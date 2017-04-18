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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Госдума установит требования к именам и фамилиям детей

Госдума установит требования к именам и фамилиям детей

В Госдуме собираются урегулировать ситуацию с именами и фамилиями детей, приняв ряд обязательных требований. Сегодня народные избранники обсудят соответствующий законопроект.
Недавно было предложено запретить регистрировать в ЗАГС имена, включающие числительные либо цифровые обозначения, а также ненормативную лексику. Речь велась также 

14 апреля 2017, 11:26
В Госдуме предложили запретить рекламу на ТВ во время демонстрации фильмов

В Госдуме предложили запретить рекламу на ТВ во время демонстрации фильмов

Думский комитет по культуре выступил с инициативой запретить рекламные паузы на ТВ во время демонстрации фильмов. Как говорят авторы законопроекта, рекламу нужно показывать перед началом фильма и после его завершения, а вот ролики в середине картины возможны только с разрешения 

13 апреля 2017, 05:21
В Самаре хотят смягчить антиалкогольный закон

В Самаре хотят смягчить антиалкогольный закон

В Самарской области могут смягчить антиалкогольный закон. Депутаты губдумы предложили снять запрет на продажу алкоголя в День студента (25 января), День молодежи (27 июня) и Международный день студентов (17 ноября). Ограничение продолжит действовать в Международный день защиты детей (1 июня) 

13 апреля 2017, 04:49
Полиции могут разрешить стрелять в толпе для предотвращения теракта

Полиции могут разрешить стрелять в толпе для предотвращения теракта

В Госдуму внесен законопроект, принятие которого даст возможность полицейским применять оружие при большом скоплении людей. Об этом рассказывают российские СМИ.
Авторы инициативы ратуют за то, чтобы разрешить правоохранителям стрелять в толпе при угрозе терактов, освобождении заложников и отражении массовых нападений 

12 апреля 2017, 09:57
RT: автошколы могут получить право принимать экзамены вместо ГИБДД

RT: автошколы могут получить право принимать экзамены вместо ГИБДД

Некоммерческое партнерство «Гильдия автошкол» предложило комитету Госдумы по транспорту передать полномочия Госавтоинспекции по приему водительских экзаменов автошколам, информирует RT. Как отмечается, в самой ГИБДД такая идея возникла еще в 2016 году.
По сведениям телеканала, в МВД тогда появился проект приказа, 

10 апреля 2017, 11:54
В РФ могут ужесточить наказание за отказ от теста на алкоголь

В РФ могут ужесточить наказание за отказ от теста на алкоголь

Кабмин готовит законопроект, чтобы ужесточить ответственность за отказ от освидетельствования на алкоголь. Об этом информирует "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения РФ.
По сведениям издания, сейчас готовятся поправки к приказу, который регламентирует процесс освидетельствования при подозрении на употребление 

5 апреля 2017, 09:23
Самарец украл из магазина коньяк и не выпил

Самарец украл из магазина коньяк и не выпил

Полицейские сообщили о задержании в Самаре подозреваемого в хищении коньяка. Бутылка алкоголя была украдена в магазине на улице Димитрова. За помощью к стражам порядка обратились сотрудники торговой точки. Они рассказали, что один из посетителей схватил с коньяк стоимостью 1260 рублей 

30 марта 2017, 03:08
Законопроект против алкомаркетов в жилых домах не поддержали

Законопроект против алкомаркетов в жилых домах не поддержали

Правительство России отказалось поддержать законопроект об ограничении торговли спиртным в магазинах, находящихся в жилых домах. По мнению чиновников, такая мера приведет только к росту числа контрафактной продукции. Документ был направлен в правительственную комиссию группой депутатов Госдумы. Парламентарии намеревались уменьшить доступность 

20 марта 2017, 01:21
В сельской бане Алексеевки поймали четырех путан

В сельской бане Алексеевки поймали четырех путан

В ходе проведения оперативно-профилактической операции «Быт» сотрудники полиции организовали проверку бань и саун в поселке Алексеевка Кинельского района. Как передает пресс-служба областного главка МВД, в ходе рейда, в бане на территории поселка полицейские выявили 4 факта оказания услуг интимного характера 
11 марта 2017, 03:03
Штрафы за проституцию в Самаре за год составили 160 тысяч рублей

Штрафы за проституцию в Самаре за год составили 160 тысяч рублей

В Самаре проституцией в основном занимаются женщины из Киргизии, Казахстана, Нигерии и Украины в возрасте от 18 до 45 лет, заявили в городском Управлении МВД. Больше всего жалоб в полицию на жриц любви поступает от жителей домов на улицах Победы 

10 марта 2017, 04:57
Штрафы самарских больниц стали источником финансирования покупки медоборудования

Штрафы самарских больниц стали источником финансирования покупки медоборудования

Штрафы самарских больниц стали источником финансирования покупки медоборудования

По словам директора регионального фонда ОМС Виктора Мокшина, штрафы за некачественное оказание услуг в больницах стали дополнительным источником финансирования других затрат: 

"Мы можем теперь для лечебных учреждений покупать серьезное медицинское оборудование. Раньше покупали на 

2 февраля 2017, 09:56
Росавтодор может оштрафовать областное правительство в случае срыва сроков строительства автодороги к аэропорту Курумоч и отрезка магистрали на Московском шоссе

Росавтодор может оштрафовать областное правительство в случае срыва сроков строительства автодороги к аэропорту Курумоч и отрезка магистрали на Московском шоссе

Росавтодор может оштрафовать правительство Самарской области в случае срыва сроков строительства двух объектов: автодороги к аэропорту Курумоч и отрезка магистрали на Московском шоссе.
По данным ведомства, сейчас график работ нарушается. На начало января освоено лишь 80% денег, выделенных на эти 

23 января 2017, 04:58
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