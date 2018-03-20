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Мужчину, совершившего 12 краж из офисов и квартир, осудили в Самаре
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20 марта 2018, 09:16
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1000 рублей за экстремистскую музыку в соцсетях заплатит житель Самарской области
В Кинельском районе области осудили 21-летнего местного жителя. Он обвинялся в распространении экстремистских материалов в интернете. Прокурорская проверка показала, что молодой человек создал в соцсети страницу под вымышленным именем. На ней он размещал музыкальные треки, которые входят в Федеральный список …
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19 марта 2018, 05:37
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Крупная УК признана несостоятельной в Самаре
В Самаре в отношении «ПЖРТ Железнодорожный» введена процедура наблюдения. Это одна из крупнейших управляющих компаний. Под её управлением находится более 330 многоквартирных домов в Железнодорожном, Октябрьском, Самарском и Советском районах. Областной Арбитражный суд признал организацию несостоятельной.
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17 марта 2018, 08:35
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«Авиакор» и «Туполев» помирились
Самарский авиационный завод «Авиакор» и столичное конструкторское бюро «Туполев» после череды судебных процессов все-таки заключили мировое соглашение. Москвичи признали свой долг перед самарцами в 53 миллиона рублей и пообещали выплатить его до сентября 2018-го. Соотвествующий иск в суд «Авиакор» подал …
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15 марта 2018, 09:02
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Пятый по величине алмаз в истории продан за 40 миллионов долларов в Бельгии
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13 марта 2018, 08:38
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В Самаре директор частной клиники для алкоголиков украл у пациента деньги
В Самаре задержан директор частной клиники для алкоголиков. Один из пациентов учреждения сообщил полицейским, что у него пропали деньги, переданные руководителю клиники под ответственное хранение.
Потерпевший - 48-летний мужчина рассказал, что проходит в частном реабилитационном центре курс лечения от алкоголизма. У …
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13 марта 2018, 02:08
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Миллиард рублей на ясли получит Самарская область
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1 марта 2018, 12:58
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Женщина пыталась расплатиться поддельной 5-тысячной купюрой в торговом центре в Тольятти
Полицейские задержали покупательницу одного из тольяттинских торговых центров. Ее поймали при попытке расплатиться за товар фальшивыми деньгами.
Злоумышленница подошла к кассе, и отдала сотруднице торговой точки 5-тысячную купюру. Она усомнилась в подлинности банкноты, и вызвала правоохранителей. Стражи порядка доставили фальшивомонетчицу в …
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28 февраля 2018, 11:59
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Облигации «народного займа» СОФЖИ погасит досрочно
«Самарский областной фонд жилья и ипотеки» досрочно погасит так называемые облигации «народного займа», выпущенные при предыдущем губернаторе Николае Меркушкине. Такое сообщение опубликовала в центре раскрытия корпоративной информации компания «Технологии строительства СОФЖИ», выступавшая эмитентом проекта.
Схема погашения подразумевает выплату номинальной стоимости бумаг …
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25 января 2018, 12:47
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Жители Самарской области выставили на продажу более 12 тысяч квартир
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20 января 2018, 11:55
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СОФЖИ: Средний размер ипотечного кредита в Самарской области - 1,5 млн рублей
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7 декабря 2017, 04:32
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Самарский областной фонд жилья и ипотеки возглавил Сергей Кандаков
Кандидатуру нового исполнительного директора утвердило правление фонда. Ранее Кандаков возглавлял муниципальное учреждение "Парки Самары". Как говорится в сообщении организации, среди первоочередных задач, стоящих перед новым руководителем Фонда - аудит существующего положения СОФЖИ, подготовка предложений для определения дальнейшей стратегии его деятельности.
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30 ноября 2017, 05:25