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Самара продает места для наружной рекламы за 64 млн рублей

Самара продает места для наружной рекламы за 64 млн рублей

Администрация городского округа Самара объявила 62 аукциона на право заключения контрактов на установку рекламных конструкций. Покупателям предлагается около двухсот носителей разных форматов, 118 из них - это щиты 3х6 метров. В мэрии эти торги называют завершающими - в лоты включены 
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Самарский бизнес проигрывает борьбу за рынок наружной рекламы

Самарский бизнес проигрывает борьбу за рынок наружной рекламы

В Самаре завершились аукционы на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Последние 20 торгов выиграли компании из областного центра и Тольятти. Эксперты объясняют это тем, что к конкурсам не были допущены федеральные игроки. Как уже сообщала «ТЕРРА», 

8 июля 2014, 03:32
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В крупных городах по всей стране идут торги по наружной рекламе

В результате щитов в городах становится меньше, цены на них растут и многие операторы уходят с рынка, сообщают "Ведомости".

Первой из крупных городов места под большую часть наружной рекламы этим летом разыграла Москва. До конца следующего года такие же тендеры проведут 

4 декабря 2013, 11:04
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