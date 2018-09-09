9 сентября в Самарской области — единый день голосования. В его рамках жителям региональной столицы предстоит выбрать губернатора Самарской области, а также депутата Государственной думы. На каждый пост претендуют по шестеро кандидатов.
Кроме того, тольяттинцы и сызранцы будут выбирать депутатов, которые войдут в состав новых городских дум. Также, в ряде муниципалитетов пройдут довыборы в местные представительные собрания.
Голосование проводится на 1783 избирательных участках. Из них в областном центре находится 450 участков, еще 1333 участка расположены в районах Самарской области. Кроме того, на территории губернии образованы 21 избирательный участок по месту временного пребывания избирателей (из них в городе Самаре: 16 участков).
Избирательные участки на территории будут работать с 8:00 до 20:00. Журналисты телерадиокомпании «ТЕРРА» будут следить за ходом голосования. Сегодня, начиная с 13:00, новости будут выходить в эфир каждые два часа. В 21:00 мы подведем первые предварительные итоги дня выборов. Кроме того, вся информация будет оперативно появляться и на сайте trkterra.ru.
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