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Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта
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21 марта 2019, 01:36
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В Чапаевске под колеса «четырнадцатой» попал мужчина, который чистил железнодорожные рельсы
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21 марта 2019, 01:00
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Завершается заливка фундамента Дворца спорта на Молодогвардейской
На строительной площадке Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре приступили к активной стадии строительства - завершается заливка фундамента. Будет забито 8 тысяч свай. Это необходимо, чтобы стабилизировать грунт. О ходе работ рассказал генеральный директор АО «ВТС-9», подрядчик по строительству …
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21 марта 2019, 12:21
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Плюсовые температуры в Самарской области бьют рекорды
Весна пришла, и в Самарской области с каждым днем становится теплее. В среду, 20 марта, синоптики зарегистрировали абсолютный максимум температуры воздуха в райцентре Клявлино на севере 63-го региона. Воздух в этот день прогрелся до +7,3 градусов. Как отметили в …
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21 марта 2019, 11:58
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Губернатор Дмитрий Азаров посоветовал Елене Лапушкиной гулять на набережной
Губернатор Дмитрий Азаров дал рекомендации главе Самары Елене Лапушкиной, как следить за чистотой и порядком на набережной. Ранее один из жителей областной столицы пожаловался ему в Твиттере на состояние одной из главных достопримечательностей города.
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21 марта 2019, 09:10
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия
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19 марта 2019, 10:35
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В Самарской области могут запретить митинговать у техникумов и училищ
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19 марта 2019, 09:09
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В Самарской области уничтожили 5 тонн санкционной икры из Норвегии
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15 марта 2019, 09:17
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Скончался бывший председатель Куйбышевского горисполкома Геннадий Задыхин
Стало известно, что на 79 году жизни скончался бывший председатель Куйбышевского горисполкома Геннадий Задыхин. Прощание с ним состоится 11 марта в Самарском областном историко-краеведческом музее имени Алабина на улице Ленинская,142. Начало гражданской панихиды — в 10:00.
Трудовая деятельность Геннадия …
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10 марта 2019, 09:15
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В Самаре хотят заблокировать сайты по продаже санкционных сыров
Куйбышевская транспортная прокуратура добивается закрытия сайтов, с помощью которых пользователям предлагали купить запрещенные к ввозу в нашу страну продукты. Как пояснили в ведомстве, сотрудники прокуратуры проверили исполнение законодательства при организации и проведении таможенного, ветеринарного, карантинного и фитосанитарного контроля в условиях …
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22 февраля 2019, 04:16
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Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций
Новые санкции в отношении российских банков и компаний могут быть приняты властями США уже до начала весны. Сейчас соответствующий законопроект, который американские политики называют "Закон из Ада", внесён в Конгресс. По оценкам экспертов, он может нанести ущерб российской экономике, сопоставимый …
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18 февраля 2019, 10:27
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Эксперт: курс доллара в 2019 году не опустится ниже 65 рублей
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18 февраля 2019, 01:38
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В Самаре арестовали 70 кг конфет из Украины
Самарские таможенники предотвратили ввоз партии кондитерских изделий, произведенных на украинской фабрике Roshen. Грузовое судно с конфетами следовало из Казахстана. Напомним, что этот товар запрещен к ввозу в России и считается санкционным. Вскоре было возбуждено дело об административном правонарушении по статье …
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7 февраля 2019, 02:17
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«Украина понад усе!»: В Незалежной декоммунизировали «Жигулёвское», родом из Самары
Декоммунизация на Украине в настоящее время, как известно, идёт широкими шагами по стране. Там переписывается история, отказываются от коммунистических идеалов, устраняются остатки советской идеологии из всех сфер жизни. Недавное пришла очередь и за советской пивной легендой — пивом «Жигулёвское».
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5 августа 2018, 01:34
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Визовый центр Украины пообещали открыть в Самаре
МИД Украины заявил о планах открыть 8 новых визовых центров в России, в том числе и в Самаре. Работники подразделений будут принимать документы от иностранцев, оказывать помощь при заполнении бланков, переводе и изготовлении копий необходимых бумаг. Принятие решений остается …
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15 июня 2018, 03:24
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Авторитеты на экспорт: Киев обвинил Россию в засылке на Украину воров в законе
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9 августа 2017, 02:09
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