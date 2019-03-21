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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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Материалы по теме:

Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта

Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта

С понедельника, 25 марта, травмаи снова поедут по Заводскому шоссе в областной столице. Напомним, что из-за масштабного ремонта травмваи перестали перевозить пассажиров в Юнгородок, маршруты № 2, 3, 12, 19, 21 доезжали до улицы Красных Коммунаров или автостанции «Аврора». Ранее 
21 марта 2019, 01:36
В Чапаевске под колеса «четырнадцатой» попал мужчина, который чистил железнодорожные рельсы

В Чапаевске под колеса «четырнадцатой» попал мужчина, который чистил железнодорожные рельсы

В среду, 20 марта, произошла авария с пострадавшими в Чапаевске. В 21:57 21-летний водитель ехал на ВАЗ 211440 по улице Ленина в направлении Сазонова. По предварительной версии полицейских, автомобилист по пути сбил 58-летнего мужчину, который чистил железнодорожные рельсы. Пешеход получил 
21 марта 2019, 01:00
Завершается заливка фундамента Дворца спорта на Молодогвардейской

Завершается заливка фундамента Дворца спорта на Молодогвардейской

На строительной площадке Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре приступили к активной стадии строительства - завершается заливка фундамента. Будет забито 8 тысяч свай. Это необходимо, чтобы стабилизировать грунт. О ходе работ рассказал генеральный директор АО «ВТС-9», подрядчик по строительству 
21 марта 2019, 12:21
Плюсовые температуры в Самарской области бьют рекорды

Плюсовые температуры в Самарской области бьют рекорды

Весна пришла, и в Самарской области с каждым днем становится теплее. В среду, 20 марта, синоптики зарегистрировали абсолютный максимум температуры воздуха в райцентре Клявлино на севере 63-го региона. Воздух в этот день прогрелся до +7,3 градусов. Как отметили в 
21 марта 2019, 11:58
Губернатор Дмитрий Азаров посоветовал Елене Лапушкиной гулять на набережной

Губернатор Дмитрий Азаров посоветовал Елене Лапушкиной гулять на набережной

Губернатор Дмитрий Азаров дал рекомендации главе Самары Елене Лапушкиной, как следить за чистотой и порядком на набережной. Ранее один из жителей областной столицы пожаловался ему в Твиттере на состояние одной из главных достопримечательностей города.
 
«Прогулявшись по набережной Самары, поняли, что 
21 марта 2019, 09:10
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия

Во вторник,19 марта, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отказался от полномочий главы государства.

- Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента, - заявил политик в обращении к народу Казахстана в эфире телеканалов.

Отметим, что в этом году исполняется 
19 марта 2019, 10:35
В Самарской области могут запретить митинговать у техникумов и училищ

В Самарской области могут запретить митинговать у техникумов и училищ

В Самарской области может расшириться число мест, рядом с которыми нельзя проводить митинги. Если сейчас это запрещено в пределах 150 метров от детских садов и школ, то теперь сюда хотят добавить училища, колледжи, техникумы и все остальные образовательные учреждения, где 
19 марта 2019, 09:09
В Самарской области уничтожили 5 тонн санкционной икры из Норвегии

В Самарской области уничтожили 5 тонн санкционной икры из Норвегии

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора вместе с коллегами из Оренбургской области задержали фуру с пятью тоннами мороженой икры мойвы и сельди. Товар был произведен в Норвегии, его пытались провезти в Россию с территории Казахстана. Напомним, что Норвегия входит в состав Евросоюза, 
15 марта 2019, 09:17
Скончался бывший председатель Куйбышевского горисполкома Геннадий Задыхин

Скончался бывший председатель Куйбышевского горисполкома Геннадий Задыхин

Стало известно, что на 79 году жизни скончался бывший председатель Куйбышевского горисполкома Геннадий Задыхин. Прощание с ним состоится 11 марта в Самарском областном историко-краеведческом музее имени Алабина на улице Ленинская,142. Начало гражданской панихиды — в 10:00.

Трудовая деятельность Геннадия 
10 марта 2019, 09:15
В Самаре хотят заблокировать сайты по продаже санкционных сыров

В Самаре хотят заблокировать сайты по продаже санкционных сыров

Куйбышевская транспортная прокуратура добивается закрытия сайтов, с помощью которых пользователям предлагали купить запрещенные к ввозу в нашу страну продукты. Как пояснили в ведомстве, сотрудники прокуратуры проверили исполнение законодательства при организации и проведении таможенного, ветеринарного, карантинного и фитосанитарного контроля в условиях 
22 февраля 2019, 04:16
Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций

Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций

Новые санкции в отношении российских банков и компаний могут быть приняты властями США уже до начала весны. Сейчас соответствующий законопроект, который американские политики называют "Закон из Ада", внесён в Конгресс. По оценкам экспертов, он может нанести ущерб российской экономике, сопоставимый 
18 февраля 2019, 10:27
Эксперт: курс доллара в 2019 году не опустится ниже 65 рублей

Эксперт: курс доллара в 2019 году не опустится ниже 65 рублей

Курс доллара США в 2019 году не опустится ниже 65 рублей. И, скорее всего, будет держаться в диапазоне до 70 рублей. Сейчас давление на отечественную валюту оказывает ожидание нового пакета санкций США против российских компаний и банков. Такие ограничения могут 
18 февраля 2019, 01:38
В Самаре арестовали 70 кг конфет из Украины

В Самаре арестовали 70 кг конфет из Украины

Самарские таможенники предотвратили ввоз партии кондитерских изделий, произведенных на украинской фабрике Roshen. Грузовое судно с конфетами следовало из Казахстана. Напомним, что этот товар запрещен к ввозу в России и считается санкционным. Вскоре было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 
7 февраля 2019, 02:17
«Украина понад усе!»: В Незалежной декоммунизировали «Жигулёвское», родом из Самары

«Украина понад усе!»: В Незалежной декоммунизировали «Жигулёвское», родом из Самары

Декоммунизация на Украине в настоящее время, как известно, идёт широкими шагами по стране. Там переписывается история, отказываются от коммунистических идеалов, устраняются остатки советской идеологии из всех сфер жизни. Недавное пришла очередь и за советской пивной легендой — пивом «Жигулёвское».
 
5 августа 2018, 01:34
Визовый центр Украины пообещали открыть в Самаре

Визовый центр Украины пообещали открыть в Самаре

МИД Украины заявил о планах открыть 8 новых визовых центров в России, в том числе и в Самаре. Работники подразделений будут принимать документы от иностранцев, оказывать помощь при заполнении бланков, переводе и изготовлении копий необходимых бумаг. Принятие решений остается 
15 июня 2018, 03:24
Авторитеты на экспорт: Киев обвинил Россию в засылке на Украину воров в законе

Авторитеты на экспорт: Киев обвинил Россию в засылке на Украину воров в законе

Киев обвинил Россию в отправке на Украину «воров в законе». По мнению правительства Украины, Москва делает это с целью криминализации обстановки в стране.
За последние несколько месяцев из РФ в соседнее государство переселились 29 уголовных авторитетов. Об этом сообщил в 

9 августа 2017, 02:09
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