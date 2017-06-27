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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Убийство банкира: молодую вдову Дмитрия Пузикова хотят посадить на 7 лет

Убийство банкира: молодую вдову Дмитрия Пузикова хотят посадить на 7 лет

7 лет лишения свободы. Такое наказание в понедельник в суде Красноярского района сторона гособвинения запросила для вдовы самарского банкира Екатерины Пузиковой. Напомним, ее обвиняют в убийстве мужа - замруководителя самарского филиала "Россельхозбанка" Дмитрия Пузикова. По версии следствия, в марте 2012-го 

27 июня 2017, 05:49
В Самаре отпустили двух фигурантов дела по убийству предпринимателя

В Самаре отпустили двух фигурантов дела по убийству предпринимателя

Следственный комитет региона отпустил двух фигурантов дела по убийству предпринимателя Вадима Винокурова под подписку о невыезде. Напомним, соучредителя компаний "Агро-эксперт" и "Агро Эксперт Семена" расстреляли из автомата Калашникова в мае 2014-ого года в яхт-клубе "Акватория" на реке Татьянка. Тело обнаружили 

26 июня 2017, 01:15
Вступились за лобстеров: Итальянский суд запретил причинять страдания ракообразным

Вступились за лобстеров: Итальянский суд запретил причинять страдания ракообразным

Верховный суд Италии запретил причинять боль лобстерам перед приготовлением в различных заведениях. Теперь рестораторы не могут хранить живых морских обитателей на льду либо в холодильнике. Речь идет об использовании более гуманных методов, скажем, о помещении в резервуары с водой комнатной 

26 июня 2017, 10:05
63 года на шестерых: самарской банде черных риелторов вынесли приговор

63 года на шестерых: самарской банде черных риелторов вынесли приговор

Сегодня в областном суде огласили приговор Елене Цаплиной, Светлане Кремневой, Александру Максименко, Светлане Ледовских, Никите Дроку и Юрию Пятерикову. Всех приговорили к реальному лишению свободы - 63 года на шестерых.

По версии следствия, риелтор Елена Цаплина рассчитывала продать две квартиры и 

23 июня 2017, 06:33
Присвоил 1,5 миллиона: самарского депутата подозревают в растрате бюджетных денег

Присвоил 1,5 миллиона: самарского депутата подозревают в растрате бюджетных денег

Сегодня по решению суда под домашний арест до 16 июля взят депутат Красноярского района Егор Важов. Народного избранника подозревают в растрате и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в период с июля 2014 года по май 2015-го он, будучи директором «Многофункционального 

23 июня 2017, 02:45
В Самаре арестовали подозреваемого в убийстве бизнесмена

В Самаре арестовали подозреваемого в убийстве бизнесмена

Речь идет об убийстве соучредителя компаний "Агро-эксперт" и "Агро Эксперт Семена" Вадима Винокурова в мае 2014 года в яхт-клубе "Акватория" на реке Татьянка. Тело обнаружили в катере потерпевшего. Эксперты насчитали 22 ранения. Три года спустя у ФСБ появились свидетели, которые 
22 июня 2017, 10:38
«Автовокзалы» прессуют самарскую мэрию: у чиновников хотят отнять 3,2 млн рублей

«Автовокзалы» прессуют самарскую мэрию: у чиновников хотят отнять 3,2 млн рублей

Стал известен предмет судебного спора самарской мэрии и «Евразийской корпорации автовокзалов». Юристы этой компании считают, что администрация города обогатилась за их счет. Бизнесмены требуют взыскать с чиновников почти 3 миллиона 200 тысяч рублей. Из них 2,3 млн - сумма, которую 

22 июня 2017, 03:52
Взяли киллеров: задержаны подозреваемые в убийстве самарского бизнесмена Вадима Винокурова

Взяли киллеров: задержаны подозреваемые в убийстве самарского бизнесмена Вадима Винокурова

Самарские следователи сообщили о задержании подозреваемых по делу об убийстве Вадима Винокурова – соучредителя двух агрокомпаний.

Как уже сообщала «ТЕРРА», бизнесмен был найден убитым на своем катере на реке Татьянка в ночь на 29 мая 2014 года. На 
22 июня 2017, 03:25
Оглашен приговор фигурантам громкого дела о заказном убийстве Андрея Еремеева

Оглашен приговор фигурантам громкого дела о заказном убийстве Андрея Еремеева

Оглашен приговор фигурантам громкого дела о заказном убийстве Андрея Еремеева, заместителя окружного атамана Самарского казачьего войска. 42-летний мужчина был застрелен рядом со своим домом во время утренней прогулки с собакой в январе 2015 года.
Исполнитель убийства Михаил Полатбеков был задержан 

23 декабря 2016, 04:16
В Самаре обвиняемых по делу об убийстве казака Андрея Еремеева ждет суд присяжных

В Самаре обвиняемых по делу об убийстве казака Андрея Еремеева ждет суд присяжных

Андрея Еремеева, боксёра, судью детских и юношеских соревнований, заместителя начальника Самарского окружного казачьего общества расстреляли у собственного дома в январе прошлого года. Тогда по горячим следам удалось задержать исполнителя - Михаила Полатбекова. Его суд Промышленного района Самары уже
9 февраля 2016, 04:58
В Самаре отдали под суд предполагаемого убийцу члена ОПГ и атамана Андрея Еремеева

В Самаре отдали под суд предполагаемого убийцу члена ОПГ и атамана Андрея Еремеева

Сегодня, 17 декабря, стало известно о передаче в Самарский областной суд дела об убийстве заместителя атамана Самарского казачьего общества, боксера и бывшего члена ОПГ Андрея Еремеева. Напомним, мужчину застрелили в январе этого года около своего дома на улице Солнечной. На исполнителя 
17 декабря 2015, 09:11
Бизнесмен-нефтяник обвиняется в заказе убийства бывшего члена ОПГ Андрея Еремеева

Бизнесмен-нефтяник обвиняется в заказе убийства бывшего члена ОПГ Андрея Еремеева

Сегодня, 25 марта, об этом на пресс-конференции заявил руководитель следственного комитета Валерий Самодайкин. Он сообщил о задержании предполагаемого заказчика убийства казака, боксера и бывшего члена ОПГ Андрея Еремеева. Им оказался бизнесмен-нефтяник. Имя следствие не раскрывает. Как пояснил Самодайкин, преступление связано 
25 марта 2015, 01:10
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