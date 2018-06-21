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«Загрузка стадиона была очень быстрыми темпами. И начиная за 

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Почти половина жителей нашей страны считает самым хорошим вариантном вложения денег - банковские вклады, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Хотя сейчас люди начали забирать оттуда свои деньги. «На сберегательное поведение ориентированы 66% граждан. Доля людей, которые готовы сократить 

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ФК «Сызрань-2003» - на грани закрытия

ФК «Сызрань-2003» - на грани закрытия

ФК «Сызрань-2003» в год своего 15-летнего юбилея оказался на грани закрытия. Формально футбольный клуб уже прекратил существование, пишет «КТВ ЛУЧ». У всего тренерского штаба и игроков «основы» завершились контракты 31 мая.
 
У клуба осталось всего 2 дня до 
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«Почта России» просит отложить снижение беспошлинного порога для интернет-посылок

«Почта России» вышла с предложением отложить снижение беспошлинного порога для интернет-покупок до 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

Напомним, правительство намерено с 2019 года снизить беспошлинный порог для интернет покупок с 1000 до 
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Екатерина Пузикова хочет отсудить у государства 10 миллионов рублей

Екатерина Пузикова хочет отсудить у государства 10 миллионов рублей

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«Думаю, не 
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185 млн рублей потратят на завершение реконструкции бывшего ресторана в Самаре

185 млн рублей потратят на завершение реконструкции бывшего ресторана в Самаре

В Самаре фирма «ВИСТ» выиграла торги на 185 миллионов рублей на завершение реконструкции здания дореволюционного ресторана «Аквариум», расположенного на улице Самарской, говорится в сообщении на портале госзакупок. Работы должны завершиться к концу текущего года. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит установить более 

7 июня 2018, 07:01
«Сызрань-2003» взяла бронзовые медали ПФЛ

«Сызрань-2003» взяла бронзовые медали ПФЛ

Завершился сезон Профессиональной футбольной лиги. В зоне «Урал-Приволжье» выступали сразу три клуба из самарского региона: «Сызрань - 2003», «Лада-Тольятти» и «Крылья Советов - 2».

Лучший результат показали сызранцы. По итогам сезона они завоевали бронзовые медали. В заключительном матче футболисты упустили серебряные медали, 

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Девушка запустила флешмоб для спасения футбольной команды «Сызрань-2003»

Пресс-атташе футбольного клуба «Сызрань-2003» Светлана Щепеткова запустила в соцсети «ВКонтакте» интернет-флешмоб #спаситеСызрань2003. Суть акции в том, чтобы болельщики поделились фотографиями значимых моментов, связанных с командой, а также небольшими рассказами, почему для них она так важна. «Дорогие друзья. Ни для 
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«Сызрань-2003» может досрочно выбыть из первенства России

«Сызрань-2003» может досрочно выбыть из первенства России

Футбольный клуб «Сызрань-2003» рассматривает возможность сняться с первенства России. На крайнюю меру команда пойдет, если в ближайшее время не решатся финансовые проблемы организации. Такое заявление содержится в письме, которое администрация ФК направила в местную гордуму. Спортсмены просят депутатов посодействовать в 

9 октября 2017, 07:07
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