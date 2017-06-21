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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Внезапный ураган опрокинул коляску с двухмесячным малышом - под Тольятти

Внезапный ураган опрокинул коляску с двухмесячным малышом - под Тольятти

Появилось сообщение о новом пострадавшем в результате вчерашнего урагана. Как уже сообщала «ТЕРРА», в Тольятти, Самаре и окрестных селах резко ухудшилась погода. В областном центре прошел град и начался ливень, а через Автоград прошел ураган. С торгово-офисного центра сорвало крышу, 
21 июня 2017, 09:33
Жуткое видео с моментом обрушения крыши в Тольятти появилось в Сети

Жуткое видео с моментом обрушения крыши в Тольятти появилось в Сети

Очевидец опубликовал в Интернете видео, на котором запечатлен момент обрушения крыши торгово-офисного центра во время урагана в Тольятти 20 июня. Как уже сообщала «ТЕРРА», это случилось примерно в час дня на улице Дзержинского. Люди в результате этого инцидента не 
21 июня 2017, 09:20
В Тольятти ветер сорвал крышу с торгово-офисного центра: повреждено 10 машин

В Тольятти ветер сорвал крышу с торгово-офисного центра: повреждено 10 машин

Сегодня, 20 июня, ближе к вечеру в Тольятти порывом ветра полностью сорвало кровлю с торгово-офисного центра на улице Дзержинского, 58. Кровля рухнула на тротуар. К счастью, из людей никто не пострадал. Зато куски металла и дерева упали на припаркованные машины. 
20 июня 2017, 11:32
Шторм в Тольятти

Шторм в Тольятти

О последствиях ливня с ураганным ветром рассказывают в паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте". Днем на город обрушился ливень с ураганным ветром, в некоторых местах были повалены деревья и даже замечен смерч. В час дня порыв ветра полностью сорвал кровлю с торгово-офисного центра, 

20 июня 2017, 06:31
Трамваи будут при деньгах: самарское ТТУ займет 165 миллионов рублей

Трамваи будут при деньгах: самарское ТТУ займет 165 миллионов рублей

Самарское трамвайно-троллейбусное управление хочет занять 165 миллионов рублей. Деньги предприятию нужны для пополнения оборотных средств. Как следует из сообщения на портале госзакупок, ТТУ просит открыть возобновляемую кредитную линию сроком на 2 года под 18-19% годовых. На ее обслуживание закладывается 32 

20 июня 2017, 01:55
Две школьницы и малыш ранены в ДТП из-за водителя иномарки

Две школьницы и малыш ранены в ДТП из-за водителя иномарки

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Самарской области, в результате которого пострадали трое детей. Две школьницы 11 и 8 лет, а также двухлетняя девочка.  Авария произошла в  Камышлинском районе 16 июня. На 1178 километре трассы М-5 столкнулись две иномарки 

19 июня 2017, 07:00
Клещи уже покусали около 1000 самарских детей

Клещи уже покусали около 1000 самарских детей

В Самарской области с начала года уже зарегистрировано 3140 пострадавших от укуса клещей. Около 800 из них – дети, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В 2016-м за аналогичный период таких случаев было 1,2 раза больше – почти 4000 укусов, рассказали 

16 июня 2017, 03:17
Названы самые дорогие для проживания страны Европы

Названы самые дорогие для проживания страны Европы

Из 28 государств Евросоюза наиболее дорогой для проживания признана Дания, а самой дешевой - Болгария. Об этом говорят данные Евростата.
Как отмечают авторы исследования, средний уровень цен в Европе отмечен в Италии и Германии. При этом между отдельными регионами ЕС 

16 июня 2017, 09:05
В Самаре из-под госконтроля увели 250 миллионов рублей

В Самаре из-под госконтроля увели 250 миллионов рублей

Схема незаконной банковской деятельности вскрыта сотрудниками самарского управления ФСБ. Преступная группа специализировалась на выведении из-под финансового и налогового контроля денежных средств госорганов. Обнальщики, по данным оперативников, только за три последних месяца провели незаконных операций на сумму свыше 250 миллионов рублей. 

14 июня 2017, 03:39
Банки продолжат тратить деньги на охрану и бронированные машины

Банки продолжат тратить деньги на охрану и бронированные машины

Российские банки не намерены отказываться от броневиков и охраны. Это несмотря на то, что Центробанк разрешил заменить их спецустройствами с краской, которая портит купюры при несанкционированном вскрытии контейнера с деньгами. Как пишут «Известия», кредитные организации решили использовать все средства защиты 

14 июня 2017, 09:08
Рожденные в неволе

Рожденные в неволе

В доме ребенка на территории 15-й женской исправительной колонии дети живут с рождения. Всего их тут 35. Мама одного из малышей Ирина Белева осуждена за мошенничество. 21 раз брала у знакомой деньги в долг и ни разу их не возвращала. 

1 июня 2017, 05:09
Новый конкурс «Каникулы на «ТЕРРЕ»: победителю – отдых с семьей на турбазе!

Новый конкурс «Каникулы на «ТЕРРЕ»: победителю – отдых с семьей на турбазе!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» объявила новый конкурс для родителей детей, читающих стихи. Если вашему ребенку от 6 до 14 лет, вы можете оставить заявку на участие в конкурсе на нашем сайте trkterra.ru. Это можно сделать с 1 по 10 июня. 
1 июня 2017, 05:08
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