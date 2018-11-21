|
Метель и сильный ветер: до выходных в Самарской области будет идти снег
В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Самарской области выпадение снега различной интенсивности от небольшого до умеренного, а также порывистый ветер. Как сообщили в Приволжском УГМС, температура воздуха будет постепенно понижаться, но останется близкой к климатической норме.
|
21 ноября 2018, 03:01
|
В Тольятти исчез актер сериала «Тайны следствия»
В Тольятти искали режиссера и актера Олега Куртанидзе. Он исчез 15 ноября и больше не выходил на связь с семьей и коллегами. Обеспокоенные родственники мужчины написали заявление в полицию. Силовикам удалось отследить передвижения пропавшего. По словам директора Тольяттинского молодежного драматического …
|
21 ноября 2018, 02:34
|
Самарец продал служебную иномарку за 2 млн рублей
Житель областной столицы решил повысить свои доходы необычным способом - он сумел продать служебный автомобиль. 29-летний ранее не судимый мужчина работал менеджером одной из самарских компаний.
По предварительным данным, он обманом реализовал служебную машину, предоставив покупателю дорогой иномарки поддельные …
|
21 ноября 2018, 02:12
|
В Самаре затопило улицу Металлистов
|
21 ноября 2018, 01:56
|
В Тольятти пьяный автомобилист столкнулся с «ГАЗелью»: есть пострадавшие
|
21 ноября 2018, 01:29
|
Арестован экс-председатель совета директоров ОАО «АвтоВАЗ» Карлос Гон
|
21 ноября 2018, 08:53
|
Задержан председатель Совета депутатов Промышленного района Самары
Во вторник, 20 ноября, в Самаре задержали председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района Самары Минахмета Халиуллова. Ранее он был вовлечен в скандал, связанный с «Фондом капитального ремонта». По версии следствия, директор организации Михаил Архипов нередко получал «откаты» от компаний-подрядчиков.
|
20 ноября 2018, 11:49
|
В Самаре мужчина снимал порновидео с подростками
|
20 ноября 2018, 01:07
|
Арест главы областного ФКР Михаила Архипова: подробности из зала суда
Для врио гендиректора "Фонда капитального ремонта" Самарской области Михаила Архипова наручники атрибут еще непривычный. 2 августа в Самарском районном суде решался вопрос о выборе для него меры пресечения. Напомним, по версии следствия глава фонда разработал незаконную схему получения так называемых …
|
2 августа 2018, 10:41
|
Незадолго до задержания Михаила Архипова Фонд капремонта начала проверять Госжилинспекция
За некоторое время до задержания директора Фонда капремонта Самарской области Михаила Архипова, в ведомстве началась проверка. Ее проводили сотрудники Госжилинспекции, рассказал председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских. Детали проверки пока не раскрываются.
Напомним, Михаил …
|
1 августа 2018, 12:59
|
Самарский Фонд капремонта в поисках нового банка-партнера
Самарский Фонд капитального ремонта ищет банк, который займется его обслуживанием. Речь идет об открытии счетов, куда жители будут перечислять деньги за капремонт. Согласно техзаданию, все услуги кредитное учреждение должно предоставить фонду бесплатно. В том числе открывать и обслуживать корсчета, а …
|
18 июля 2018, 12:12
|
К ЧМ-2018 областной фонд капремонта собирается взять очередной кредит
|
24 апреля 2018, 03:53