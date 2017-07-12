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Бункер S

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Материалы по теме:

На пути к «Московскому» появилось препятствие

На пути к «Московскому» появилось препятствие

В Самаре перекрыли поворот к ТЦ «Московский». Теперь автомобилистам, которые едут со стороны поселка Мехзавод, чтобы подъехать к торговому центру сначала нужно доехать до улицы Алма-Атинской. А там развернуться в обратном направлении и проехать до «Московского». Схема движения там изменилась 

30 июня 2017, 02:28
В сентябре около самарского вокзала откроют новый кинотеатр

В сентябре около самарского вокзала откроют новый кинотеатр

В торгово-развлекательном комплексе «Гудок» появится кинотеатр «Мегаполис». Открытие запланировано на сентябрь, сообщили в администрации ТЦ. Работы на площадке ведутся круглосуточно, чтобы успеть закончить их к началу учебного года. В кинотеатре будет семь залов с роботизированными мягкими креслами, позволяющими смотреть фильм 
16 июня 2017, 12:35

"Ашан" платит "Виктор и Ко" более 3 млн долларов в год

Компании "Ашан" не удалось уменьшить размер арендных платежей ООО "Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском". Арбитражный суд столицы отказался рассматривать соответствующий иск.
Как указали служители Фемиды, ретейлером не был соблюден досудебный порядок урегулирования споров. Между тем, как следует из материалов 

25 мая 2017, 04:33
Из сейфа в самарском ТЦ пропало более миллиона рублей

Из сейфа в самарском ТЦ пропало более миллиона рублей

В Самаре раскрыта крупная кража. В одном из торговых центров города пропало более 1 миллиона рублей. По данным силовиков, вор проник в подсобное помещение и просто открыл сейф ключом: он остался в замке по халатности персонала, сообщили силовики.

Чтобы установить подозреваемых 

5 мая 2017, 01:59
В Самаре хлебозавод снесли ради нового ТЦ

В Самаре хлебозавод снесли ради нового ТЦ

Жители Самары поддержали строительство торгового центра на Московском шоссе на территории бывшего хлебозавода №9. Итоги публичных слушаний подвели в горадминистрации. Параметры будущего объекта пока не уточняются. Однако известно, что ТЦ займет территорию площадью почти 22 тысячи квадратных метров. Кадастровая стоимость 

24 апреля 2017, 11:39
Компании Виктора Суркова предъявили иск

Компании Виктора Суркова предъявили иск

В Арбитражный суд Самарской области поступило заявление о признании банкротом подразделения одной из крупнейших бизнес-структур региона - компании «Виктор и Ко Управление проектами». Организация входит в корпорацию, принадлежащую известному самарскому девелоперу Виктору Суркову. Признать общество несостоятельным требует московская «Центральная управляющая 

28 февраля 2017, 01:57
Появились официальные комментарии о «взрыве» в самарском «Ашане»

Появились официальные комментарии о «взрыве» в самарском «Ашане»

В одном из крупнейших торгово-развлекательных комплексов Самары «Мега» произошло ЧП. Очевидцы сообщили о том, что около 22 часов 27 декабря в отделе выпечки гипермаркета «Ашан» раздался сильный хлопок и начался пожар. За считанные секунды дым наполнил помещение. Была объявлена тревога 

28 декабря 2016, 10:21
«Гудок» заявил об открытии осенью 2016 года

«Гудок» заявил об открытии осенью 2016 года

Запуск торгово-развлекательного центра «Гудок» запланирован на эту осень, сообщается на официальном сайте объекта. Там перечислены арендаторы, которые откроют свои заведения на площадях ТЦ. В их числе «Техносила», «Эльдорадо», «Спортмастер», «Уютерра», «Читай-Город», «Детский мир», магазины одежды Mango, Incity, Adidas, Gloria Jeans, 
7 июля 2016, 04:33
В тольяттинском «Ашане» нашли фальсифицированные молоко и сметану

В тольяттинском «Ашане» нашли фальсифицированные молоко и сметану

Молочные продукты, не соответствующие нормам, в торговых сетях Тольятти обнаружили сотрудники регионального управления Россельхознадзора. В частности, такая продукция была выявлена в магазине «Ашан». Для проведения лабораторных исследований взяли молоко «Выбор хозяйки» и «Моя Маруся», а также сметану «Кошкинская». Выяснилось, что 
4 апреля 2016, 03:58
В блогах: ТЦ «Колизей» в Самаре не снесут

В блогах: ТЦ «Колизей» в Самаре не снесут

В группе «Самара» соцсети «ВКонтакте» рассказали, что снос ТЦ «Колизей», который находится на улице Стара-Загора, отложен на неопределенный срок. Причина - отсутствие у собственника необходимых средств. Напомним, летом позапрошлого года строение было продано группе «Виктор и Ко». Компания Виктора 
2 марта 2016, 09:19
В Самаре Россельхознадзор сообщил о новых нарушениях ООО «Ашан»

В Самаре Россельхознадзор сообщил о новых нарушениях ООО «Ашан»

Специалисты регионального управления Россельхознадзора сообщили о результатах очередной проверки в гипермаркетах сети «Ашан» в Самаре. В магазине на 18-м километре Московского шоссе взяли на анализы пробы свиного охлажденного фарша. В мясной продукции выявлено превышение нормативов по содержанию некоторых микроорганизмов.
20 февраля 2016, 03:07
Открытие ТЦ «Гудок» в Самаре перенесли на август

Открытие ТЦ «Гудок» в Самаре перенесли на август

Открытие самого крупного в области торгового центра «ГудОК», который возводит группа «Виктор и Ко», аффилированная самарскому предпринимателю Виктору Суркову, перенесено на август 2016 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Ранее первую очередь центра, общая площадь которого превышает 
2 февраля 2016, 02:54
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