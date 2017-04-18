В Госдуме предложили ужесточить ответственность за производство, перевозку и продажу нелегального алкоголя. Если общая стоимость изъятого контрафакта составит от 100 тысяч до 1 млн рублей, виновнику будет грозить до трех лет заключения или штраф от двух до трех миллионов рублей. Если цена «левого» товара еще выше - могут дать до 5 лет колонии.
Соответствующую поправку депутаты собираются прописать в уголовном кодексе. Кроме того, думцы намерены ввести тотальный контроль над выпуском стеклотары.
Предполагается, что предприятия начнут ставить на своих бутылках и пузырьках идентификационные знаки, прописывать химический состав. Директора стеклозаводов будут нести уголовную ответственность за попадание тары в сети бутлегеров.
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