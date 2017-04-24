В воскресенье в Самаре прошел митинг, который в народе уже назвали "маршем пенсионеров". Это пятая акция протеста горожан против новой системы начисления льгот. На акцию протеста в воскресенье вышли, по разным оценкам, от 400 до 2 тысяч самарцев, в основном это пенсионеры.
Изначально проведение данной акции городская администрация не согласовала. Организаторы добились разрешения через суд. Служители Фемиды обязали мэрию Самары выбрать один из трех предложенных маршрутов. Чиновники в свою очередь согласовали движение митингующих от ДК Современник до Загородного парка. Однако колонна прошла в другом месте - от музея "Самара Космическая" по пешеходной части проспекта Ленина до площади героев 21-ой Армии. В то же время на сайте ГУ МВД России по Самарской области появилась следующее сообщение: «Полиция просит жителей и гостей областной столицы воздержаться от участия в несогласованных в установленном порядке мероприятиях и напоминает об ответственности за нарушение действующего законодательства».
Уже после акции протеста появилась информация, что правоохранители задержали главного организатора марша пенсионеров - депутата губернской думы Михаила Матвеева. Его обвиняют в проведении незаконного массового мероприятия. Парламентарий пробудет в камере административно задержанных отдела полиции №4 Октябрьского района до судебного разбирательства.
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Митинг согласовали
Суд Ленинского района областной столицы разрешил проведение митинга, который в народе уже назвали "шествием пенсионеров" . Мероприятие состоится 23 апреля. Напомним, изначально самарская мэрия его не согласовала.
«Полиция просит жителей и гостей областной столицы воздержаться от участия в несогласованных в установленном …
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