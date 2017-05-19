Самарчанка убила сожителя, мешавшего ей готовить обед Трагедия произошла в квартире одного из домов по улице Средне-Садовой.



37-летняя местная жительница на кухне готовила обед, держа в руках нож. Рядом с ней стоял сожитель и требовал, чтобы она готовила быстрее. Женщина сделала ему замечание, однако тот не …