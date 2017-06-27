  • Новости
    \/news
    /news/dengi-v-obrazovanie-samarskim-tudentam-otremontiruyut-obshchezhitiya-dlya-detey-otkroyut-novye
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/dengi-v-obrazovanie-samarskim-tudentam-otremontiruyut-obshchezhitiya-dlya-detey-otkroyut-novye
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/dengi-v-obrazovanie-samarskim-tudentam-otremontiruyut-obshchezhitiya-dlya-detey-otkroyut-novye
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/dengi-v-obrazovanie-samarskim-tudentam-otremontiruyut-obshchezhitiya-dlya-detey-otkroyut-novye
  • Видео
    \/video
    /news/dengi-v-obrazovanie-samarskim-tudentam-otremontiruyut-obshchezhitiya-dlya-detey-otkroyut-novye
  • Передачи
    \/programs
    /news/dengi-v-obrazovanie-samarskim-tudentam-otremontiruyut-obshchezhitiya-dlya-detey-otkroyut-novye
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/dengi-v-obrazovanie-samarskim-tudentam-otremontiruyut-obshchezhitiya-dlya-detey-otkroyut-novye
  • Онлайн
    \/online
    /news/dengi-v-obrazovanie-samarskim-tudentam-otremontiruyut-obshchezhitiya-dlya-detey-otkroyut-novye
  • Партнеры
    \/air
    /news/dengi-v-obrazovanie-samarskim-tudentam-otremontiruyut-obshchezhitiya-dlya-detey-otkroyut-novye
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/dengi-v-obrazovanie-samarskim-tudentam-otremontiruyut-obshchezhitiya-dlya-detey-otkroyut-novye
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/dengi-v-obrazovanie-samarskim-tudentam-otremontiruyut-obshchezhitiya-dlya-detey-otkroyut-novye
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/dengi-v-obrazovanie-samarskim-tudentam-otremontiruyut-obshchezhitiya-dlya-detey-otkroyut-novye
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/dengi-v-obrazovanie-samarskim-tudentam-otremontiruyut-obshchezhitiya-dlya-detey-otkroyut-novye
  • Блоги
    \/blogs
    /news/dengi-v-obrazovanie-samarskim-tudentam-otremontiruyut-obshchezhitiya-dlya-detey-otkroyut-novye
  • О компании
    \/about
    /news/dengi-v-obrazovanie-samarskim-tudentam-otremontiruyut-obshchezhitiya-dlya-detey-otkroyut-novye
    • Контакты
      \/contacts
      /news/dengi-v-obrazovanie-samarskim-tudentam-otremontiruyut-obshchezhitiya-dlya-detey-otkroyut-novye
    • История развития
      \/about\/history
      /news/dengi-v-obrazovanie-samarskim-tudentam-otremontiruyut-obshchezhitiya-dlya-detey-otkroyut-novye
    • Награды
      \/about\/award
      /news/dengi-v-obrazovanie-samarskim-tudentam-otremontiruyut-obshchezhitiya-dlya-detey-otkroyut-novye
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/dengi-v-obrazovanie-samarskim-tudentam-otremontiruyut-obshchezhitiya-dlya-detey-otkroyut-novye
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/dengi-v-obrazovanie-samarskim-tudentam-otremontiruyut-obshchezhitiya-dlya-detey-otkroyut-novye
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/dengi-v-obrazovanie-samarskim-tudentam-otremontiruyut-obshchezhitiya-dlya-detey-otkroyut-novye
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/dengi-v-obrazovanie-samarskim-tudentam-otremontiruyut-obshchezhitiya-dlya-detey-otkroyut-novye
  • Реклама
    \/advert
    /news/dengi-v-obrazovanie-samarskim-tudentam-otremontiruyut-obshchezhitiya-dlya-detey-otkroyut-novye
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/dengi-v-obrazovanie-samarskim-tudentam-otremontiruyut-obshchezhitiya-dlya-detey-otkroyut-novye
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/dengi-v-obrazovanie-samarskim-tudentam-otremontiruyut-obshchezhitiya-dlya-detey-otkroyut-novye
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/dengi-v-obrazovanie-samarskim-tudentam-otremontiruyut-obshchezhitiya-dlya-detey-otkroyut-novye
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/dengi-v-obrazovanie-samarskim-tudentam-otremontiruyut-obshchezhitiya-dlya-detey-otkroyut-novye
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/dengi-v-obrazovanie-samarskim-tudentam-otremontiruyut-obshchezhitiya-dlya-detey-otkroyut-novye
1
46
53
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 88888888888   .d8888b.   Y88b   d88P            8888888888  888    888       888 
     888      d88P  Y88b   Y88b d88P                   d88P  888    888       888 
     888      888    888    Y88o88P                   d88P   888    888       888 
     888      888            Y888P     88888b.       d88P    8888888888   .d88888 
     888      888  88888     d888b     888 "88b   88888888   888    888  d88" 888 
     888      888    888    d88888b    888  888    d88P      888    888  888  888 
     888      Y88b  d88P   d88P Y88b   888 d88P   d88P       888    888  Y88b 888 
     888       "Y8888P88  d88P   Y88b  88888P"   d88P        888    888   "Y88888 
                                       888                                        
                                       888                                        
                                       888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Легендарного ученого Геннадия Аншакова с 80-летием лично поздравил Николай Меркушкин

Легендарного ученого Геннадия Аншакова с 80-летием лично поздравил Николай Меркушкин

30 лет он проработал на посту первого заместителя генерального конструктора самарского завода «Прогресс».
16 июня 2017, 05:48
В правительстве Самарской области прокомментировали вопрос Владимиру Путину об отмене льгот

В правительстве Самарской области прокомментировали вопрос Владимиру Путину об отмене льгот

Пресс-служба регионального правительства прокомментировала высказывание президента Владимира Путина по поводу отмены части льгот в Самарской области. Напомним, в четверг глава государства говорил об этом во время прямой линии. Дозвониться самарцы не смогли, зато фото разбитых дорог отправили и письменное обращение 

16 июня 2017, 11:25
В правительстве Самарской области готовят комментарий к вопросу из

В правительстве Самарской области готовят комментарий к вопросу из "прямой линии" с Путиным

Почти 4 часа продолжалась пятнадцатая по счету "прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным. В адрес лидера страны поступило около 2 тысяч обращений. Президент успел ответить на 68 вопросов. При этом он сам отобрал один из вопросов, поступивших в письменном 

15 июня 2017, 09:21
С самыми успешными школьниками региона встретился губернатор

С самыми успешными школьниками региона встретился губернатор

С самыми успешными школьниками региона встретился глава Самарской области Николай Меркушкин. Победителями акции "Губернаторский дневник" стали десять учеников, получивших в течение четверти наибольшее количество "пятерок". Это жители Большеглушицкого, Большечерниговского, Волжского, Пестравского, Сызранского районов, Самары и Новокуйбышевска.
По словам Николая Меркушкина, 

9 июня 2017, 05:01
Сегодня самарские школьники пишут ЕГЭ по русскому языку

Сегодня самарские школьники пишут ЕГЭ по русскому языку

Тесты на грамотность пройдут 12 191 человек. Всего открыто 89 пунктов проведения экзамена, из них 8 - на дому, для участников с ограниченными возможностями здоровья. Одна из незрячих выпускниц для выполнения заданий будет использовать шрифт Брайля. На протяжении всей экзаменационной 

9 июня 2017, 12:20
В России ЕГЭ по истории станет обязательным

В России ЕГЭ по истории станет обязательным

В России станет обязательным ЕГЭ по истории. Об этом заявила министр образования и науки Ольга Васильева на лекции в Военной академии Генштаба.
По словам Васильевой, это произойдет в 2020 учебном году. Как отметила министр, выпускник средней школы после полного курса 

19 мая 2017, 02:10
Рособрнадзор: Каждый десятый учитель русского и математики плохо знает свой предмет

Рособрнадзор: Каждый десятый учитель русского и математики плохо знает свой предмет

Более 11% преподавателей русского языка и математики в российских школах плохо владеют своим предметом. Так заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, информирует РИА Новости.
По словам чиновника, как минимум, каждый десятый учитель имеет проблемы с русским языком и математикой. Такой факт 

27 апреля 2017, 05:12
Ольга Васильева заняла второе место в медиарейтинге министров

Ольга Васильева заняла второе место в медиарейтинге министров

С момента назначения новым министром образования и науки России Ольги Васильевой вместо Дмитрия Ливанова прошло чуть больше месяца, но ее неоднозначные инициативы уже вовсю гремят по всей стране. Чем обеспечили ей второе место в медиарейтинге министров РФ. Свою работу Васильева 

30 сентября 2016, 09:26
В России приостановили объединение вузов

В России приостановили объединение вузов

Объединение вузов приостанавливается по всей стране, заявила министр образования и науки России Ольга Васильева. Необходимость слияния высших учебных заведений тщательно исследуют в каждом конкретном случае.

Напомним, в Самарской области завершились три крупные процедуры объединения - государственного университета с аэрокосмическим, 
26 сентября 2016, 05:46
Самару посетила министр образования России Ольга Васильева

Самару посетила министр образования России Ольга Васильева

В эти минуты в Самарском национальном исследовательском университете проходит встреча министра образования России и научно-преподавательского состава, а также совета ректоров Самары. Для министра провели экскурсию по корпусам учебного заведения и научным музеям. Подробности о встрече смотрите в вечернем выпуске информационной 

23 сентября 2016, 12:59
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна