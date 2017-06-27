В правительстве Самарской области готовят комментарий к вопросу из "прямой линии" с Путиным Почти 4 часа продолжалась пятнадцатая по счету "прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным. В адрес лидера страны поступило около 2 тысяч обращений. Президент успел ответить на 68 вопросов. При этом он сам отобрал один из вопросов, поступивших в письменном …