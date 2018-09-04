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Визит главы Минкульта России в Самару перенесен из-за болезни
Визит министра культуры России Владимира Мединского в Самару откладывается из-за болезни. Об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттере советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
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4 сентября 2018, 03:07
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В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»
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4 сентября 2018, 02:40
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Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти
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4 сентября 2018, 02:22
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За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей
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4 сентября 2018, 01:51
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В Самаре продлили срок перекрытия улиц Нагорной и Александра Матросова
Из-за затянувшегося ремонта теплосетей специалистам пришлось продлить ограничения движения по улицам Нагорной и Александра Матросова. По участку Нагорной от улицы Охотничьей до Матросова транспорт не сможет проехать до 15 сентября. Движение по улице Александра Матросова в районе перекрестка с Нагорной …
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29 августа 2018, 03:16
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Вечерние новости на "ТЕРРЕ": основные темы
В 18:45 начнется вечерний выпуск новостей на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ». Информационную картину уходящего дня представит ведущий Сергей Сергеев. Основные темы:
- Оставили под стражей на два месяца. Подозреваемому в покушении на коммерческий подкуп врио гендиректора регионального фонда капремонта Михаилу …
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2 августа 2018, 06:42
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Дневной выпуск программы "Новости Самара" на телеканале "ТЕРРА": основные темы
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2 августа 2018, 12:28
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В Самаре Opel «собрал» две машины, а потом врезался в дерево
2 августа в Самаре произошла авария, в которой только чудом никто не пострадал. Около 6 утра на улице Тополей белый Opel врезался сначала в «Калину», потом в Nissan, а потом влетел в дерево. Как сообщается в паблике «ДТП Самара», …
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2 августа 2018, 10:48
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Стало известно, сколько потратят денег на День города в Самаре
На заседании комитета по бюджету в самарской городской Думе озвучили сумму денег, которую планируется потратить на празднование Дня города. На это планируется выделить 25 миллионов рублей. Информацию сообщил руководитель департамента финансов и экономического развития Максим Харитонов. По его словам, деньги …
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26 июля 2018, 01:13
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Карнавал на улице Куйбышева в Самаре повторят в День города
В Самаре карнавальные шествия, состоявшиеся в выходные, устроят также в День города в сентябре, пообещали в мэрии. В субботу и воскресенье по улице Куйбышева прошли колонны уличных артистов, барабанщиков, музыкантов - карнавал был с бразильско-мексиканским акцентом. Парад получился по-настоящему ярким, …
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3 июля 2018, 12:50
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Парад в воздухе: как самарцы отметили День города
В воскресенье Самара отметила свой 431-й день рождения. Несмотря на резкое похолодание и сильный ветер только на главной площадке на самарской набережной собрались десятки тысяч человек. Тематические шатры, посвященные военной службе, народным промыслам, игры для детей, выставка военной техники, выступление …
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11 сентября 2017, 11:37
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Телерадиокомпания “ТЕРРА” поздравляет с Днем города!
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10 сентября 2017, 10:22