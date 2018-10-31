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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 30.10.2018  
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Материалы по теме:

В Тольятти пьяный бизнесмен матерился и пытался сорвать погон с полицейского

В Тольятти пьяный бизнесмен матерился и пытался сорвать погон с полицейского

В Тольятти завели уголовное дело на мужчину, который оказывал сопротивление полицейским. Во время дежурства правоохранители остановили ВАЗ-212140, водитель которого нарушал правила движения. Во время общения с автомобилистом выяснилось: у 46-летнего мужчины налицо были все признаки алкогольного опьянения — неустойчивость позы, 
31 октября 2018, 02:46
В Сызрани выловили двухметрового сома весом 55 кг

В Сызрани выловили двухметрового сома весом 55 кг

Рыбаку Михаилу Пастухову повезло - он выловил огромного сома на Волге около Сызрани. По словам удачливого рыболова, длина рыбы составляет 2 метра и 4 сантиметра, а вес — более 55 кг. Прежде чем сома удалось достать и положить в лодку, 
31 октября 2018, 02:23
1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»

1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»

В четверг, 1 ноября, в областной столице будет ограничено движение транспорта по нескольким дорогам в районе стадиона «Самара Арена». Напомним, что в этот день там состоится матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

Как сообщили в горадминистрации, с 15:00 до 
31 октября 2018, 01:54
Скончался редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин

Скончался редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин

В среду, 31 октября, на 76-ом году ушел из жизни член Союза журналистов России, главный редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин. Прощание с ним состоится 1 ноября в 10:00 в доме № 97 по улице Георгия Димитрова, кв.124.
 
- Он был 
31 октября 2018, 12:53
В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов

В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов

В Промышленном районе Самары обнаружили пугающую находку. В пятницу, 26 октября, местные жители наткнулись на пустыре неподалеку от школы на улице Аминева на полиэтиленовый пакет. В нем лежали предмет, похожий на самодельный обрез ружья и 188 патронов калибра 7,63 мм.
31 октября 2018, 12:32
В Самаре оштрафовали чиновника, который 1,5 месяца не отвечал жителям

В Самаре оштрафовали чиновника, который 1,5 месяца не отвечал жителям

Прокуратура Ленинского района побывала с проверкой в муниципальном бюджетном учреждении «Служба административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства». Ранее к представителям ведомства обратился житель Самары.

Он рассказал, что еще 23 июля в учреждение написали старшие по домам № 236 по улице 
31 октября 2018, 10:50
На заседании правительства Самарской области обсудят прогнозы и бюджет

На заседании правительства Самарской области обсудят прогнозы и бюджет

В эти минуты в губернской столице началось расширенное заседание правительства Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова. На повестке дня сегодня - итоги социально-экономического развития региона, прогнозы на 2019-2020 годы, а также внесение на рассмотрение в Самарскую губернскую думу проекта 
31 октября 2018, 10:32
Волейболисты «Новы» несколько месяцев сидят без зарплаты

Волейболисты «Новы» несколько месяцев сидят без зарплаты

Самарский волейбольный клуб "Нова" обратился с открытым письмом к властям области. Спортсмены просят о помощи - уже почти 4 месяца они не получают зарплату. Клуб выступает в высшем дивизионе чемпионата России. С 2017 года домашние игры "Новы" проводятся не в 

30 октября 2018, 02:20
Россияне не спешат запасаться путевками на Новый год

Россияне не спешат запасаться путевками на Новый год

Россияне не торопятся покупать туристические путевки на Новый год. Многие надеются на снижение цен из-за возможного укрепления рубля и открытие Египта, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России. В 2017-м граждане начали приобретать новогодние туры еще в сентябре, но в этом 
30 октября 2018, 11:38
В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

До конца 2018 года в общественном транспорте Самары планируют ввести оплату банковскими бесконтактными картами. Как сообщили в городском департаменте транспорта, на стоимость проезда это никак не повлияет - тариф для пассажиров останется на уровне расчета с помощью транспортных карт, то 
29 октября 2018, 05:37
Самара,Тольятти и Новокуйбышевск включены в проект «Умный город»

Самара,Тольятти и Новокуйбышевск включены в проект «Умный город»

Самара, Тольятти и Новокуйбышевск вошли в федеральный проект «Умный город». Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы при минстрое России. В трех городах региона будут претворять в жизнь пилотные проекты технологических решений, комплексов и программных продуктов. Как 
26 октября 2018, 12:50
В Самаре решают, что делать с вытрезвителями

В Самаре решают, что делать с вытрезвителями

Общественная комиссия по здравоохранению губернской думы обсуждает судьбу региональных вытрезвителей. В ходе реформы министерства внутренних дел в 2014 году эти заведения вывели из-под его надзора и отдали на откуп субъектам федерации. В Самарской области их перевели на баланс наркологических диспансеров 
19 октября 2018, 10:20
Муниципалитеты Самарской области в целом выполнили программу «Комфортная городская среда»

Муниципалитеты Самарской области в целом выполнили программу «Комфортная городская среда»

Во вторник в Самаре прошла региональная конференция Общероссийского народного фронта. Мероприятие было посвящено подведению итогов мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда». Кроме того, общественники подготовили ряд предложений по совершенствованию проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 
 
Самарский региональный штаб Общероссийского 
3 октября 2018, 03:24
Волейболисты «Новы» начали сезон с победы

Волейболисты «Новы» начали сезон с победы

В первом туре чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги новокуйбышевская «Нова» обыграла «Факел» из Нового Уренгоя со счетом 2:3. Самым результативным игроком матча и «Новы» стал Романас Шкулявичус — 35 очков. Следующий матч команда проведет в Самаре. 17 

12 сентября 2017, 10:06
Самарская волейболистка завоевала серебро чемпионата Европы

Самарская волейболистка завоевала серебро чемпионата Европы

Самарская волейболистка Полина Матвеева стала призером чемпионата Европы. Соревнования в возрастной категории U-16 прошли в Болгарии.
 
Воспитанница самарской СДЮСШОР №17 Полина Матвеева дебютировала в составе сборной России, сообщили в региональном министерсве спорта.
 
В финальной игре соперницами россиянок стала 

2 августа 2017, 09:02
Роскосмос выступил с инициативой о возрождении ДСО «Зенит»

Роскосмос выступил с инициативой о возрождении ДСО «Зенит»

Роскосмос выступил с инициативой о возрождении добровольного спортивного общества «Зенит», которое в советские годы объединяло коллективы физкультуры ряда отраслей машиностроительной промышленности, в том числе предприятий Куйбышевской области. Об этом в Самаре сообщил генеральный директор спортивного клуба «Роскосмос» Алексей Петров (на 

17 сентября 2013, 12:26
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