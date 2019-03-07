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Из ТЦ «Мега» в Самаре эвакуировали 400 человек
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7 марта 2019, 11:12
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Самарец рассчитался с налоговой после ареста грузовика
В отделе судебных приставов Кинельского района завели исполнительное производство на мужчину, который задолжал налоговой службе 141 тысячу рублей. Чтобы прояснить финансовое положение неплательщика, судебные приставы направили запросы в регистрирующие органы. Оказалось, что на нем числится грузовик Volvo. Должника много раз …
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7 марта 2019, 11:03
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Заражаются реже: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч жителей Самарской области
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7 марта 2019, 10:20
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Самарец может стать фигурантом пятого уголовного дела за пьяное вождение
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7 марта 2019, 09:50
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Как будет работать транспорт в день матча на «Самара Арене»
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6 марта 2019, 03:01
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В Красноглинский район могут вернуть автобусы № 1а и 50с
Власти Самары рассмотрят возможность возвращения в Красноглинский район автобусов № 1а и 50с. Тема обсуждалась на совещании с представителями горадминистрации 28 февраля.
Жители района попросили возродить автобус №1а, который курсировал между поселками, социальными учреждениями. Кроме того, они просят вернуть …
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1 марта 2019, 09:10
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Всех самарских пенсионеров переведут на «МИР»
Всех самарских пенсионеров переведут на банковские карты национальной платежной системы «МИР», сообщает региональное управление Пенсионного фонда России. Жители области, которые получают пособия по картам иностранных систем Visa и MasterCard, будут также переведены на «МИР», когда у первых истечет срок …
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27 февраля 2019, 09:03
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В Самаре перекроют дороги во время Масленицы
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26 февраля 2019, 11:10
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В Самаре пустят автобус № 50у из-за «Лыжни России»
Уже завтра, 9 февраля, в Самаре пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Для удобства участников в городе пустят дополнительный автобусный маршрут. Четыре автобуса № 50у будут перевозить людей между Барбошиной поляной и Красной Глинкой (улица Батайская), заезжая в учебно-спортивный …
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8 февраля 2019, 05:08
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В общественном транспорте Самары хотят отказаться от приема наличных денег
В Самарском общественном транспорте могут полностью отказаться от использования наличных денег при оплате проезда. Об этом в своем Твиттере написал первый вице-мэр города Александр Карпушкин.
«В 2019 году - любая банковская карта, как альтернатива транспортной карты. В дальнейшем от наличного расчета …
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3 декабря 2018, 01:20
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Российские банки будут блокировать сомнительные операции по картам
С 26 сентября российские банки начали требовать от клиентов подтверждения «сомнительных» платежей. Вступили в силу соответствующие поправки в закон о банковской деятельности. Согласно документу, финансовые организации обязаны блокировать сомнительные операции по картам и приостанавливать действие самих карт на срок до …
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27 сентября 2018, 08:35
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Мужчина воровал деньги с банковской карты матери в Самарской области
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6 апреля 2018, 02:35
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