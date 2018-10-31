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В Тольятти пьяный бизнесмен матерился и пытался сорвать погон с полицейского
В Тольятти завели уголовное дело на мужчину, который оказывал сопротивление полицейским. Во время дежурства правоохранители остановили ВАЗ-212140, водитель которого нарушал правила движения. Во время общения с автомобилистом выяснилось: у 46-летнего мужчины налицо были все признаки алкогольного опьянения — неустойчивость позы, …
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31 октября 2018, 02:46
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В Сызрани выловили двухметрового сома весом 55 кг
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31 октября 2018, 02:23
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1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»
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31 октября 2018, 01:54
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Скончался редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин
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31 октября 2018, 12:53
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В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов
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31 октября 2018, 12:32
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В Самаре оштрафовали чиновника, который 1,5 месяца не отвечал жителям
Прокуратура Ленинского района побывала с проверкой в муниципальном бюджетном учреждении «Служба административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства». Ранее к представителям ведомства обратился житель Самары.
Он рассказал, что еще 23 июля в учреждение написали старшие по домам № 236 по улице …
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31 октября 2018, 10:50
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На заседании правительства Самарской области обсудят прогнозы и бюджет
В эти минуты в губернской столице началось расширенное заседание правительства Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова. На повестке дня сегодня - итоги социально-экономического развития региона, прогнозы на 2019-2020 годы, а также внесение на рассмотрение в Самарскую губернскую думу проекта …
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31 октября 2018, 10:32
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Волейболисты «Новы» несколько месяцев сидят без зарплаты
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30 октября 2018, 02:20
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Россияне не спешат запасаться путевками на Новый год
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30 октября 2018, 11:38
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В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года
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29 октября 2018, 05:37
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Самара,Тольятти и Новокуйбышевск включены в проект «Умный город»
Самара, Тольятти и Новокуйбышевск вошли в федеральный проект «Умный город». Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы при минстрое России. В трех городах региона будут претворять в жизнь пилотные проекты технологических решений, комплексов и программных продуктов. Как …
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26 октября 2018, 12:50
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В Самаре решают, что делать с вытрезвителями
Общественная комиссия по здравоохранению губернской думы обсуждает судьбу региональных вытрезвителей. В ходе реформы министерства внутренних дел в 2014 году эти заведения вывели из-под его надзора и отдали на откуп субъектам федерации. В Самарской области их перевели на баланс наркологических диспансеров …
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19 октября 2018, 10:20
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Муниципалитеты Самарской области в целом выполнили программу «Комфортная городская среда»
Во вторник в Самаре прошла региональная конференция Общероссийского народного фронта. Мероприятие было посвящено подведению итогов мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда». Кроме того, общественники подготовили ряд предложений по совершенствованию проекта территориальной схемы по обращению с отходами.
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3 октября 2018, 03:24
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Волейболисты «Новы» начали сезон с победы
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12 сентября 2017, 10:06
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Самарская волейболистка завоевала серебро чемпионата Европы
Самарская волейболистка Полина Матвеева стала призером чемпионата Европы. Соревнования в возрастной категории U-16 прошли в Болгарии.
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2 августа 2017, 09:02
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Роскосмос выступил с инициативой о возрождении ДСО «Зенит»
Роскосмос выступил с инициативой о возрождении добровольного спортивного общества «Зенит», которое в советские годы объединяло коллективы физкультуры ряда отраслей машиностроительной промышленности, в том числе предприятий Куйбышевской области. Об этом в Самаре сообщил генеральный директор спортивного клуба «Роскосмос» Алексей Петров (на …
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17 сентября 2013, 12:26