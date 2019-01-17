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Руководство РКЦ "Прогресс" рассказало о своих планах
В этом году самарский ракетно-космический центр "Прогресс" планирует обеспечить чуть больше 20-ти пусковых кампаний. Об этом рассказал новый генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов. К слову сказать, в этом качестве он впервые общался с журналистами. Дмитрий Баранов прокомментировал слухи о слиянии …
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17 января 2019, 07:05
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В блогах: УК "ЖКС". Муки ада для самарских водителей
"Вот так сейчас выглядит дорога в нашем дворе, - пожаловался в "ФБ" самарец Ян Налимов. - С начала года замечательная УК "ЖКС" ни разу не чистила снег. Мы звонили, наш старший по дому к ним приходил и требовал. В …
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17 января 2019, 06:19
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Выехал на встречку: в Тольятти 3 человека пострадали в ДТП
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17 января 2019, 05:52
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В Самаре стартовала доследственная проверка из-за схода снега на 9-летнего мальчика
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17 января 2019, 05:09
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Власти Самары просят 1 млрд на очистное сооружение
Власти Самары попросили из вышестоящих бюджетов более 1 миллиарда рублей на строительство очистного сооружения "Чкаловское". В настоящее время сброс стоков в Волгу осуществляется без очистки, что уже привело к возбуждению двух исполнительных производств в адрес муниципального предприятия "Инженерные системы". Вопрос …
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17 января 2019, 10:22
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Долги перед сотрудниками «Тольяттинского кирпича» обещают погасить за 2 месяца
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16 января 2019, 07:34
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Стало известно, какие премии выплачивают тренерам «Крыльев Советов»
Считать деньги в чужом кармане некрасиво, но интересно. Особенно, когда этот самый карман наполняется из бюджета, который в основном состоит из налоговых поступлений от населения.
Самарцы уже несколько дней обсуждают доходы тренеров футбольного клуба «Крылья Советов», который сейчас находится на учебно-тренировочных …
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16 января 2019, 04:22
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Эксперты Счетной палаты нашли нарушения на 306 млн рублей в деятельности Центра спортподготовки
Счетная палата региона проверила финансово-хозяйственную деятельность «Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области» за 2016-2018 годы. Основная задача учреждения - подготовка спортсменов высших достижений и спортивного резерва для национальных сборных команд России. Его структурные подразделения — 4 спортивных комплекса …
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15 января 2019, 09:58
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Троллейбусы №6 вернулись на привычный маршрут в Самаре
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16 июля 2018, 10:06
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130 млн рублей в кредит возьмет «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары
Самарское муниципальное предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» собирается взять кредит в размере 130 миллионов рублей. Эти деньги должны пойти на пополнение оборотных средств и погашение прежних долгов. Судя по документам, размещенным на сайте госзакупок, рассчитаться с кредитом предприятие должно не более, чем …
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12 июля 2018, 09:31
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130 миллионов рублей хочет занять «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары
Самарское муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» объявило торги по поиску кредитора. Организация намерена занять 130 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
МП нужны деньги для пополнения оборотных средств. Кредит должен быть выдан на 26 месяцев со ставкой не более 18 …
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1 июня 2018, 08:58
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В Самаре могут отменить 10 троллейбусный маршрут
В Самаре могут отменить троллейбусный маршрут №10, который, по данным городского ТТУ, является практически «персональным». Себестоимость перевозки одного пассажира по этому маршруту - 78 рублей. То есть втрое дороже установленного в городе тарифа. Принимать решение по судьбе маршрута чиновники будут …
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22 марта 2018, 11:55