Мы испытываем настоящую гордость за то, что живём в городе на Волге. С его зелеными улицами и уютными скверами, старинными традициями и современными достижениями.

Всех нас соединяет большая любовь к нашему общему дому и забота о его судьбе. Сегодня наш совместный …