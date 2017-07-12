«Самарские коммунальные системы» продолжают масштабный судебный спор с крупнейшим российским перевозчиком - «Российскими железными дорогами». Как следует из материалов областного арбитражного суда, ресурсоснабжающая организация требует взыскать с РЖД более 23 миллионов рублей. Это задолженность по оплате за сброс сточных вод и загрязняющих вредных веществ в систему канализации Самары в 4 квартале прошлого года в сумме почти 22 миллиона и неустойка в размере более 1 миллиона 100 тысяч рублей. Ответчик же готов заплатить всего 1 миллион 400 тысяч.
Отметим, что одновременно СКС направил в суд аналогичный иск, но уже на сумму в 7 миллионов рублей. Таким образом, всего за сброс сточных вод ресурсоснабжающая компания хочет получить от РЖД более 30 миллионов.
В ходе первого судебного заседания принято решение привлечь к участию в процессе в качестве третьего лица московскую компанию «Промэнерго», судя по профилю ее деятельности, в качестве эксперта. Поэтому рассмотрение дела будет продолжено 21 августа.
Напомним, СКС входит в холдинг «Российские коммунальные системы», аффилированный группе компаний «Ренова», бенефициаром которой является бизнесмен Виктор Вексельберг. С 1 июля 2012 года компания является поставщиком услуг холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Самары. Единственным акционером РЖД является государство. «ТЕРРА» следит за развитием событий.
|
Отдает миллионы: осужденный за аферы бывший чиновник Вадим Кужилин уже насиделся
Бывший чиновник самарской администрации Вадим Кужилин уже в этом году может условно-досрочно покинуть места лишения свободы. Соответствующее ходатайство направлено в Куйбышевский районный суд.
Напомним, экс-замруководителя городского департамента управления имуществом осужден за две аферы в жилищной сфере. Он участвовал в оформлении муниципальных …
|
7 июля 2017, 05:00
|
Остались без 426 миллионов: АСВ проиграло суд экс-банкиру из Самары
Агентству по страхованию вкладов не удалось взыскать с бывшего главного бухгалтера и члена правления Волжского социального банка Татьяны Гавриловой 426 миллионов 770 тысяч рублей. Соответствующий иск был подан в январе этого года после проверки, выявившей признаки преднамеренного банкротства банка. По …
|
7 июля 2017, 10:31
|
В армии обманутых дольщиков Самары скоро прибавление?
|
7 июля 2017, 10:00
|
Убийцы Андрея Гошта и его семьи просят пощады
Верховный суд России рассмотрит апелляции убийц начальника сызранской полиции Андрея Гошта. Жалобы подали все четверо осужденных Самарским областным судом. Они требуют смягчения приговора. Напомню, весной прошлого года Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Орхан Зохрабов проникли в дом полицейского …
|
7 июля 2017, 09:31
|
Срок предпродажи билетов на поезда дальнего следования увеличится вдвое
|
5 июля 2017, 10:12
|
Скрытая угроза: в Самаре выпускали опасные детали для поездов
Скандал с поставками деталей для стратегического предприятия разгорается в Самаре. Как стало известно корреспондентам ТРК «ТЕРРА», местные умельцы кустарным способом производили составные части для подвижного железнодорожного состава. Ремкомплекты и поворотные устройства сбывали екатеринбургской компании «СТМ-Сервис». Это предприятие занимается обслуживанием локомотивов …
|
26 июня 2017, 03:28
|
Без холодной воды могут остаться десятки домов в разных районах Самары
|
29 мая 2017, 04:15
|
Денег больше не просят: «СКС» отозвала иск к «СамараТрансСтрою»
Компания «Самарские коммунальные системы» отозвала иск на 786 тысяч рублей к одному из крупнейших дорожно-строительных предприятий региона - ООО «СамараТрансСтрой». Эта фирма занимается реконструкцией Московского шоссе. Напомним, ресурсоснабжающая организация хотела взыскать ущерб, причиненный строительной компанией в феврале этого года. Тогда …
|
29 мая 2017, 03:46
|
В Самаре будут судить виновных в коммунальной аварии в поселке Мехзавод
В Самаре направили в суд уголовное дело в отношении начальника участка компании «Самаратрансстрой». Его обвиняют в самоуправстве, в результате которого причинен ущерб от коммунальной аварии в поселке Мехзавод.
Прокурорская проверка выяснила, что инженерные коммуникации были повреждены ковшом экскаватора при …
|
24 мая 2017, 07:16
|
"Самараэнерго" взыщет с СКС 56 млн рублей
|
16 мая 2017, 02:48
|
В половине российских поездов дальнего следования появится Wi-Fi
Половину российских поездов оснастят беспроводным интернетом Wi-Fi уже до конца текущего года. Будут введены специальные тарифы, внося платежи по которым пассажиры получат возможность пользоваться услугами Интернета в пути.
|
16 января 2017, 11:12
|
СМИ рассказали о планах РЖД создать оператора сотовой связи
|
23 декабря 2016, 12:11