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Материалы по теме:

Официально прекращены полномочия спикера Самарской губдумы

Официально прекращены полномочия спикера Самарской губдумы

В понедельник, 24 сентября, депутаты Самарской губернской думы официально приняли документ о досрочном прекращении полномочий председателя областного парламента Виктора Сазонова. Он возглавлял его на протяжении 17 лет, с 2001 года. Напомним, что политик скончался после продолжительной болезни и в субботу, 
24 сентября 2018, 12:54
В Самарской области изменилась структура правительства

В Самарской области изменилась структура правительства

Только что Самарская губернская дума приняла сразу в двух чтениях законопроект, касающийся изменения структуры регионального правительства. Решение было одобрено единогласно. Напомним, что речь идет о законопроекте, внесенном губернатором Дмитрием Азаровым. Он касается штатных изменений в системе исполнительной власти. В частности, 
24 сентября 2018, 12:19
Дмитрий Азаров раскритиковал подготовку к отопительному сезону в Самарской области

Дмитрий Азаров раскритиковал подготовку к отопительному сезону в Самарской области

513,6 млн направят в Самарской области на обеспечение бесперебойной работы газо- и водоснабжения и подготовку комплекса ЖКХ к осенне-зимнему периоду в этом году. Решение было принято на заседании Самарской губернской думы. Ключевым вопросом повестки сегодня было внесение изменений в закон 
24 сентября 2018, 12:10
Самарская губдума рассмотрит законопроект о сокращении числа вице-губернаторов

Самарская губдума рассмотрит законопроект о сокращении числа вице-губернаторов

Всего через несколько минут Самарская губернская дума обсудит законопроект, внесённый губернатором Дмитрием Азаровым. Он касается штатных изменений в системе исполнительной власти. По предварительным данным, изменится функционал министерств. Минэкономразвития больше не будет заниматься вопросами торговли. Эти полномочия отдадут новому Министерству промышленности. 
Кроме 
24 сентября 2018, 11:05
Работникам завода в Октябрьске выплатили зарплаты после его банкротства

Работникам завода в Октябрьске выплатили зарплаты после его банкротства

 «Завод керамзитового гравия» в Октябрьске задолжал зарплату своим работникам. По состоянию на март 127 сотрудникам не выплатили 6 миллионов 144 тысячи рублей. В дело вмешалась прокуратура.

Надзорная служба применила целый комплекс мер для разрешения ситуации. Было возбуждено 13 дел об административных 

27 апреля 2018, 02:46
Тольяттинская фирма задолжала бывшим сотрудникам более 4 миллионов рублей

Тольяттинская фирма задолжала бывшим сотрудникам более 4 миллионов рублей

Прокуратура Автозаводского района Тольятти провела проверку в отношении фирмы ООО «РЕАЛСТРОЙ». Она показала, что в течение прошлого года из организации были уволены несколько сотрудников. По закону они давно должны были получить расчет, однако до сих пор этого сделано не было. 

29 марта 2018, 10:42
Все долги по зарплате игроков ЦСК ВВС за январь и февраль погашены

Все долги по зарплате игроков ЦСК ВВС за январь и февраль погашены

Все долги по зарплате игроков самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС за январь и февраль  выплачены. До конца текущей недели планируется погасить задолженность за март. Об этом сообщило министерство спорта Самарской области. Совместно с руководством ХК ЦСК ВВС ведомство продолжает заниматься 
27 марта 2018, 10:11
Начались выплаты долгов по зарплатам перед работниками «Автовазагрегата»

Начались выплаты долгов по зарплатам перед работниками «Автовазагрегата»

14 марта начались выплаты долгов по зарплатам работникам тольяттинского завода «Автовазагрегат». Своих денег уже долгое время не могут дождаться более тысячи сотрудников предприятия. На решение проблемы планируется направить 67 миллионов рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской 

14 марта 2018, 04:30
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