ДТП у Отрадного: КамАЗ раздавил легковушку с людьми
Трагедия произошла сегодня, 28 апреля, утром на трассе «Самара -Бугуруслан» на въезде в город Отрадный. По предварительным данным, автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречку и столкнулся с груженым «КамАЗом». Грузовик буквально раздавил легковушку. У 66-летнего водителя и его 61-летней пассажирки …
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28 апреля 2018, 03:10
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50-летнего мужчину сбил насмерть грузовой поезд под Похвистнево
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28 апреля 2018, 02:48