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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Мать погибшего после встречи с конной полицией самарца ищет деньги на памятник сыну

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Самарцев просят помочь дальнобойщику, «застрявшему» на трассе

В паблике для дальнобойщиков «Лапа помощи (Взаимопомощь на дорогах)» соцсети "ВК" обращаются к самарцам с просьбой помочь сломавшемуся большегрузу из Нижнего Новгорода, который уже четвертый день стоит на трассе под Самарой. У МАЗа полетел коленчатый вал. Необходимо его хотя 
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«При 

20 апреля 2018, 02:31
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Авария в коллекторе оставила без телефона и интернета жителей Автозаводского района Тольятти

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Причиной перебоев стали неполадки на одном из коллекторов. Авария произошла около 18:00 около дома №9 по 

22 марта 2018, 11:02
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