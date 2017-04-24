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Материалы по теме:

Митинг согласовали

Митинг согласовали

Суд Ленинского района областной столицы разрешил проведение митинга, который в народе уже назвали "шествием пенсионеров" . Мероприятие состоится 23 апреля. Напомним, изначально самарская мэрия его не согласовала. 

«Полиция просит жителей и гостей областной столицы воздержаться от участия в несогласованных в установленном 

21 апреля 2017, 06:04
Фото в блогах: коммунальное ЧП в доме самарских пенсионеров

Фото в блогах: коммунальное ЧП в доме самарских пенсионеров

В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что в городе Октябрьске из-за аварии городской трубы водоснабжения серьезно пострадал частный дом. В результате двое пенсионеров остались без крыши над головой. На все вопросы местная администрация лишь пожимает плечами и отвечает, 
4 апреля 2017, 06:26
В Самаре прошел митинг за возврат социальных льгот и отмену лимита по транспортным картам

В Самаре прошел митинг за возврат социальных льгот и отмену лимита по транспортным картам

Перед Дворцом спорта на улице Физкультурной собрались около тысячи человек. Большинство из них - пенсионеры. На митинге прошел сбор подписей за возврат социальных льгот и отмену лимита поездок по социальным картам. Напомним, что теперь доплаты к пенсии получают только неработающие 

3 апреля 2017, 01:39
Число интернет-активных пенсионеров выросло вдвое

Число интернет-активных пенсионеров выросло вдвое

Российские пенсионеры стали вдвое активнее пользоваться Интернетом для получения услуг Пенсионного фонда, сообщает ведомство. В 2016 году «Личным кабинетом» на сайте ПФР воспользовались 6,2 млн человек. Годом ранее сервис помог 3 млн граждан. При этом самый большой прирост показали две 

29 марта 2017, 03:04
В Самаре митинговали против дельфинариев и за стерилизацию бродячих собак

В Самаре митинговали против дельфинариев и за стерилизацию бродячих собак

Вчера, 25 марта, в Самаре на площади Героев 21 Армии прошел митинг в защиту животных. На него пришли зоозащитники, активисты городских приютов и просто неравнодушные жители областного центра.

Митингующие собирали подписи на имя Президента РФ и председателя Госдумы с 
26 марта 2017, 01:50
В Самаре пройдет митинг в поддержку закона о защите животных

В Самаре пройдет митинг в поддержку закона о защите животных

В субботу, 25 марта, в Самаре пройдет митинг зоозащитников. Он состоится возле фонтана на улице Осипенко в 15:00. Организаторы проведут сбор подписей  под петицией о принятии закона о защите животных от жестокого обращения. Активисты призывают наложить запрет на умерщвление зверей, 

23 марта 2017, 01:54
В Минтрансе региона обосновали введение лимита в 50 поездок по льготным соцкартам

В Минтрансе региона обосновали введение лимита в 50 поездок по льготным соцкартам

Согласно заявлению ведомства, ограничение затронуло интересы только 8-9 тысяч человек.
Специалисты подсчитали, что пользоваться социальными транспортными картами имеют право 940 тысяч жителей Самарской области. На деле же приобретают проездные около 180 тысяч человек, из которых только 5% совершают более 50 

6 марта 2017, 05:47
В губернии обсуждают новый порядок начисления социальных выплат

В губернии обсуждают новый порядок начисления социальных выплат

Новый порядок начисления социальных выплат сегодня вновь в центре внимания областных чиновников, представителей общественных организаций и журналистов. Ранее губернский  парламент с подачи регионального правительства утвердил новую систему распределения бюджетных выплат населению. Это спровоцировало волну  недовольства в массах.
Если раньше в 

8 февраля 2017, 05:37
Как подать заявление на налоговую льготу?

Как подать заявление на налоговую льготу?
3 февраля 2017, 01:00
В Самаре мэр отсудил у депутата 50 тысяч рублей

В Самаре мэр отсудил у депутата 50 тысяч рублей

Глава Самары Олег Фурсов выиграл  процесс против депутата Губернской Думы Михаила Матвеева.
Напомним, он обратился в Октябрьский районный суд с иском о защите чести и достоинства после того, как господин Матвеев опубликовал в своем блоге текст о праздновании дня рождения 

11 августа 2016, 05:03
Валентин Рашкин встал на защиту Михаила Матвеева

Валентин Рашкин встал на защиту Михаила Матвеева

Первый секретарь московского горкома и заместитель председателя ЦК КПРФ Валерий Рашкин выступил на заседании Госдумы с заявлением о своих коллегах из партии «Единая Россия». В частности, он отметил, что коммунистами  подготовлен доклад, в котором «собрана информация о деятельности более 300 

19 апреля 2016, 03:53
В Самарской губдуме

В Самарской губдуме "единороссы" покинули зал заседаний в знак протеста

Сегодня в Самарской губернской думе представители «Единой России» и областные чиновники покинули зал заседаний в знак протеста. Негодование парламентариев вызвали действия их коллег-коммунистов. Алексей Лескин, выступая на пленарном заседании, сделал резкое заявление фракции КПРФ об обысках, проведенных во вторник 
7 апреля 2016, 12:39
Следователи проводят обыски у депутата Михаила Матвеева и адвоката Андрея Соколова

Следователи проводят обыски у депутата Михаила Матвеева и адвоката Андрея Соколова

Сегодня утром к депутату губернской думы Михаилу Матвееву и адвокату Андрею Соколову пришли с обыском. Эту информацию они сами разместили в социальных сетях. Парламентарий сообщил в «Твиттере», что к нему в квартиру пытаются войти представители регионального Следственного комитета. Цитата: «Пришли 
5 апреля 2016, 10:05
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