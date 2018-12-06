Стадион «Самара Арена» готовят к матчу с «Ростовом» … На стадионе «Самара Арена» полным ходом идет подготовка к игре 17-го тура российской премьер-лиги с «Ростовом». Матч запланирован на 8 декабря и стартует в 13:30. Он будет заключительным в этом году для самарских «Крыльев Советов». В тренировках команды участвуют все