|
Официально прекращены полномочия спикера Самарской губдумы
В понедельник, 24 сентября, депутаты Самарской губернской думы официально приняли документ о досрочном прекращении полномочий председателя областного парламента Виктора Сазонова. Он возглавлял его на протяжении 17 лет, с 2001 года. Напомним, что политик скончался после продолжительной болезни и в субботу, …
|
24 сентября 2018, 12:54
|
В Самарской области изменилась структура правительства
Только что Самарская губернская дума приняла сразу в двух чтениях законопроект, касающийся изменения структуры регионального правительства. Решение было одобрено единогласно. Напомним, что речь идет о законопроекте, внесенном губернатором Дмитрием Азаровым. Он касается штатных изменений в системе исполнительной власти. В частности, …
|
24 сентября 2018, 12:19
|
Дмитрий Азаров раскритиковал подготовку к отопительному сезону в Самарской области
|
24 сентября 2018, 12:10
|
Самарская губдума рассмотрит законопроект о сокращении числа вице-губернаторов
Всего через несколько минут Самарская губернская дума обсудит законопроект, внесённый губернатором Дмитрием Азаровым. Он касается штатных изменений в системе исполнительной власти. По предварительным данным, изменится функционал министерств. Минэкономразвития больше не будет заниматься вопросами торговли. Эти полномочия отдадут новому Министерству промышленности.
|
24 сентября 2018, 11:05
|
Работникам завода в Октябрьске выплатили зарплаты после его банкротства
«Завод керамзитового гравия» в Октябрьске задолжал зарплату своим работникам. По состоянию на март 127 сотрудникам не выплатили 6 миллионов 144 тысячи рублей. В дело вмешалась прокуратура.
Надзорная служба применила целый комплекс мер для разрешения ситуации. Было возбуждено 13 дел об административных …
|
27 апреля 2018, 02:46
|
Тольяттинская фирма задолжала бывшим сотрудникам более 4 миллионов рублей
|
29 марта 2018, 10:42
|
Все долги по зарплате игроков ЦСК ВВС за январь и февраль погашены
|
27 марта 2018, 10:11
|
Начались выплаты долгов по зарплатам перед работниками «Автовазагрегата»
14 марта начались выплаты долгов по зарплатам работникам тольяттинского завода «Автовазагрегат». Своих денег уже долгое время не могут дождаться более тысячи сотрудников предприятия. На решение проблемы планируется направить 67 миллионов рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской …
|
14 марта 2018, 04:30