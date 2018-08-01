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В губернаторской гонке в Самарской области участвуют шесть кандидатов
Региональный избирком официально зарегистрировал кандидатов в губернаторы Самарской области. Участвовать в предвыборной гонке будут 6 человек. Еще двоих до политической борьбы не допустили.
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30 июля 2018, 05:26
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В Облизбиркоме регистрируют кандидатов в губернаторы Самарской области
В эти минуты в самарском Облизбиркоме проходит процедура регистрации кандидатов на выборы губернатора. Официальными участниками предвыборной гонки уже считаются Дмитрий Азаров, Михаил Маряхин, Алексей Лескин, Галина Баранова, Виталий Кирсанов и Александр Степанов.
«Мы окончательно понимаем список кандидатов, которые будут …
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30 июля 2018, 09:45
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В Самарской области начали выдавать заявления для голосования не по месту регистрации
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25 июля 2018, 07:33
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Как идет подготовка к выборам 9 сентября 2018 года в Самарской области
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20 июля 2018, 10:31
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СМИ: Сергей Солодовников может стать фигурантом уголовного дела
Экс-начальник главного управления МВД по Самарской области, занимавший до этого аналогичную должность в Кирове, Сергей Солодовников может стать фигурантом уголовного дела. Как сообщают кировские СМИ, речь идет о расследовании деятельности преступного сообщества, в которое входили директор казанской компании ТД «Авто» …
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19 февраля 2018, 05:13
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Генеральный директор телерадиокомпании "ТЕРРА" Наталья Камбарова стала победителем конкурса "Золотое перо губернии"
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18 января 2018, 12:27
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Почти 20% россиян готовы отказаться от печатной прессы
Каждый пятый россиянин готов полностью отказаться от чтения печатной прессы. Такие результаты показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения. Все больше жителей страны предпочитают получать информацию из электронных версий изданий. Если в 2013 году таких людей было только 29%, …
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10 января 2018, 12:21
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Золотые слова: В СМИ стали в пять раз меньше материться, утверждает Роскомнадзор
За последние два года в отечественных средствах массовой информации в пять раз уменьшилось количество случаев употребления ненормативной лексики. Так заявили эксперты Роскомнадзора.
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17 августа 2017, 11:05