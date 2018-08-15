Парень, который стрелял из травмата у «Макдоналдса» в Самаре, во всем признался Полицейские завели уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении мужчины, который устроил стрельбу около ресторана «Макдоналдс» на Полевой в центре областной столицы. Сейчас подозреваемый задержан, он допрошен и полностью признал свою вину.



Напомним, что рано утром 4 августа около …