Деньги, необходимые для лечения супруги руководителя «Центра гражданской защиты» Тольятти Андрея Дербенева, собраны в полном объеме. Об этом сообщил сам главный спасатель Автограда. Он попросил прекратить переводить пожертвования. Также Андрей Дербенев добавил, что Екатерину уже перевели на лечение в Самару.
«Спасибо всем, кто оказался неравнодушным к нашим трудностям. Тысячи звонков, СМС, переводов и слов поддержки со всей России. Катерину перевели в Самару. Перед транспортировкой состоялись мини-проводы. Катерина получила возможность подержать Дашу, группа поддержки раздавала шоколад врачам и санитарам. Не обошлось без слез. Финансовая сторона полностью решена. Желающих помочь нам еще в этом плане я прошу этого не делать», - пишет Дербенев.
О проблемах в семье Андрея Дербенева стало известно несколько дней назад. После сложной беременности и кесарева сечения у Екатерины Дербеневой случился инсульт. Пользователи соцсетей попросили неравнодушных помочь девушке.
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