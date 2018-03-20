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Материалы по теме:

Мужчину, совершившего 12 краж из офисов и квартир, осудили в Самаре

Мужчину, совершившего 12 краж из офисов и квартир, осудили в Самаре

В Самаре вынесен приговор в отношении 36-летнего мужчины. Он обвинялся в совершении 12 краж.

По информации следствия, злоумышленник проникал в служебные помещения торговых центров и забирал оттуда вещи. Всего он причинил ущерб на сумму в 247 тысяч рублей. Кроме того, однажды 

20 марта 2018, 09:16
1000 рублей за экстремистскую музыку в соцсетях заплатит житель Самарской области

1000 рублей за экстремистскую музыку в соцсетях заплатит житель Самарской области

В Кинельском районе области осудили 21-летнего местного жителя. Он обвинялся в распространении экстремистских материалов в интернете. Прокурорская проверка показала, что молодой человек создал в соцсети страницу под вымышленным именем. На ней он размещал музыкальные треки, которые входят в Федеральный список 

19 марта 2018, 05:37
Крупная УК признана несостоятельной в Самаре

Крупная УК признана несостоятельной в Самаре

В Самаре в отношении «ПЖРТ Железнодорожный» введена процедура наблюдения. Это одна из крупнейших управляющих компаний. Под её управлением находится более 330 многоквартирных домов в Железнодорожном, Октябрьском, Самарском и Советском районах. Областной Арбитражный суд признал организацию несостоятельной.
 
Инициировать банкротство жилищного 

17 марта 2018, 08:35
«Авиакор» и «Туполев» помирились

«Авиакор» и «Туполев» помирились

Самарский авиационный завод «Авиакор» и столичное конструкторское бюро «Туполев» после череды судебных процессов все-таки заключили мировое соглашение. Москвичи признали свой долг перед самарцами в 53 миллиона рублей и пообещали выплатить его до сентября 2018-го. Соотвествующий иск в суд «Авиакор» подал 

15 марта 2018, 09:02
Пятый по величине алмаз в истории продан за 40 миллионов долларов в Бельгии

Пятый по величине алмаз в истории продан за 40 миллионов долларов в Бельгии

Пятый по величине в истории алмаз «Легенда Лесото» в понедельник был продан на аукционе за 40 миллионов долларов. Торги проходили в бельгийском Антверпене. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на компанию Gem Diamonds Ltd, которая и выставила драгоценность на торги. Камень был 

13 марта 2018, 08:38
В Самаре директор частной клиники для алкоголиков украл у пациента деньги

В Самаре директор частной клиники для алкоголиков украл у пациента деньги

В Самаре задержан директор частной клиники для алкоголиков. Один из пациентов учреждения сообщил полицейским, что у него пропали деньги, переданные руководителю клиники под ответственное хранение.

Потерпевший - 48-летний мужчина рассказал, что проходит в частном реабилитационном центре курс лечения от алкоголизма.  У 

13 марта 2018, 02:08
Миллиард рублей на ясли получит Самарская область

Миллиард рублей на ясли получит Самарская область

Самарская область получит 1 миллиард рублей на создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в ясельных группах дошкольных учреждений. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства России. Всего документ за подписью главы кабмина Дмитрия 

1 марта 2018, 12:58
Женщина пыталась расплатиться поддельной 5-тысячной купюрой в торговом центре в Тольятти

Женщина пыталась расплатиться поддельной 5-тысячной купюрой в торговом центре в Тольятти

Полицейские задержали покупательницу одного из тольяттинских торговых центров. Ее поймали при попытке расплатиться за товар фальшивыми деньгами.

Злоумышленница подошла к кассе, и отдала сотруднице торговой точки 5-тысячную купюру. Она усомнилась в подлинности банкноты, и вызвала правоохранителей. Стражи порядка доставили фальшивомонетчицу в 

28 февраля 2018, 11:59
Облигации «народного займа» СОФЖИ погасит досрочно

Облигации «народного займа» СОФЖИ погасит досрочно

«Самарский областной фонд жилья и ипотеки» досрочно погасит так называемые облигации «народного займа», выпущенные при предыдущем губернаторе Николае Меркушкине. Такое сообщение опубликовала в центре раскрытия корпоративной информации компания «Технологии строительства СОФЖИ», выступавшая эмитентом проекта.

Схема погашения подразумевает выплату номинальной стоимости бумаг 

25 января 2018, 12:47
Жители Самарской области выставили на продажу более 12 тысяч квартир

Жители Самарской области выставили на продажу более 12 тысяч квартир

По итогам 2017 года в Самарской области зафиксирован значительный рост предложений на рынке вторичного жилья. Всего на конец декабря жители региона разместили 12 241 объявление о продаже квартир. Это на 4000 больше, чем было в прошлом году, сообщает сайт СОФЖИ.

Большинство 

20 января 2018, 11:55
СОФЖИ: Средний размер ипотечного кредита в Самарской области - 1,5 млн рублей

СОФЖИ: Средний размер ипотечного кредита в Самарской области - 1,5 млн рублей

Средний размер ипотечного кредита в Самарской области сейчас составляет 1,5 миллиона рублей. Такие сведения приводит Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ). Впрочем, оговариваясь, что речь идет о займах, оформленных при его участии. В целом же по рынку, по данным 

7 декабря 2017, 04:32
Самарский областной фонд жилья и ипотеки возглавил Сергей Кандаков

Самарский областной фонд жилья и ипотеки возглавил Сергей Кандаков

Кандидатуру нового исполнительного директора утвердило правление фонда. Ранее Кандаков возглавлял муниципальное учреждение "Парки Самары". Как говорится в сообщении организации, среди  первоочередных задач, стоящих перед новым руководителем Фонда - аудит существующего положения СОФЖИ, подготовка предложений для определения дальнейшей стратегии его деятельности.

30 ноября 2017, 05:25
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