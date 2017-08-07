11 августа Самарский подшипниковый завод могут признать банкротом. Областной арбитражный суд назначил на этот день судебное заседание о возможности введения процедуры несостоятельности на некогда одном из крупнейших предприятий региона. Истцы - Федеральная налоговая служба, банк «АК БАРС» и «ЧМЗ-Урал» - требуют с СПЗ более 900 млн рублей, говорится в материалах дела.
Как уже рассказывала «ТЕРРА», предприятие, бенефициарами которого считаются бизнесмены Александр Швидак и Вадим Егиазаров, в последние 2-3 года уже неоднократно сталкивалось с риском банкротства. Однако дело так и не доходило до суда: заявители требовали относительно небольшие суммы, максимум - несколько десятков миллионов рублей, поэтому менеджмент СПЗ во всех случаях сообщал об успешном урегулировании отношений с поставщиком.
С требованием, достигающим 1 миллиарда рублей, завод столкнулся впервые. По информации СПАРК, СПЗ в ближайшее время попытается инициировать самобанкротство. Как комментируют эксперты, это должно помочь перехватить контроль над банкротством завода и повлиять на назначение арбитражного управляющего. «ТЕРРА» будет следить за развитием событий.
|
В Самаре арестовали директора гимназии № 1
Директор гимназии № 1 Любовь Картамышева проведет в СИЗО ближайшие 2 месяца. Такое решение принял суд Самарского района. Напомним, в отношении руководителя образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере».
По версии следствия, директор самарской гимназии № …
|
7 августа 2017, 04:14
|
В Самаре разоблачили фирму торговцев смертью
В Самарской области направлено в суд уголовное дело в отношении «фирмы» законспирированных наркоторговцев. Перед судом предстанут 22 местных жителя – их подозревают в совершении 15 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
|
7 августа 2017, 02:53
|
Суд смягчил приговор инвалиду-колясочнику за разбойное нападение и назначил штраф
30 июля 2017 года за организацию вооруженного разбоя и хищения мотороллера суд приговорил 28-летнего парализованного москвича к четырем с половиной годам колонии.
Учитывая тот факт, что у приговоренного инвалида-колясочника имелось редкое заболевание, и категорию преступления, 3 августа Мосгорсуд изменил меру наказания …
|
3 августа 2017, 06:03
|
Энергетики попытались взыскать с АвтоВАЗа почти полмиллиарда рублей
Компании «РТ-Энерготрейдинг» не удалось взыскать почти 440 миллионов рублей с АвтоВАЗа. Такое решение по соответствующему иску принял Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд. Истец потребовал 413 миллионов для погашения задолженности по договору энергоснабжения, и еще 25 миллионов - проценты за пользование чужими …
|
2 августа 2017, 05:46
|
«Авиакор» банкротит совместное предприятие по выпуску Ан-140
Самарский завод «Авиакор» попытается обанкротить ЗАО «СП Международный авиационный проект-140» - это совместное с украинскими партнерами предприятие по производству самолета Ан-140. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Самарской области.
СП зарегистрировано по адресу «Авиакора». Его учредителями на паритетных правах выступают самарский …
|
25 июля 2017, 03:48
|
У нефтяников хотят забрать 71 миллион рублей
«Сызранский нефтеперерабатывающий завод» требуют признать банкротом. Соответствующий иск подан в арбитражный суд Самарской области. Как следует из материалов дела, с заявлением обратилось ООО «ДОРСНАБ». Истец пояснил, что Сызранский НПЗ уже более трех месяцев не выплачивает ему долг, который превышает 71 …
|
19 июля 2017, 04:16
|
Налоговая служба начинает процедуру банкротства предпринимателя Владислава Кедало
Налоговая служба начинает процедуру банкротства самарского предпринимателя Владислава Кедало. Напомню, с 2007 по 2013 годы он занимал пост генерального директора ООО "Самарские пятачки". Эта компания презентовала проект строительства загородного гольф-курорта в Кинельском районе, однако, он так и не был реализован. …
|
18 июля 2017, 06:55
|
"Волго-Камский Банк" вернет деньги позже
Срок проведения расчетов обанкротившегося "Волго-Камского банка" с кредиторами первой очереди продлен до 20 сентября текущего года. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.
|
22 июня 2017, 03:46
|
Владельцам «СПЗ» могут отсрочить выплату долга перед банком «Ак Барс»
«Самарский подшипниковый завод» и «Ак Барс» могут договориться о реструктуризации. По данным газеты «Коммерсант», подписание соглашения с банком, перед которым у предприятия есть задолженность, может произойти уже в ближайшее время.
10 мая Самарский районный суд зарегистрировал заявление банка «Ак Барс» о …
|
9 июня 2017, 10:49
|
"ЧМЗ-Урал" банкротит "Самарский подшипниковый завод"
Челябинская компания "ЧМЗ-Урал" требует обанкротить "Самарский подшипниковый завод". Соответствующее дело появилось на сайте областного арбитражного суда. Причины подачи иска и сумма требований пока не сообщаются.
|
17 апреля 2017, 06:21
|
Самарский подшипниковый завод задолжал рабочим 13 миллионов рублей
|
2 ноября 2016, 02:18
|
"Самарский подшипниковый завод" увеличит производство
ОАО "Самарский подшипниковый завод" намерено до конца года увеличить объем производства на 15% в денежном выражении. Предприятие уже обеспечено заказами на 2 миллиарда рублей, а в дальнейшем рассчитывает заработать на 40% больше.
|
10 июля 2015, 11:40