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Сегодня вынесут приговор предполагаемым убийцам экс-начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и членов его семьи

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Сегодня присяжные в областном суде вынесли вердикт. Напомним, в апреле был убит замначальника областного штаба полиции Андрей Гошт и 5 членов его семьи. На скамье подсудимых - мигранты Орхан Захрабов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Махмадали Ахмадов.
По версии следствия, 

25 января 2017, 01:37
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