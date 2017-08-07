7
23
08
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 7 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре арестовали директора гимназии № 1

В Самаре арестовали директора гимназии № 1

Директор гимназии № 1 Любовь Картамышева проведет в СИЗО ближайшие 2 месяца. Такое решение принял суд Самарского района. Напомним, в отношении руководителя образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере».

По версии следствия,  директор самарской гимназии № 

7 августа 2017, 04:14
В Самаре разоблачили фирму торговцев смертью

В Самаре разоблачили фирму торговцев смертью

В Самарской области направлено в суд уголовное дело в отношении «фирмы» законспирированных наркоторговцев. Перед судом предстанут 22 местных жителя – их подозревают в совершении 15 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
 
Общая масса «зелья», согласно материалам уголовного дела, 26 

7 августа 2017, 02:53
Суд смягчил приговор инвалиду-колясочнику за разбойное нападение и назначил штраф

Суд смягчил приговор инвалиду-колясочнику за разбойное нападение и назначил штраф

30 июля 2017 года за организацию вооруженного разбоя и хищения мотороллера суд приговорил 28-летнего парализованного москвича к четырем с половиной годам колонии.

Учитывая тот факт, что у приговоренного инвалида-колясочника имелось редкое заболевание, и категорию преступления, 3 августа Мосгорсуд изменил меру наказания 

3 августа 2017, 06:03
Энергетики попытались взыскать с АвтоВАЗа почти полмиллиарда рублей

Энергетики попытались взыскать с АвтоВАЗа почти полмиллиарда рублей

Компании «РТ-Энерготрейдинг» не удалось взыскать почти 440 миллионов рублей с АвтоВАЗа. Такое решение по соответствующему иску принял Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд. Истец потребовал 413 миллионов для погашения задолженности по договору энергоснабжения, и еще 25 миллионов - проценты за пользование чужими 

2 августа 2017, 05:46
«Авиакор» банкротит совместное предприятие по выпуску Ан-140

«Авиакор» банкротит совместное предприятие по выпуску Ан-140

Самарский завод «Авиакор» попытается обанкротить ЗАО «СП Международный авиационный проект-140» - это совместное с украинскими партнерами предприятие по производству самолета Ан-140. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Самарской области.

СП зарегистрировано по адресу «Авиакора». Его учредителями на паритетных правах выступают самарский 

25 июля 2017, 03:48
У нефтяников хотят забрать 71 миллион рублей

У нефтяников хотят забрать 71 миллион рублей

«Сызранский нефтеперерабатывающий завод» требуют признать банкротом. Соответствующий иск подан в арбитражный суд Самарской области. Как следует из материалов дела, с заявлением обратилось ООО «ДОРСНАБ». Истец пояснил, что Сызранский НПЗ уже более трех месяцев не выплачивает ему долг, который превышает 71 

19 июля 2017, 04:16
Налоговая служба начинает процедуру банкротства предпринимателя Владислава Кедало

Налоговая служба начинает процедуру банкротства предпринимателя Владислава Кедало

Налоговая служба начинает процедуру банкротства самарского предпринимателя Владислава Кедало. Напомню, с 2007 по 2013 годы он занимал пост генерального директора ООО "Самарские пятачки". Эта компания презентовала проект строительства загородного гольф-курорта в Кинельском районе, однако, он так и не был реализован. 

18 июля 2017, 06:55

"Волго-Камский Банк" вернет деньги позже

Срок проведения расчетов обанкротившегося "Волго-Камского банка" с кредиторами первой очереди продлен до 20 сентября текущего года. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.
До сих пор не выплачено клиентам кредитного учреждения 15.78% от общей суммы неудовлетворенных требований. Из 

22 июня 2017, 03:46
Владельцам «СПЗ» могут отсрочить выплату долга перед банком «Ак Барс»

Владельцам «СПЗ» могут отсрочить выплату долга перед банком «Ак Барс»

«Самарский подшипниковый завод» и «Ак Барс» могут договориться о реструктуризации. По данным газеты «Коммерсант», подписание соглашения с банком, перед которым у предприятия есть задолженность, может произойти уже в ближайшее время.

10 мая Самарский районный суд зарегистрировал заявление банка «Ак Барс» о 

9 июня 2017, 10:49

"ЧМЗ-Урал" банкротит "Самарский подшипниковый завод"

Челябинская компания "ЧМЗ-Урал" требует обанкротить "Самарский подшипниковый завод". Соответствующее дело появилось на сайте областного арбитражного суда. Причины подачи иска и сумма требований пока не сообщаются.
Стоит отметить, что подобные заявления зачастую используются для того, чтобы ускорить возвращение задолженности, если этого 

17 апреля 2017, 06:21
Самарский подшипниковый завод задолжал рабочим 13 миллионов рублей

Самарский подшипниковый завод задолжал рабочим 13 миллионов рублей

1299 сотрудников предприятия остались без зарплаты за сентябрь.
2 ноября 2016, 02:18

"Самарский подшипниковый завод" увеличит производство

ОАО "Самарский подшипниковый завод" намерено до конца года увеличить объем производства на 15% в денежном выражении. Предприятие уже обеспечено заказами на 2 миллиарда рублей, а в дальнейшем рассчитывает заработать на 40% больше. 
 
Запланирована закупка станков и разработка новых железнодорожных подшипников для 
10 июля 2015, 11:40
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна