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В Самарской области хотят изменить порядок зачисления первоклашек в школу
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26 февраля 2019, 02:05
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В Самаре из-за устранения утечки перекрыли Ставропольскую
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26 февраля 2019, 01:53
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Депутаты внесли изменения в бюджет Самарской области на 2019 год
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26 февраля 2019, 01:11
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Руководителем Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва
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26 февраля 2019, 12:53
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В Самаре из-за аварии на Физкультурной могут быть проблемы с отоплением в 16 домах
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26 февраля 2019, 12:45
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Юбилейное увольнение в Тольятти
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20 февраля 2019, 08:05
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Самарские випы слушают Послание президента в Москве
В среду, 20 февраля, президент России Владимир Путин выступает с ежегодным, 25-м Посланием Федеральному собранию. В этом году его основной темой станет социально-экономическое положение граждан, улучшение качества жизни.
В зале находится представительная делегация от Самарской области: губернатор Самарской области …
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20 февраля 2019, 02:05
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Матвеев везет гастарбайтеров в Димитровград
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8 февраля 2019, 09:38
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Спикер самарского парламента анонсировал сокращение думского аппарата
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25 декабря 2018, 02:41
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В Самарской области введут дневной «тихий час»
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6 декабря 2018, 05:55
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Вице-спикер губдумы Валерий Троян прокомментировал назначение Александра Фетисова
Вице-спикер Самарской губернской думы Валерий Троян (на фото) высказал свое мнение по поводу назначения Александра Фетисова заместителем председателя регионального правительства. По его мнению, Фетисов своим многолетним трудом заслужил право занимать столь высокий чиновничий пост.
«Александр Борисович на протяжении последних …
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18 сентября 2015, 04:41
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В Самарской области растет перспективный 14-летний боксер Тимур Слащинин
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8 июля 2014, 06:16
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