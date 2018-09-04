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Материалы по теме:

Визит главы Минкульта России в Самару перенесен из-за болезни

Визит главы Минкульта России в Самару перенесен из-за болезни

Визит министра культуры России Владимира Мединского в Самару откладывается из-за болезни. Об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттере советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.  
 
Напомним, что  сановник должен был приехать в Самару 4 сентября, чтобы решить судьбу памятника эпохи конструктивизма, Фабрики-кухни. 
4 сентября 2018, 03:07
В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»

В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»

В понедельник, 3 сентября, в Сызрани произошла дорожной авария, в которой был ранен пешеход.  
 
В 18:50 31-летний водитель ехал на своей иномарке KIA по улице Декабристов в сторону Ульяновской. По пути автомобилист сбил  пешехода - 10-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по 
4 сентября 2018, 02:40
Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти

Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти

В Автограде возбуждено уголовное дело по статье  «Грабеж с применением насилия», подозреваемых пока нет. Нападение произошло еще 30 августа на улице Мира в Центральном районе Тольятти.

Трое неизвестных подошли к мужчине, ударили его и отобрали рюкзак, внутри которого лежали 
4 сентября 2018, 02:22
За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей

За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей

Объявлен тендер на ремонт и восстановление кровли международного пассажирского терминала в самарском «Курумоче». Подрядчика ищет АО УК «Аэропорты  регионов». Стоимость работ оценивается в 35,7 млн рублей, крышу должны успеть привести в порядок до 1 ноября этого года.

Напомним, что 
4 сентября 2018, 01:51
В Самаре продлили срок перекрытия улиц Нагорной и Александра Матросова

В Самаре продлили срок перекрытия улиц Нагорной и Александра Матросова

Из-за затянувшегося ремонта теплосетей специалистам пришлось продлить ограничения движения по улицам Нагорной и Александра Матросова. По участку Нагорной от улицы Охотничьей до Матросова транспорт не сможет проехать до 15 сентября. Движение по улице Александра Матросова в районе перекрестка с Нагорной 

29 августа 2018, 03:16
Вечерние новости на

Вечерние новости на "ТЕРРЕ": основные темы

В 18:45 начнется вечерний выпуск новостей на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ». Информационную картину уходящего дня представит ведущий Сергей Сергеев. Основные темы:

- Оставили под стражей на два месяца. Подозреваемому в покушении на коммерческий подкуп врио гендиректора регионального фонда капремонта Михаилу 
2 августа 2018, 06:42
Дневной выпуск программы

Дневной выпуск программы "Новости Самара" на телеканале "ТЕРРА": основные темы

В 12:30 на телеканале «ТЕРРА» выходит очередной выпуск программы «Новости Самара». Вот главные темы, о которых расскажет ведущий Сергей Сергеев и наши журналисты:

- Новый коррупционный скандал в Самаре. Задержан директор фонда капремонта Михаил Архипов.

- В Самаре 
2 августа 2018, 12:28
В Самаре Opel «собрал» две машины, а потом врезался в дерево

В Самаре Opel «собрал» две машины, а потом врезался в дерево

2 августа в Самаре произошла авария, в которой только чудом никто не пострадал. Около 6 утра на улице Тополей белый Opel врезался сначала в «Калину», потом в Nissan, а потом влетел в дерево. Как сообщается в паблике «ДТП Самара», 
2 августа 2018, 10:48
Стало известно, сколько потратят денег на День города в Самаре

Стало известно, сколько потратят денег на День города в Самаре

На заседании комитета по бюджету в самарской городской Думе озвучили сумму денег, которую планируется потратить на празднование Дня города. На это планируется выделить 25 миллионов рублей. Информацию сообщил руководитель департамента финансов и экономического развития Максим Харитонов. По его словам, деньги 
26 июля 2018, 01:13
Карнавал на улице Куйбышева в Самаре повторят в День города

Карнавал на улице Куйбышева в Самаре повторят в День города

В Самаре карнавальные шествия, состоявшиеся в выходные, устроят также в День города в сентябре, пообещали в мэрии. В субботу и воскресенье по улице Куйбышева прошли колонны уличных артистов, барабанщиков, музыкантов - карнавал был с бразильско-мексиканским акцентом. Парад получился по-настоящему ярким, 

3 июля 2018, 12:50
Парад в воздухе: как самарцы отметили День города

Парад в воздухе: как самарцы отметили День города

В воскресенье Самара отметила свой 431-й день рождения. Несмотря на резкое похолодание и сильный ветер только на главной площадке на самарской набережной собрались десятки тысяч человек. Тематические шатры, посвященные военной службе, народным промыслам, игры для детей, выставка военной техники, выступление 

11 сентября 2017, 11:37
Телерадиокомпания “ТЕРРА” поздравляет с Днем города!

Телерадиокомпания “ТЕРРА” поздравляет с Днем города!

Мы испытываем настоящую гордость за то, что живём в городе на Волге. С его зелеными улицами и уютными скверами, старинными традициями и современными достижениями.

Всех нас соединяет большая любовь к нашему общему дому и забота о его судьбе. Сегодня наш совместный 

10 сентября 2017, 10:22
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