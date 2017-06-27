В 2016 году в Самарской области открыли три новых школы. Из федерального бюджета на это было выделено 862 миллиона рублей. В этом году сдадут в эксплуатацию еще две в столице губернии и одну в Сергиевском районе. А в 2018-м, если повезет, построят еще 8 учебных заведений. Об этом губернатор Николай Меркушкин накануне рассказал министру образования и науки России Ольге Васильевой. Глава региона также отметил, что в области ликвидирована очередь в детские сады, принимающие малышей от трех лет. До конца года в губернии введут в строй семь новых садиков. В ходе встречи с министром обсуждался вопрос, связанный с необходимостью обновления парка школьных автобусов. Достигнута договоренность о поддержке федерального центра в организации празднования 75-летия Самарского национального исследовательского университета имени Королева, который участвует в программе повышения конкурентоспособности вузов «5-100». Вузу должны выделить деньги для ремонта корпусов и общежитий. Подтверждены договоренности о софинансировании на паритетных началах реконструкции ботанического сада в Самаре и взаимодействии по созданию наукограда Гагарин-центр.
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