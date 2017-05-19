Сегодня об этом сообщает генпрокуратура РФ. Это связано с тем, что один из обвиняемых Андрей Пермяков - военнослужащий. Напомним, преступление произошло в декабре прошлого года в поселке Смышляевка. Согласно материалам дела, Виталий Яранкин, Андрей Пермяков, Даниил Елтышев и Эрнст Яцуненко встретили начальника отрадненской полиции Дмитрия Вашуркина, одетого в гражданскую одежду, и его жену в магазине "Удача" рядом со сквером Калинина в Самаре. Увидев на шее стража порядка золотую цепочку, решили ограбить его. Проследили за семейной парой до их дома в Смышляевке.
Потом ворвались в жилье, начали избивать супругов, требовали отдать им драгоценности и деньги. Забрали имущество на сумму 41 тысяча рублей. Наткнулись на служебное удостоверение. По версии следствия, чтобы скрыть разбойное нападение, Виталий Яранкин решил убить семейную пару. Взял топор, найденный в доме, и нанес им удары силовику и его жене. Екатерина скончалась на месте происшествия. Дмитрий пришел в себя и смог вызвать скорую. На поиски преступников у полиции ушло 5 дней. Все это время они скрывались дома у студентки "Реавиз" Кристины Чистяковой. Она предоставила им свою квартиру и уничтожила испачканную кровью одежду и часть похищенных золотых украшений.
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