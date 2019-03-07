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Материалы по теме:

Из ТЦ «Мега» в Самаре эвакуировали 400 человек

Из ТЦ «Мега» в Самаре эвакуировали 400 человек

В четверг, 7 марта, из здания молла «Мега» на 24-м километре Московского шоссе эвакуировали посетителей и сотрудников. Как рассказали в ГУ МЧС по Самарской области, в 10:13 сработала пожарная сигнализация. Из здания вывели 400 человек. Когда на место событий прибыли 
7 марта 2019, 11:12
Самарец рассчитался с налоговой после ареста грузовика

Самарец рассчитался с налоговой после ареста грузовика

В отделе судебных приставов Кинельского района завели исполнительное производство на мужчину, который задолжал налоговой службе 141 тысячу рублей. Чтобы прояснить финансовое положение неплательщика, судебные приставы направили запросы в регистрирующие органы. Оказалось, что на нем числится грузовик Volvo. Должника много раз 
7 марта 2019, 11:03
Заражаются реже: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч жителей Самарской области

Заражаются реже: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч жителей Самарской области

За неделю, с 25 февраля по 3 марта, в Самарской области гриппом и ОРВИ заразились 12 067 человек, в том числе 4913 жителей губернской столицы. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, по сравнению с результатами предыдущей недели наблюдается снижение заболеваемости 
7 марта 2019, 10:20
Самарец может стать фигурантом пятого уголовного дела за пьяное вождение

Самарец может стать фигурантом пятого уголовного дела за пьяное вождение

В среду, 6 марта, в областной столице задержали автомобилиста, который может стать фигурантом уже пятого уголовного дела за вождение в нетрезвом состоянии. Нарушитель хорошо знаком общественникам.
 
- В этот раз он разъезжал по парковке МРЭО. Информацию принял экипаж Полка ДПС по 
7 марта 2019, 09:50
Как будет работать транспорт в день матча на «Самара Арене»

Как будет работать транспорт в день матча на «Самара Арене»

В ближайшую субботу, 9 марта, на стадионе «Самара Арена» футбольный клуб «Крылья Советов» будет принимать красноярский «Енисей». Матч начнется в 15:00 по местному времени.

В связи со спортивным событием с 09:00 до 19:00 9 марта будет закрыто движение по 
6 марта 2019, 03:01
В Красноглинский район могут вернуть автобусы № 1а и 50с

В Красноглинский район могут вернуть автобусы № 1а и 50с

Власти Самары рассмотрят возможность возвращения в Красноглинский район автобусов № 1а и 50с. Тема обсуждалась на совещании с представителями горадминистрации 28 февраля.

Жители района попросили возродить автобус №1а, который курсировал между поселками, социальными учреждениями. Кроме того, они просят вернуть 
1 марта 2019, 09:10
Всех самарских пенсионеров переведут на «МИР»

Всех самарских пенсионеров переведут на «МИР»

Всех самарских пенсионеров переведут на банковские карты национальной платежной системы «МИР», сообщает региональное управление Пенсионного фонда России. Жители области, которые получают пособия по картам иностранных систем Visa и MasterCard, будут также переведены на «МИР», когда у первых истечет срок 
27 февраля 2019, 09:03
В Самаре перекроют дороги во время Масленицы

В Самаре перекроют дороги во время Масленицы

В течение двух дней, с 8 по 10 марта, в Самаре будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах. Это связано с проведением праздничных гуляний «Проводы русской зимы - Масленица». Исключение, как обычно, сделают для машин «скорой помощи», полиции, пожарной охраны 
26 февраля 2019, 11:10
В Самаре пустят автобус № 50у из-за «Лыжни России»

В Самаре пустят автобус № 50у из-за «Лыжни России»

Уже завтра, 9 февраля, в Самаре пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Для удобства участников в городе пустят дополнительный автобусный маршрут. Четыре автобуса № 50у будут перевозить людей между Барбошиной поляной и Красной Глинкой (улица Батайская), заезжая в учебно-спортивный 
8 февраля 2019, 05:08
В общественном транспорте Самары хотят отказаться от приема наличных денег

В общественном транспорте Самары хотят отказаться от приема наличных денег

В Самарском общественном транспорте могут полностью отказаться от использования наличных денег при оплате проезда. Об этом в своем Твиттере написал первый вице-мэр города Александр Карпушкин.

«В 2019 году - любая банковская карта, как альтернатива транспортной карты. В дальнейшем от наличного расчета 

3 декабря 2018, 01:20
Российские банки будут блокировать сомнительные операции по картам

Российские банки будут блокировать сомнительные операции по картам

С 26 сентября российские банки начали требовать от клиентов подтверждения «сомнительных» платежей. Вступили в силу соответствующие поправки в закон о банковской деятельности. Согласно документу, финансовые организации обязаны блокировать сомнительные операции по картам и приостанавливать действие самих карт на срок до 
27 сентября 2018, 08:35
Мужчина воровал деньги с банковской карты матери в Самарской области

Мужчина воровал деньги с банковской карты матери в Самарской области

В полицию Красноярского района обратилась за помощью местная жительница. Она рассказала, что с ее банковской карты исчезли 27 тысяч рублей.

Подозрение правоохранителей сразу пало на 36-летнего сына потерпевшей, который с ней и живет в одном доме. Мужчина уже имел проблемы с 

6 апреля 2018, 02:35
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