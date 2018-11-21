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«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 20.11.2018 
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Материалы по теме:

Метель и сильный ветер: до выходных в Самарской области будет идти снег

Метель и сильный ветер: до выходных в Самарской области будет идти снег

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Самарской области выпадение снега различной интенсивности от небольшого до умеренного, а также порывистый ветер. Как сообщили в Приволжском УГМС, температура воздуха будет постепенно понижаться, но останется близкой к климатической норме. 
 
В ночь на четверг, 
21 ноября 2018, 03:01
В Тольятти исчез актер сериала «Тайны следствия»

В Тольятти исчез актер сериала «Тайны следствия»

В Тольятти искали режиссера и актера Олега Куртанидзе. Он исчез 15 ноября и больше не выходил на связь с семьей и коллегами. Обеспокоенные родственники мужчины написали заявление в полицию. Силовикам удалось отследить передвижения пропавшего. По словам директора Тольяттинского молодежного драматического 
21 ноября 2018, 02:34
Самарец продал служебную иномарку за 2 млн рублей

Самарец продал служебную иномарку за 2 млн рублей

Житель областной столицы решил повысить свои доходы необычным способом - он сумел продать служебный автомобиль. 29-летний ранее не судимый мужчина работал менеджером одной из самарских компаний.

По предварительным данным, он обманом реализовал служебную машину, предоставив покупателю дорогой иномарки поддельные 
21 ноября 2018, 02:12
В Самаре затопило улицу Металлистов

В Самаре затопило улицу Металлистов

Во вторник, 20 ноября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. Из-за износа водопровода возникла утечка из-под земли на улице Металлистов. Без холодной воды остались жители пяти домов. С 17:30 было отключено холодное водоснабжение в многоэтажках по улице Победы 138,140 
21 ноября 2018, 01:56
В Тольятти пьяный автомобилист столкнулся с «ГАЗелью»: есть пострадавшие

В Тольятти пьяный автомобилист столкнулся с «ГАЗелью»: есть пострадавшие

Во вторник, 20 ноября, произошла дорожная авария в Тольятти. В 13:40 55-летний пьяный водитель ехал на автомобиле Honda Fit по первому километру дороги Тольятти - Подстепки в направлении Автограда. Нарушив правила дорожного движения, он оказался на встречной полосе, где его 
21 ноября 2018, 01:29
Арестован экс-председатель совета директоров ОАО «АвтоВАЗ» Карлос Гон

Арестован экс-председатель совета директоров ОАО «АвтоВАЗ» Карлос Гон

В Токио арестовали главу совета директоров Nissan, бывшего председателя правления «АвтоВАЗа» Карлоса Гона. Топ-менеджера подозревают в сокрытии доходов. В компании Nissan уже подтвердили, что Гон много лет занижал данные о личном заработке. Из-за этого его планировали уволить. После сообщения об 
21 ноября 2018, 08:53
Задержан председатель Совета депутатов Промышленного района Самары

Задержан председатель Совета депутатов Промышленного района Самары

Во вторник, 20 ноября, в Самаре задержали председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района Самары Минахмета Халиуллова. Ранее он был вовлечен в скандал, связанный с «Фондом капитального ремонта». По версии следствия, директор организации Михаил Архипов нередко получал «откаты» от компаний-подрядчиков.
20 ноября 2018, 11:49
В Самаре мужчина снимал порновидео с подростками

В Самаре мужчина снимал порновидео с подростками

В Самаре вынесен приговор местному жителю, который снимал порновидео с участием несовершеннолетних юношей. Еще в октябре прошлого года сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области совместно с региональным СУ СК пресекли деятельность этого человека.

Во время обыска по месту 
20 ноября 2018, 01:07
Арест главы областного ФКР Михаила Архипова: подробности из зала суда

Арест главы областного ФКР Михаила Архипова: подробности из зала суда

Для врио гендиректора "Фонда капитального ремонта" Самарской области Михаила Архипова наручники атрибут еще непривычный. 2 августа в Самарском районном суде решался вопрос о выборе для него меры пресечения. Напомним, по версии следствия глава фонда разработал незаконную схему получения так называемых 

2 августа 2018, 10:41
Незадолго до задержания Михаила Архипова Фонд капремонта начала проверять Госжилинспекция

Незадолго до задержания Михаила Архипова Фонд капремонта начала проверять Госжилинспекция

За некоторое время до задержания директора Фонда капремонта Самарской области Михаила Архипова, в ведомстве началась проверка. Ее проводили сотрудники Госжилинспекции, рассказал председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских. Детали проверки пока не раскрываются.

Напомним, Михаил 

1 августа 2018, 12:59
Самарский Фонд капремонта в поисках нового банка-партнера

Самарский Фонд капремонта в поисках нового банка-партнера

Самарский Фонд капитального ремонта ищет банк, который займется его обслуживанием. Речь идет об открытии счетов, куда жители будут перечислять деньги за капремонт. Согласно техзаданию, все услуги кредитное учреждение должно предоставить фонду бесплатно. В том числе открывать и обслуживать корсчета, а 

18 июля 2018, 12:12
К ЧМ-2018 областной фонд капремонта собирается взять очередной кредит

К ЧМ-2018 областной фонд капремонта собирается взять очередной кредит

Самарский областной фонд капремонта объявил еще один тендер по поиску банка, который сможет предоставить кредит на 250 миллионов рублей для реконструкции домов вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018. Максимально возможная ставка - 12,25 процента годовых. Деньги организация берет на три года. Банк 

24 апреля 2018, 03:53
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