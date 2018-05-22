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Материалы по теме:

Дмитрий Азаров сообщил о введении рабочих суббот на АвтоВАЗе

Дмитрий Азаров сообщил о введении рабочих суббот на АвтоВАЗе

17 мая состоялось годовое собрание акционеров компании, в котором принял участие глава региона. 
18 мая 2018, 11:55
Появилось фото отрытого к ЧМ-2018 комплекса МВД у «Самара Арены»

Появилось фото отрытого к ЧМ-2018 комплекса МВД у «Самара Арены»

В Самаре в четверг, 17 мая, около стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» состоялось открытие нового комплекса зданий для сотрудников МВД. Проектирование и строительство 
17 мая 2018, 04:00
Тольяттинец обанкротил управляющую компанию, выведя из нее более 2 миллионов рублей

Тольяттинец обанкротил управляющую компанию, выведя из нее более 2 миллионов рублей

В Тольятти расследуется уголовное дело, возбужденное на заместителя директора одной из местных управляющих компаний. Его подозревают в преднамеренном банкротстве предприятия.

По версии следствия, 61-летний мужчин вывел активы УК. Для этого он заключил ряд сделок на крайне невыгодных условиях. В результате этой 

17 мая 2018, 11:52
Снизить порог муниципального фильтра предложил Дмитрий Азаров

Снизить порог муниципального фильтра предложил Дмитрий Азаров

Принять участие в выборах главы региона, похоже, смогут больше кандидатов. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров внес на рассмотрение в губернскую думу поправки в избирательное законодательство области. Они предполагают снижение количества необходимых подписей от муниципальных депутатов и глав районов для 

16 мая 2018, 09:58
Совещание по вопросам долевого строительства провел Дмитрий Азаров

Совещание по вопросам долевого строительства провел Дмитрий Азаров

В Самаре в понедельник, 14 мая, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание с представителями сферы строительства региона и правоохранительных органов. Поводом стали вступающие в силу с 1 июля новые требования к застройщикам, они предполагают ряд профилактических мер по 

15 мая 2018, 08:00
На 26% вырос объем автокредитования в Самарской области

На 26% вырос объем автокредитования в Самарской области

В первом квартале 2018 года в Самарской области зафиксирован рост продаж машин, приобретенных за заемные деньги. В цифровом выражении рост автокредитования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 26,1%. Соответствующие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Всего за первый квартал 

14 мая 2018, 02:35
Менеджер фирмы из Сызрани украл 7 миллионов рублей

Менеджер фирмы из Сызрани украл 7 миллионов рублей

Сызранская полиция расследует уголовные дела в отношении менеджера одной из местных фирм. 32-летний мужчина попался на мошенничестве с договорами поставок сельхозпродукции.

Злоумышленник действовал по одной схеме. Он договаривался с фирмой на поставку продуктов со стопроцентной предоплатой. Получая деньги, мужчина оттягивал момент 

14 мая 2018, 12:10
15 мая пройдет распределение свободных мест в детсадах‍ Самары

15 мая пройдет распределение свободных мест в детсадах‍ Самары

В Самаре 15 мая будет проводиться распределение свободных мест в муниципальных детских садах на новый 2018-2019 учебный год. Информация о свободных на 15 мая местах будет опубликована на странице городского департамента образования в разделе «Департамент информирует» по ссылке: http://samadm.ru/authority/the_department_of_education/

Родителям, для 

4 мая 2018, 12:46
Итальянец получил в наследство почти 3 миллиарда вышедших из обращения лир

Итальянец получил в наследство почти 3 миллиарда вышедших из обращения лир

Житель Италии, получивший от деда солидное наследство, столкнулся с неожиданной проблемой. Мужчине по имени Луиджи перешло 3 миллиарда лир. Но воспользоваться этими деньгами он не может, так как эта валюта давно вышла из обращения в стране, а срок ее обмена 
18 апреля 2018, 04:36
Азаров обозначил сроки по стройке магистрали «Центральная» и Фрунзенскому мосту

Азаров обозначил сроки по стройке магистрали «Центральная» и Фрунзенскому мосту

Для развития области нужно поднять на принципиально новый уровень инфраструктурную насыщенность. В этом году мы должны начать строительство магистрали «Центральная». К 2020 нужно сдать Фрунзенский мост. Об этом во вторник, 10 апреля, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил в 
10 апреля 2018, 01:04
Облминтранс оштрафовали за «неправильные сваи» Фрунзенского моста в Самаре

Облминтранс оштрафовали за «неправильные сваи» Фрунзенского моста в Самаре

Минтранс Самарской области все-таки оштрафовали на 78 тысяч рублей за «неправильные сваи» Фрунзенского моста. С иском в адрес ведомства выступил Ростехнадзор. Чиновники пытались оспорить наказание, но не смогли.

Как уже рассказывала «ТЕРРА», Ростехнадзор выявил ряд нестыковок между проектом и фактически выполненными 

6 апреля 2018, 12:05
На 1,23 млрд рублей пополнится бюджет Самарской области

На 1,23 млрд рублей пополнится бюджет Самарской области

В бюджет Самарской области планируют внести изменения с учетом безвозмездных поступлений из федеральной казны и перерасчета налога на прибыль. Более 700 миллионов рублей федералы выделяют на продолжение строительства Фрунзенского моста (на фото). «Налоговые деньги» - полмиллиона рублей - предполагается направить 

12 марта 2018, 01:23
На стройке Фрунзенского моста в Самаре недосчитались свай

На стройке Фрунзенского моста в Самаре недосчитались свай

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд обязал минтранс Самарской области заплатить штраф в 50 тысяч рублей за нарушения, допущенные при строительстве Фрунзенского моста. На действия чиновников пожаловалось Средне-Поволжское управление Ростехнадзора. Специалисты надзорного ведомства выявили ряд нестыковок между проектом и фактически выполненными работами.

Так 

7 марта 2018, 01:58
В Самаре в очереди в детские сады стоят 3086 дошкольников

В Самаре в очереди в детские сады стоят 3086 дошкольников

В Самаре на места в детском саду претендуют 3086 дошкольников в возрасте от трех до семи лет, сообщила руководитель городского департамента образования Лилия Галузина. Сократить очередь надеются за счет новых дошкольных учреждений в микрорайонах Крутые Ключи, Новая Самара и Волгарь. 
24 января 2018, 11:18
Поборы в детских садах: прокуратура озвучила результаты масштабной проверки в Самаре

Поборы в детских садах: прокуратура озвучила результаты масштабной проверки в Самаре

Прокуратура продолжает проверять региональные образовательные учреждения на предмет незаконных сборов денег с родителей. В поле зрения надзорного органа попали не только школы, но и детские сады.

Масштабная проверка прокуратурой детских образовательных учреждений началась после того, как служители Фемиды признали незаконными поборы 

19 сентября 2017, 11:31
Все в сад: 15 мая в Самаре начнется распределение свободных мест в детских садах

Все в сад: 15 мая в Самаре начнется распределение свободных мест в детских садах

По сведениям городского департамента образования, 15 мая стартует распределение мест в самарских детсадах. Оно будет осуществляться в автоматическом режиме.
Самарским родителям напоминают о необходимости до 13 мая проверить сведения о ребенке, указанные в заявлении о приеме в детский сад. Если 

12 мая 2017, 09:16
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