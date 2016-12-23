В Тольятти появится улица 70-летия Победы Тольяттинская городская дума одобрила предложения топонимической комиссии по наименованию новых улиц и проездов в городе. В Автозаводском районе рядом с Московским проспектом появятся улицы 70 лет Победы, 50 лет ВАЗа и три проезда - Оптимистов, Прибрежный и Физкультурный. В Центральном районе …