Компании «Ашан» не удалось обжаловать определение арбитражного суда Московской области и уменьшить размер арендных платежей в пользу ООО «Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском».
Как уже рассказывала «ТЕРРА», по договору, заключенному еще в 2012 году, для «Ашана» была установлена фиксированная ежегодная арендная плата. С учетом изменения курса рубля ретейлер потребовал уменьшить ее на 27% до 2 миллионов 268 тысяч долларов. Таким образом, сейчас компания бизнесмена Виктора Суркова получает от «Ашана» более 3 миллионов 100 тысяч долларов в год. Арбитражный суд столицы отказался рассматривать соответствующий иск.
Как указали служители Фемиды, ретейлером не был соблюден досудебный порядок урегулирования споров. Апелляционная инстанция не нашла оснований для пересмотра дела.
|
На пути к «Московскому» появилось препятствие
|
30 июня 2017, 02:28
|
В сентябре около самарского вокзала откроют новый кинотеатр
В торгово-развлекательном комплексе «Гудок» появится кинотеатр «Мегаполис». Открытие запланировано на сентябрь, сообщили в администрации ТЦ. Работы на площадке ведутся круглосуточно, чтобы успеть закончить их к началу учебного года. В кинотеатре будет семь залов с роботизированными мягкими креслами, позволяющими смотреть фильм …
|
16 июня 2017, 12:35
|
"Ашан" платит "Виктор и Ко" более 3 млн долларов в год
Компании "Ашан" не удалось уменьшить размер арендных платежей ООО "Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском". Арбитражный суд столицы отказался рассматривать соответствующий иск.
|
25 мая 2017, 04:33
|
Из сейфа в самарском ТЦ пропало более миллиона рублей
|
5 мая 2017, 01:59
|
В Самаре хлебозавод снесли ради нового ТЦ
Жители Самары поддержали строительство торгового центра на Московском шоссе на территории бывшего хлебозавода №9. Итоги публичных слушаний подвели в горадминистрации. Параметры будущего объекта пока не уточняются. Однако известно, что ТЦ займет территорию площадью почти 22 тысячи квадратных метров. Кадастровая стоимость …
|
24 апреля 2017, 11:39
|
Компании Виктора Суркова предъявили иск
В Арбитражный суд Самарской области поступило заявление о признании банкротом подразделения одной из крупнейших бизнес-структур региона - компании «Виктор и Ко Управление проектами». Организация входит в корпорацию, принадлежащую известному самарскому девелоперу Виктору Суркову. Признать общество несостоятельным требует московская «Центральная управляющая …
|
28 февраля 2017, 01:57
|
Появились официальные комментарии о «взрыве» в самарском «Ашане»
|
28 декабря 2016, 10:21
|
«Гудок» заявил об открытии осенью 2016 года
Запуск торгово-развлекательного центра «Гудок» запланирован на эту осень, сообщается на официальном сайте объекта. Там перечислены арендаторы, которые откроют свои заведения на площадях ТЦ. В их числе «Техносила», «Эльдорадо», «Спортмастер», «Уютерра», «Читай-Город», «Детский мир», магазины одежды Mango, Incity, Adidas, Gloria Jeans, …
|
7 июля 2016, 04:33
|
В тольяттинском «Ашане» нашли фальсифицированные молоко и сметану
Молочные продукты, не соответствующие нормам, в торговых сетях Тольятти обнаружили сотрудники регионального управления Россельхознадзора. В частности, такая продукция была выявлена в магазине «Ашан». Для проведения лабораторных исследований взяли молоко «Выбор хозяйки» и «Моя Маруся», а также сметану «Кошкинская». Выяснилось, что …
|
4 апреля 2016, 03:58
|
В блогах: ТЦ «Колизей» в Самаре не снесут
В группе «Самара» соцсети «ВКонтакте» рассказали, что снос ТЦ «Колизей», который находится на улице Стара-Загора, отложен на неопределенный срок. Причина - отсутствие у собственника необходимых средств. Напомним, летом позапрошлого года строение было продано группе «Виктор и Ко». Компания Виктора …
|
2 марта 2016, 09:19
|
В Самаре Россельхознадзор сообщил о новых нарушениях ООО «Ашан»
Специалисты регионального управления Россельхознадзора сообщили о результатах очередной проверки в гипермаркетах сети «Ашан» в Самаре. В магазине на 18-м километре Московского шоссе взяли на анализы пробы свиного охлажденного фарша. В мясной продукции выявлено превышение нормативов по содержанию некоторых микроорганизмов.
|
20 февраля 2016, 03:07
|
Открытие ТЦ «Гудок» в Самаре перенесли на август
Открытие самого крупного в области торгового центра «ГудОК», который возводит группа «Виктор и Ко», аффилированная самарскому предпринимателю Виктору Суркову, перенесено на август 2016 года. Об этом сообщается на сайте компании.
Ранее первую очередь центра, общая площадь которого превышает …
|
2 февраля 2016, 02:54