Депутаты городской думы Тольятти обратились в правительство Самарской области с предложением доработать систему отбора потенциальных инвесторов Территории опережающего социально-экономического развития, статус которой получен Автоградом в уходящем году. По мнению парламентариев, некоторые положения документа носят субъективный характер и могут содержать коррупционную составляющую. Предполагается, что ТОР позволит региональным и муниципальным властям привлечь в город инвесторов, диверсифицировать экономику и создать новые рабочие места.
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В Тольятти создадут национальный инжиниринговый центр
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел совещание по созданию и развитию в Тольятти территории опережающего социально-экономического развития, так называемой ТОР.
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6 декабря 2016, 03:46
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В Тольятти появится улица 70-летия Победы
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8 июля 2015, 05:33
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В Тольятти вслед за Самарой начнут "резать" МУПы
Мэрия Тольятти сократит количество муниципальных предприятий на 16 процентов, сообщает областное правительство. Данная мера позволит увеличить чистую прибыль «мупов» на 4,2 млн рублей и сократить расходы бюджета городского округа Тольятти на деятельность предприятий на 53,6 млн рублей.
Как уже сообщала ТЕРРА, …
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13 февраля 2015, 12:04
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С 1 сентября технический музей АвтоВАЗа станет муниципальным
Тольяттинская гордума внесла расходные обязательства на содержание технического музея АвтоВАЗа в городской бюджет. Парламентарии намерены ежегодно тратить на объект по 9 млн рублей, что почти в 3 раза меньше необходимого. В дальнейшем планируется подключить к финансированию и областные средства.
Напомним, музейно-парковый …
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5 августа 2014, 11:50
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В Тольятти отказались переименовывать город в Ставрополь-на-Волге
Гордума Тольятти провела специальное совещание по вопросу целесообразности переименования Тольятти в Ставрополь-на-Волге. Участие в мероприятии приняли более 50 человек. Среди них - почетные граждане, депутаты регионального и местного парламентов, члены общественного и консультационного советов, представители вузов. Все они пришли к …
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21 июня 2014, 10:12