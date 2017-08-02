Как моряки в Самаре День ВМФ отмечали День Военно-Морского Флота накануне с размахом отметили по всей России. В Самаре центр торжеств находился на набережной Волги, где собрались как ветераны, так и молодежь, которой еще только предстоит погрузиться в атмосферу ВМФ. Задолго до начала торжеств самарская набережная начала …