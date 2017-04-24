1
58
07
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           Y88b   d88P                      8888888b.                     
            Y88b d88P                       888   Y88b                    
             Y88o88P                        888    888                    
  .d8888b     Y888P     888  888   .d88888  888   d88P  888  888  888d888 
 d88P"         888      `Y8bd8P'  d88" 888  8888888P"   888  888  888P"   
 888           888        X88K    888  888  888 T88b    Y88  88P  888     
 Y88b.         888      .d8""8b.  Y88b 888  888  T88b    Y8bd8P   888     
  "Y8888P      888      888  888   "Y88888  888   T88b    Y88P    888     
                                       888                                
                                       888                                
                                       888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Депутат Губдумы Михаил Матвеев задержан после «марша пенсионеров»

Депутат Губдумы Михаил Матвеев задержан после «марша пенсионеров»

В воскресенье в Самаре прошел митинг, который в народе уже назвали "маршем пенсионеров". Это пятая акция протеста горожан против новой системы начисления льгот. На акцию протеста в воскресенье вышли, по разным оценкам, от 400 до 2 тысяч самарцев, в основном 

24 апреля 2017, 05:20
Митинг согласовали

Митинг согласовали

Суд Ленинского района областной столицы разрешил проведение митинга, который в народе уже назвали "шествием пенсионеров" . Мероприятие состоится 23 апреля. Напомним, изначально самарская мэрия его не согласовала. 

«Полиция просит жителей и гостей областной столицы воздержаться от участия в несогласованных в установленном 

21 апреля 2017, 06:04
В Самаре прошел митинг за возврат социальных льгот и отмену лимита по транспортным картам

В Самаре прошел митинг за возврат социальных льгот и отмену лимита по транспортным картам

Перед Дворцом спорта на улице Физкультурной собрались около тысячи человек. Большинство из них - пенсионеры. На митинге прошел сбор подписей за возврат социальных льгот и отмену лимита поездок по социальным картам. Напомним, что теперь доплаты к пенсии получают только неработающие 

3 апреля 2017, 01:39
В Самаре митинговали против дельфинариев и за стерилизацию бродячих собак

В Самаре митинговали против дельфинариев и за стерилизацию бродячих собак

Вчера, 25 марта, в Самаре на площади Героев 21 Армии прошел митинг в защиту животных. На него пришли зоозащитники, активисты городских приютов и просто неравнодушные жители областного центра.

Митингующие собирали подписи на имя Президента РФ и председателя Госдумы с 
26 марта 2017, 01:50
В Самарской области подняли штраф за безбилетный проезд в электричках

В Самарской области подняли штраф за безбилетный проезд в электричках

Вступил в силу приказ "Самарской пригородной пассажирской компании". 635 рублей теперь придется заплатить "зайцу" в случае его обнаружения контролерами на участках Конструкторская - Сызрань, Ягодная - Жигулевское Море, Зубчаниновка - Похвистнево, Зубчаниновка - остановочный пункт 1236 км. В пределах участков Самара 

22 февраля 2017, 04:41
Штрафы за непропуск пешеходов хотят поднять

Штрафы за непропуск пешеходов хотят поднять

В России предлагают поднять до 2500 рублей штрафы для водителей за непредоставление преимущества пешеходам и велосипедистам. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство. Сейчас за это нарушение наказывают взысканием до 1500 рублей. По данным ГИБДД, в последние три года количество наездов 

8 февраля 2017, 01:47
«Быстроденьги» оштрафовали за звонки самарцам

«Быстроденьги» оштрафовали за звонки самарцам

Микрофинансовую организацию "Быстроденьги" оштрафовали еще на 50 тысяч рублей. Основанием послужило обращение жительницы Самары, которая взяла в учреждении заем в размере семи тысяч рублей. Когда женщина стала задерживать платежи, кредиторы начали звонить двум ее родственникам десятки раз в день, требуя 

1 февраля 2017, 09:24
В Самарской области нашли потенциально опасную сметану

В Самарской области нашли потенциально опасную сметану

Елховский молокозавод оштрафовали на 300 тысяч рублей. Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций по иску самарского управления Россельхознадзора. Штраф компании ведомство выписало за сметану, которая «по жирно-кислотному составу жировой фазы не соответствует молочному жиру. Фактически это 

27 января 2017, 01:11
В Самаре мэр отсудил у депутата 50 тысяч рублей

В Самаре мэр отсудил у депутата 50 тысяч рублей

Глава Самары Олег Фурсов выиграл  процесс против депутата Губернской Думы Михаила Матвеева.
Напомним, он обратился в Октябрьский районный суд с иском о защите чести и достоинства после того, как господин Матвеев опубликовал в своем блоге текст о праздновании дня рождения 

11 августа 2016, 05:03
Валентин Рашкин встал на защиту Михаила Матвеева

Валентин Рашкин встал на защиту Михаила Матвеева

Первый секретарь московского горкома и заместитель председателя ЦК КПРФ Валерий Рашкин выступил на заседании Госдумы с заявлением о своих коллегах из партии «Единая Россия». В частности, он отметил, что коммунистами  подготовлен доклад, в котором «собрана информация о деятельности более 300 

19 апреля 2016, 03:53
В Самарской губдуме

В Самарской губдуме "единороссы" покинули зал заседаний в знак протеста

Сегодня в Самарской губернской думе представители «Единой России» и областные чиновники покинули зал заседаний в знак протеста. Негодование парламентариев вызвали действия их коллег-коммунистов. Алексей Лескин, выступая на пленарном заседании, сделал резкое заявление фракции КПРФ об обысках, проведенных во вторник 
7 апреля 2016, 12:39
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна