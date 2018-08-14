На днях на просторах сети появилась информация о грядущей отмене еще двух автобусных маршрутов в Самаре. Из-за этого не на шутку обеспокоились жители Красноглинского района, ведь речь шла о маршрутках № 210 и 1к. Спустя некоторое время по этому поводу в "Твиттере" высказались представители Департамента транспорта.
«Отмена маршрутов происходит на основании заявления от перевозчика и решения рабочей группы по конкретному маршруту. На сегодняшний день заявления от перевозчика на отмену маршрутов № 1к, 210 не поступало», - говорится в сообщении Дептранса.
Отметим, что транспорт, связывающий Красноглинский район с остальным городом, уже подвергался оптимизации. Маршрутки №221 сняли с линии, и вместо них были выпущены автобусы №51.
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