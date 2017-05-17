В Самаре Московское шоссе и Ново-Садовую улицу уберет за 4 млн 200 тысяч рублей компания "Дельта", говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению субподрядчика проводило государственное казенное предприятие Самарской области АСАДО. Согласно техзданию, исполнителю предстоит уборка Московского шоссе на участке от Мичурина до Авроры, Ново-Садовой - от Первомайской до Постникова Оврага. Срок действия договора - до 31 июля. В перечень работ входят: уборка проезжей части, тротуаров, подземных переходов и автостоянок, мойка остановочных павильонов, дорожных знаков и ограждений, очистка урн, полив и выкашивание газонов.
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В блогах: Пылевая буря в Тольятти
В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что в Автограде поднятая коммунальщиками «пылевая буря» стала причиной ДТП. Инцидент, заснятый при помощи видеорегистратора, случился 15 мая днем на Обводном шоссе. При «чистке» разделительной полосы коммунальная машина подняла густой шлейф пыли. Оказавшись в …
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17 мая 2017, 09:00
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Лучшие в Европе: самарские тхэквондисты привезли из Ливерпуля одиннадцать наград
В Ливерпуле (Великобритания) завершились чемпионат и первенство Европы по тхэквондо (ИТФ). В соревнованиях приняли участие представители более 30 стран, в том числе Болгарии, Греции, Англии, Шотландии и Франции. В составе сборной России блестяще выступили спортсмены Самарской области.
Самарские спортсмены, в …
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16 мая 2017, 07:01
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Закрыть и опечатать: СКС предложила опломбировать трубы, чтобы не платить за воду
Компания "Самарские коммунальные системы" предложила собственникам пустующих квартир отключить и опломбировать в них систему водоснабжения. Чтобы не платить за подачу ресурса. В связи с изменениями федерального законодательства, если жилплощадь не оборудована прибором учёта и в ней никто не прописан, объём …
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16 мая 2017, 11:36
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В Самаре запретят парковать машины на Ново-Садовой
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17 апреля 2017, 04:15
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Внимание, котлован на Ново-Садовой! Эксклюзивное видео ТРК «ТЕРРА»
В понедельник, 10 апреля, на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» вышел эксклюзивный сюжет о строительстве самарского метрополитена. Журналисты ТРК «ТЕРРА» побывали на перекрытом участке улицы Ново-Садовой. Движение транспорта между Первомайской и Полевой планируют открыть осенью.
На Ново-Садовой появится котлован …
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11 апреля 2017, 04:34
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Фото: что происходит на перекрытом участке Ново-Садовой в Самаре
В социальной сети появились фотографии с места строительства камеры съездов станции метро «Алабинская». Напомним, работы ведутся на участке улицы Ново-Садовой от Первомайской до Полевой. Ранее сообщалось, что открыть движение по этому отрезку дороги планируют летом 2017 года, ориентировочно в …
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5 апреля 2017, 04:07
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Власти Новокуйбышевска зовут горожан на уборку города
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30 марта 2017, 12:13
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В самарских автобусах началась уборка
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16 марта 2017, 11:00
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В Самаре запретили остановку автомобилей на дублере Ново-Садовой
В понедельник, 6 марта, на дублере улицы Ново-Садовой напротив завода Тарасова появились новые дорожные знаки. На указанном участке запрещена остановка транспортных средств, там работает эвакуатор. Знаки будут действовать до 1 апреля, говорится в сообщении АСАДО.
Отметим, аналогичные меры действуют на дублерах …
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6 марта 2017, 02:40
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Светофоры Самарской области отремонтируют за 10,5 млн рублей
В Самарской области светофоры за 10,5 млн рублей отремонтирует компания "Самарадортранссигнал". Итоги конкурса по определению подрядчика на выполнение работ подвело государственное областное казенное предприятие "АСАДО". Согласно техзаданию, фирме предстоит в течение 2017 года заняться ремонтом и содержанием реверсивных и стандартных …
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17 января 2017, 12:15
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Банкетную закупку АСАДО в Самаре проверит прокуратура
Прокуратура Железнодорожного района Самары проверит закупки ГКУ «АСАДО» для организации банкета в гостинице «Грин Лайн Самара», сообщается на сайте надзорного ведомства Самарской области.
Как уже сообщала «ТЕРРА», тендер на портале госзакупок обнаружили активисты проекта «За честные закупки» Общероссийского …
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2 декабря 2016, 02:17
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Ученые: Уборка в доме поможет избавиться от депрессии и стресса
Ученые из американского Центра психических расстройств выяснили, что уборка в квартире полезна для человеческой психики. В ходе экспериментов с участием 500 добровольцев было установлено, что наведение порядка в своем доме помогает бороться с сильным стрессом и хронической депрессией.
Чтобы доказать эффективность процесса …
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14 октября 2016, 11:04
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В Самаре за зимнюю уборку Московского шоссе и Ново-Садовой заплатят 13 млн рублей
Зимняя уборка Московского шоссе и улицы Ново-Садовой обойдется бюджету более чем в 13 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок. Подрядчика обяжут чистить от снега и льда дождеприемники и проезжую часть, обрабатывать дороги и тротуары противогололедным материалом, опорожнять урны …
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29 сентября 2016, 05:05
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Самарское АСАДО купит дорожную технику за 197 млн рублей
Государственное казенное предприятие Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области (АСАДО) ищет поставщика специальной техники, готового предоставить ее в лизинг на сумму 197 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Дата окончания торгов - 23 сентября.
Подрядчику предлагается …
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7 сентября 2016, 10:48
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Налоговая инспекция банкротит "Самарскую Луку"
Федеральная налоговая служба в лице Межрайонной ИФНС №7 подала иск о банкротстве ЗАО "Самарская Лука". Заявление фискалов зафиксировано на сайте Арбитражного суда Самарской области. Причина - задолженность по налогам и сборам, сумма требований пока не сообщается. ЗАО "Самарская Лука", подконтрольное …
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19 августа 2016, 02:59