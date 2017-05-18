Продолжается спор двух государственных структур - «Федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга» и самарского областного «Центра размещения рекламы». Они судятся за право владеть пятнадцатью рекламными щитами. Как уже сообщала «Терра», в ноябре прошлого года последняя снесла конструкции, установленные в полосе отвода федеральной трассы М5 Урал в Волжском и Красноярском районах, посчитав их незаконными. Федеральное казенное учреждение потребовало объекты восстановить, обратившись в суд. В качестве третьего лица к делу было привлечено региональное Министерство имущественных отношений. Однако, во время заседания служители Фемиды обратили внимание, что адреса спорных рекламных конструкций, которые указывал в заявлении истец, и адреса выявленных и впоследствии демонтированных объектов имеют расхождения. Кроме того, инвентарные карточки на рекламные носители не могут являться доказательствами по делу, поскольку утратили юридическую силу. В итоге, областной арбитраж встал на сторону Центра размещения рекламы. Однако, это решение было обжаловано в 11 апелляционном суде. Заседание по делу назначено на 26 июня. «Терра» следит за развитием событий.
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