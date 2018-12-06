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В Самарской области введут дневной «тихий час»
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6 декабря 2018, 05:55
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Росгвардия получила 21 машину для патрулирования самарских улиц
В четверг, 6 декабря, в подразделения вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Самарской области на площади Славы были торжественно переданы автомобили для патрулирования улиц. Всего поступила 21 машина.
За 11 месяцев вневедомственная охрана пресекла 1353 преступления, по которым завели уголовные …
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6 декабря 2018, 05:05
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«Офис на сетях водоснабжения»: в Самаре не могут вернуть воду в 7 домов из-за незаконной постройки
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6 декабря 2018, 04:13
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Стадион «Самара Арена» готовят к матчу с «Ростовом»
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6 декабря 2018, 03:36
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В Самаре грузовик сбил 90-летнюю старушку: женщина выжила
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6 декабря 2018, 03:06
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На железной дороге в Самарской области стащили деталей на 350 кг
В понедельник, 3 декабря, в Самарской области обнаружена серьезная кража на железной дороге. Сотрудники Сызранского линейного отдела выявили 37-летнего ранее судимого мужчину, которого подозревают в хищении деталей верхнего строительного пути. Вес его добычи составил 350 кг. Сейчас все похищенное изъято, …
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5 декабря 2018, 09:38
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Зарезал жену на 7-м месяце: подробности жуткого убийства в Самарской области
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4 декабря 2018, 05:54
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В Самаре завели дело о мошенничестве при ремонте парка Металлургов
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4 декабря 2018, 03:05
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В Самарской области пьяный ревнивец зарезал беременную жену
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4 декабря 2018, 01:03
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В Самарской области мужчина готовил заказное убийство тестя и тещи
В Самарской области задержали 42-летнего мужчину, который готовил двойное заказное убийство. Ради наследства злоумышленник решил устранить 49-летнюю тещу и 52-летнего тестя. К поискам киллера он подключил своего знакомого. За ликвидацию родственников самарец готов был выложить 1 миллион рублей.
О готовящемся преступлении …
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7 февраля 2018, 12:29
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Заказчик испарился: дело об убийстве "алкогольного короля" Олега Дергилева приостановлено
Кто заказал убийство самарского "алкогольного короля" Олега Дергилева, может так и остаться неизвестным. Дальнейшее расследование уголовного дела приостановлено.
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27 апреля 2017, 04:19
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В Самаре стартовал процесс над предполагаемым членом тольяттинской ОПГ Неверова
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26 декабря 2016, 07:12
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Бывшая жена убийцы "алкогольного короля" не смогла добиться вознаграждения за помощь силовикам
Экс-супруга киллера Сергея Козаева, которого суд признал виновным в убийстве "алкогольного короля" Олега Дергилева, осталась без вознаграждения за помощь в раскрытии преступления. Кировский районный суд Самары отказал Наталье Анисимовой в иске к компании"Горилка". По ее словам, представители "Горилки" обещали 3 миллиона …
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29 ноября 2016, 07:17