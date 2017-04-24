Такое решение принял суд Октябрьского района. Он признал, что политик нарушил требования части 3 статьи 20.2 Кодекса об административных нарушениях. А именно создал помехи движению транспорта и пешеходов, мешал их доступу к объектам социальной инфраструктуры. Максимальная планка наказания за это нарушение для физических лиц - 50 тысяч рублей.
Напомним, в воскресенье в Самаре прошел митинг, который в народе уже назвали "маршем пенсионеров". Это пятая акция протеста горожан против новой системы начисления льгот. В этот раз участие в ней приняли, по разным оценкам, от 400 до 2 тысяч самарцев.
Изначально проведение данной акции городская администрация не согласовала. Организаторы добились разрешения через суд. Служители Фемиды обязали мэрию Самары выбрать один из трех предложенных маршрутов. Чиновники в свою очередь согласовали движение митингующих от ДК Современник до Загородного парка. Однако колонна прошла в другом месте - от музея "Самара Космическая" по пешеходной части проспекта Ленина до площади героев 21-й Армии.
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