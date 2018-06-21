Грустные новости для любителей футбола. Клуб «Сызрань-2003» прекращает свое существование. Его руководство приняло решение не подавать заявку на участие в следующем сезоне первенства Профессиональной футбольной лиги. Об этом сообщил президент «Сызрани-2003» Максим Симонов на официальном сайте команды.
«Руководство ФК «Сызрань-2003» приняло непростое решение не подавать заявку на участие в Первенстве России по футболу среди команд клубов ПФЛ зоны «Урал-Приволжье» в сезоне 2018-2019гг. Прекращение существования команды связано с отсутствием финансирования, а также невозможностью сформировать бюджет, который бы гарантировал и позволил команде выступить в новом сезоне», говорится в обращении.
Стоит отметить, что в минувшем сезоне «Сызрань-2003» взяла бронзовые медали первенства ПФЛ, выполнив задачу, поставленную спонсорами. Впрочем, руководство клуба не исключает возрождения команды в сезоне 20019-2020. Это произойдет в случае решения финансовых вопросов.
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