Сегодня Верховный Суд России рассмотрел апелляционную жалобу на обвинительный приговор Самарского областного суда, вынесенный в конце декабря прошлого года Андрею Перегудову, Юрию Сабаеву и Александру Лукьянову. Напомним, их обвиняли в заказном убийстве заместителя начальника Самарского окружного казачьего общества Андрея Еремеева. Его расстреляли рядом со своим домом в январе 2015-ого года.
Дело рассматривали с участием присяжных. Первая коллегия признала невиновным одного из фигурантов дела - Александра Лукьянова. После утверждения судьей вердикта присяжных, коллегию внезапно распустили. Потом сформировали вторую, которая вынесла обвинительный вердикт в отношении всех подсудимых. Сроки наказания - от 13 до 16 лет колонии.
Адвокаты сумели добиться в Верховном суде РФ отмены приговора, доказав многочисленные процессуальные нарушения. В частности, оглашение вердикта первой коллегии присяжных так и не состоялось, потому что половина народных судей внезапно заболели или были вызваны на работу. Судья, якобы не установил причин "прогула" и сразу распустил коллегию, не спросив мнения сторон.
В результате, дело будут рассматривать заново в новом составе. Ожидается, что заседание назначат в начале августа.
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