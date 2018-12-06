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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самарской области введут дневной «тихий час»

В Самарской области введут дневной «тихий час»

В четверг, 6 декабря, депутаты Самарской губдумы одобрили в первом чтении изменения, которые собираются внести в региональный «закон о тишине». Сейчас шуметь в жилых домах запрещено с 22:00 до 08:00, а летом - с 23:00 до 8:00. Теперь в выходные 
6 декабря 2018, 05:55
Росгвардия получила 21 машину для патрулирования самарских улиц

Росгвардия получила 21 машину для патрулирования самарских улиц

В четверг, 6 декабря, в подразделения вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Самарской области на площади Славы были торжественно переданы автомобили для патрулирования улиц. Всего поступила 21 машина.

За 11 месяцев вневедомственная охрана пресекла 1353 преступления, по которым завели уголовные 
6 декабря 2018, 05:05
«Офис на сетях водоснабжения»: в Самаре не могут вернуть воду в 7 домов из-за незаконной постройки

«Офис на сетях водоснабжения»: в Самаре не могут вернуть воду в 7 домов из-за незаконной постройки

В областной столице не могут вернуть холодную воду жителям семи домов. 4 декабря произошла коммунальная авария около дома №235а по Советской Армии, где вода выходила из земли после порыва водовода диаметром 500 миллиметров. По технологическим причинам 5 декабря жителей семи 
6 декабря 2018, 04:13
Стадион «Самара Арена» готовят к матчу с «Ростовом»

Стадион «Самара Арена» готовят к матчу с «Ростовом»

На стадионе «Самара Арена» полным ходом идет подготовка к игре 17-го тура российской премьер-лиги с «Ростовом». Матч запланирован на 8 декабря и стартует в 13:30. Он будет заключительным в этом году для самарских «Крыльев Советов». В тренировках команды участвуют все 
6 декабря 2018, 03:36
В Самаре грузовик сбил 90-летнюю старушку: женщина выжила

В Самаре грузовик сбил 90-летнюю старушку: женщина выжила

В среду, 5 декабря, произошла авария с пострадавшими в областной столице. В 14:00 47-летний водитель большегруза MAN ехал задним ходом по прилегающей территории улицы Краснодонской со стороны проспекта Кирова в направлении Воронежской.

Напротив дома № 70 по Краснодонской шофер 
6 декабря 2018, 03:06
На железной дороге в Самарской области стащили деталей на 350 кг

На железной дороге в Самарской области стащили деталей на 350 кг

В понедельник, 3 декабря, в Самарской области обнаружена серьезная кража на железной дороге. Сотрудники Сызранского линейного отдела выявили 37-летнего ранее судимого мужчину, которого подозревают в хищении деталей верхнего строительного пути. Вес его добычи составил 350 кг. Сейчас все похищенное изъято, 
5 декабря 2018, 09:38
Зарезал жену на 7-м месяце: подробности жуткого убийства в Самарской области

Зарезал жену на 7-м месяце: подробности жуткого убийства в Самарской области

Стали известны подробности жестокого убийства в Кошкинском районе. Напомним, что там погибла беременная женщина. Как сообщили в ГУ МВД по региону, в полицию обратился местный житель, который рассказал, что в соседней квартире поссорилась супружеская пара. Оперативники выехали по указанному адресу 
4 декабря 2018, 05:54
В Самаре завели дело о мошенничестве при ремонте парка Металлургов

В Самаре завели дело о мошенничестве при ремонте парка Металлургов

Во вторник, 4 декабря, стало известно о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупных размерах. В центре скандала оказалась масштабная реконструкция парка имени 50-летия Октября (парка Металлургов). Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил депутат Госдумы по 
4 декабря 2018, 03:05
В Самарской области пьяный ревнивец зарезал беременную жену

В Самарской области пьяный ревнивец зарезал беременную жену

Красноярский следственный отдел завел уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ в отношении 31-летнего мужчины. Этого человека подозревают в убийстве беременной женщины. По версии следствия, 25 ноября подозреваемый, будучи пьяным, нанес своей беременной жене несколько ударов 
4 декабря 2018, 01:03
В Самарской области мужчина готовил заказное убийство тестя и тещи

В Самарской области мужчина готовил заказное убийство тестя и тещи

В Самарской области задержали 42-летнего мужчину, который готовил двойное заказное убийство. Ради наследства злоумышленник решил устранить 49-летнюю тещу и 52-летнего тестя. К поискам киллера он подключил своего знакомого. За ликвидацию родственников самарец готов был выложить 1 миллион рублей.

О готовящемся преступлении 

7 февраля 2018, 12:29
Заказчик испарился: дело об убийстве

Заказчик испарился: дело об убийстве "алкогольного короля" Олега Дергилева приостановлено

Кто заказал убийство самарского "алкогольного короля" Олега Дергилева, может так и остаться неизвестным. Дальнейшее расследование уголовного дела приостановлено.
Напомним, владельца сети магазинов "Горилка" застрелили в октябре 2013 года по пути на работу. Исполнителей убийства Сергея Козаева, Вячеслава Калистратова, Сергея Догадина 

27 апреля 2017, 04:19
В Самаре стартовал процесс над предполагаемым членом тольяттинской ОПГ Неверова

В Самаре стартовал процесс над предполагаемым членом тольяттинской ОПГ Неверова

Заседание проходило в закрытом режиме. Отец троих детей Алексей Скрипниченко в 2004-ом году, по версии следствия, застрелил другого участника ОПГ Константина Скурихина.
В этом же году вместе с подельниками рядом с проходной убил директора самарского завода им. Тарасова Олега Новикова. 

26 декабря 2016, 07:12
Бывшая жена убийцы

Бывшая жена убийцы "алкогольного короля" не смогла добиться вознаграждения за помощь силовикам

Экс-супруга киллера Сергея Козаева, которого суд признал виновным в убийстве "алкогольного короля" Олега Дергилева, осталась без вознаграждения за помощь в раскрытии преступления. Кировский районный суд Самары отказал Наталье Анисимовой в иске к компании"Горилка". По ее словам, представители "Горилки" обещали 3 миллиона 

29 ноября 2016, 07:17
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