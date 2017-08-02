2 августа в Самаре состоятся торжественные мероприятия, посвященные 87-й годовщине Воздушно-десантных войск. В 10 часов утра самарские десантники соберутся на площади Памяти у монумента воинам, погибшим в локальных конфликтах. Там бойцы ВДВ возложат цветы.
Праздник десантников пройдет на Некрасовском спуске набережной. Начало запланировано на 13:30. В небе состоится авиашоу с участием самолетов Як-52. Группа парашютистов десантируется на воду, а потом состоится концерт.
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