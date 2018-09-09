В Самарской области для избирателей, голосующих впервые, приготовили подарки … Член Центральной избирательной комиссии России Василий Лихачев посетил Самарскую область в последний раз перед общероссийским днем голосования 9 сентября. В целом глобальных нарушений в ходе агитационного процесса он не заметил, за что наградил членов регионального избиркома. Но отметил, что необходимо