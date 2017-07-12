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Материалы по теме:

Отдает миллионы: осужденный за аферы бывший чиновник Вадим Кужилин уже насиделся

Отдает миллионы: осужденный за аферы бывший чиновник Вадим Кужилин уже насиделся

Бывший чиновник самарской администрации Вадим Кужилин уже в этом году может условно-досрочно покинуть места лишения свободы. Соответствующее ходатайство направлено в Куйбышевский районный суд.

Напомним, экс-замруководителя городского департамента управления имуществом осужден за две аферы в жилищной сфере. Он участвовал в оформлении муниципальных 

7 июля 2017, 05:00
Остались без 426 миллионов: АСВ проиграло суд экс-банкиру из Самары

Остались без 426 миллионов: АСВ проиграло суд экс-банкиру из Самары

Агентству по страхованию вкладов не удалось взыскать с бывшего главного бухгалтера и члена правления Волжского социального банка Татьяны Гавриловой 426 миллионов 770 тысяч рублей. Соответствующий иск был подан в январе этого года после проверки, выявившей признаки преднамеренного банкротства банка. По 

7 июля 2017, 10:31
В армии обманутых дольщиков Самары скоро прибавление?

В армии обманутых дольщиков Самары скоро прибавление?

Армия обманутых дольщиков в Самарской области может увеличиться более чем на 150 человек. В четверг, 6 июля, в областном арбитражном суде стартовала процедура банкротства компании «Регламент», которая возводит элитный жилой комплекс «Чемпион», расположенный в самом центре Самары - в границах 

7 июля 2017, 10:00
Убийцы Андрея Гошта и его семьи просят пощады

Убийцы Андрея Гошта и его семьи просят пощады

Верховный суд России рассмотрит апелляции убийц начальника сызранской полиции Андрея Гошта. Жалобы подали все четверо осужденных Самарским областным судом. Они требуют смягчения приговора. Напомню, весной прошлого года Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Орхан Зохрабов проникли в дом полицейского 

7 июля 2017, 09:31
Срок предпродажи билетов на поезда дальнего следования увеличится вдвое

Срок предпродажи билетов на поезда дальнего следования увеличится вдвое

В РЖД собираются увеличить срок предпродажи билетов на поезда дальнего следования в два раза. Теперь он будет составлять 120 дней до даты отправления.
Новый график может быть введен в декабре. В первом зимнем месяце уже можно будет приобрести билеты на 

5 июля 2017, 10:12
Скрытая угроза: в Самаре выпускали опасные детали для поездов

Скрытая угроза: в Самаре выпускали опасные детали для поездов

Скандал с поставками деталей для стратегического предприятия разгорается в Самаре. Как стало известно корреспондентам ТРК «ТЕРРА», местные умельцы кустарным способом производили составные части для подвижного железнодорожного состава. Ремкомплекты и поворотные устройства сбывали екатеринбургской компании «СТМ-Сервис». Это предприятие занимается обслуживанием локомотивов 

26 июня 2017, 03:28
Без холодной воды могут остаться десятки домов в разных районах Самары

Без холодной воды могут остаться десятки домов в разных районах Самары

На этой неделе потребители в разных районах Самары могут быть отключены от холодного водоснабжения. Рапорт о проведении плановых работ на системах водоснабжения опубликовала компания «Самарские коммунальные системы». В списке десятки адресов. Воду планируют отключать поочередно 30, 31 мая и 1 
29 мая 2017, 04:15
Денег больше не просят: «СКС» отозвала иск к «СамараТрансСтрою»

Денег больше не просят: «СКС» отозвала иск к «СамараТрансСтрою»

Компания «Самарские коммунальные системы» отозвала иск на 786 тысяч рублей к одному из крупнейших дорожно-строительных предприятий региона - ООО «СамараТрансСтрой». Эта фирма занимается реконструкцией Московского шоссе. Напомним, ресурсоснабжающая организация хотела взыскать ущерб, причиненный строительной компанией в феврале этого года. Тогда 
29 мая 2017, 03:46
В Самаре будут судить виновных в коммунальной аварии в поселке Мехзавод

В Самаре будут судить виновных в коммунальной аварии в поселке Мехзавод

В Самаре направили в суд уголовное дело в отношении начальника участка компании «Самаратрансстрой». Его обвиняют в самоуправстве, в результате которого причинен ущерб от коммунальной аварии в поселке Мехзавод.

Прокурорская проверка выяснила, что инженерные коммуникации были повреждены ковшом экскаватора при 
24 мая 2017, 07:16

"Самараэнерго" взыщет с СКС 56 млн рублей

ООО "Самарские коммунальные системы" не удалось оспорить решение о выплате долга ПАО "Самараэнерго". 11-й апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции. Речь идет о сумме более чем в 56 миллионов рублей.
Как следует из материалов дела, в августе 

16 мая 2017, 02:48
В половине российских поездов дальнего следования появится Wi-Fi

В половине российских поездов дальнего следования появится Wi-Fi

Половину российских поездов оснастят беспроводным интернетом Wi-Fi уже до конца текущего года. Будут введены специальные тарифы, внося платежи по которым пассажиры получат возможность пользоваться услугами Интернета в пути.
В настоящее время воспользоваться беспроводной сетью могут только пассажиры отдельных фирменных поездов. 

16 января 2017, 11:12
СМИ рассказали о планах РЖД создать оператора сотовой связи

СМИ рассказали о планах РЖД создать оператора сотовой связи

«Дочка» ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), компания «Транстелеком» (ТТК), в настоящее время ведет переговоры с Tele2 о создании на их инфраструктуре виртуального оператора связи (MVNO). Об этом информируют «Известия» со ссылкой на пресс-службу ТТК.
Новый проект ставит целью появление нового 

23 декабря 2016, 12:11
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