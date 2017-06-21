Малышам, родившимся в Тольятти в День города 20 июня, заплатят по 10 тысяч рублей. Это единовременное пособие; если рождается несколько детей, то родители получают пособие на каждого из них, уточнили в мэрии Автограда. Число счастливчиков 2017 года пока не объявлено, чиновники собирают данные.
Родителям малышей, появившихся на свет в День Тольятти, нужно обратиться за пособием в департамент социального обеспечения или в МФЦ. Это нужно сделать до 10 июля. С собой надо принести следующие документы:
- заявление на выплату пособия;
- копию паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства на территории города, а также его подлинник для сверки;
- копию и подлинник свидетельства о рождении ребенка.
Адреса для подачи заявлений:
департамент соцобеспечения – бульвар Ленина, 15 (кабинет 66);
офисы МФЦ - ул. Юбилейная, 4; ул. Мира, 84; ул. Ярославская, 35.
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