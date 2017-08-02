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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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День города: куда перенесут праздник и кто выступит перед самарцами?

День города: куда перенесут праздник и кто выступит перед самарцами?

Блогер ahalayma_halay решил выяснить, кого из артистов самарцы хотели бы увидеть и услышать в День города. "В мэрии сейчас ломают голову, где и как проводить этот праздник, - утверждает автор. - Площадь Куйбышева закрыта. Есть версия сделать праздник под 
2 августа 2017, 06:18
Как моряки в Самаре День ВМФ отмечали

Как моряки в Самаре День ВМФ отмечали

День Военно-Морского Флота накануне с размахом отметили по всей России. В Самаре центр торжеств находился на набережной Волги, где собрались как ветераны, так и молодежь, которой еще только предстоит погрузиться в атмосферу ВМФ. Задолго до начала торжеств самарская набережная начала 

31 июля 2017, 01:12
Ладью на самарской набережной будут перекрашивать

Ладью на самарской набережной будут перекрашивать

Скоро рабочие, которые проводят реконструкцию на четвертой очереди самарской набережной, приступят к покраске стелы «Ладья», сообщили в мэрии. Полностью будет обновлен «парус» монумента, площадь которого 500 квадратных метров. Предусмотрен ремонт основания, нижнюю часть сооружения облицуют гранитом. Всего обновят более 1100 

26 июля 2017, 08:02
Набережная превращается в пропасть: появилось фото новых обвалов на берегу Волги

Набережная превращается в пропасть: появилось фото новых обвалов на берегу Волги

В Интернете появились фотографии с новыми разрушениями на набережной Волги в Автозаводском районе Тольятти. Напомним, первые провалы напротив 8-го квартала появились в конце мая. Опасный участок оградили, поэтому прямой угрозы отдыхающим нет. Одна новая трехметровая яма появилась в районе 
25 июля 2017, 11:05
На набережной появился двойник «Самара Арены»

На набережной появился двойник «Самара Арены»

Праздник спорта с этой пятницы в ежедневном режиме ожидает посетителей 2 очереди набережной. У бассейна ЦСК ВВС открылась выставка «Самара - 2018», посвященная грядущему чемпионату мира по футболу.

Александр Филатов,  зам. Главы г.о. Самара - руководитель Департамента управления делами Администрации: « 

21 июля 2017, 07:57
Что угрожает самарцам на пляжах?

Что угрожает самарцам на пляжах?

В Самаре официально открыты 8 пляжей. Сегодня на них ни души. Желающих искупаться в шторм не находится. Тем не менее, на случай появления любителей экстрима, или просто нетрезвых граждан, там дежурят спасатели. Они работают ежедневно с 10-ти утра до девяти 

6 июля 2017, 05:50
Битва за барана: как в Самаре отметили Сабантуй – 2017?

Битва за барана: как в Самаре отметили Сабантуй – 2017?

В субботу татары всего мира встретили праздник плуга - знаменитый Сабантуй. В Самаре центром его проведения традиционно стал парк Гагарина. Несмотря на проливной дождь, на национальные гуляния туда пришли тысячи самарцев и гостей региона - в том числе, из Татарстана.

Центр 

3 июля 2017, 05:04
День молодежи - 2017: как прошел праздник в парке Гагарина

День молодежи - 2017: как прошел праздник в парке Гагарина

День молодежи, который официально отмечается в России 27 июня, в Самарской области начали встречать накануне. В парке имени Гагарина столицы губернии при поддержке «Русского Радио в Самаре» и телеканала «ТЕРРА - РЕН ТВ» состоялся масштабный праздник, который организаторы посвятили столетию 

26 июня 2017, 03:03
В Самару приехал Герой России Владимир Шаманов

В Самару приехал Герой России Владимир Шаманов

Сегодня, 2 августа, вся страна отмечает День ВДВ. В Самару приехал Герой России, командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов. Утром он принял участие в торжественном митинге, а также в возложении цветов к Вечному огню и памятнику воинам, погибшим в локальных 
2 августа 2016, 12:31
В День ВДВ в Самаре ограничат движение транспорта

В День ВДВ в Самаре ограничат движение транспорта

2 августа в Самаре ограничат движение транспорта в связи с праздничными мероприятиями, посвященными Дню ВДВ. В этом году исполняется 86 лет со дня образования этого вида войск.

Праздничные мероприятия пройдут на четвертой очереди набережной Волги у Ладьи.

С 12:00 до шести часов 

1 августа 2016, 04:18
Геи Архангельска проведут парад в День ВДВ

Геи Архангельска проведут парад в День ВДВ

Заявка на проведение парада ЛГБТ-сообщества подана в городскую администрацию и будет рассмотрена.

Мэр Архангельска Виктор Павленко не так давно "рекомендовал" сексуальным меньшинствам города провести гей-парад в день празднования 85-летия Воздушно-десантных войск России – мол, проведение шествия именно второго августа он 
21 июля 2015, 04:04
В Самаре десантники разгромили рынок

В Самаре десантники разгромили рынок

День Воздушно-десантных войск, который сегодня отмечается в России, в Самаре был омрачен погромом на рынке, расположенном на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Фадеева. От "голубых беретов" пострадали торговцы фруктами. По словам очевидцев, ЧП произошло в два часа дня: нетрезвые мужчины в 

2 августа 2013, 07:44
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