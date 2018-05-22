Самарская область в ближайшее время получит почти два миллиарда рублей из федерального бюджета. 700 миллионов пойдут на продолжение стройки Фрунзенского моста, более миллиарда – на создание детских садов. Вопросы включения 63 региона в государственные программы глава региона обсуждал во время с представителями федеральных министерств и ведомств в ходе своей рабочей командировки в Москву. Депутаты Самарской губдумы в ближайшее время рассмотрят поправки в областной бюджет в связи с безвозмездными поступлениями.
«Соответствующий проект закона был рассмотрен и утвержден сегодня, 21 мая, на заседании правительства Самарской области», - сообщили в пресс-службе главы региона.
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