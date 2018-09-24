Депутаты Самарской губернской думы приняли решение о сохранении всех действующих льгот для жителей предпенсионного возраста нашего региона. Таким способом парламентарии поддержали инициативу губернатора Дмитрия Азарова. Сейчас речь идет о работающих мужчина в возрасте от 60 лет и женщинах в возрасте от 55 лет.
«Само меняющееся время сподвигает нас к принятию подобных решений. Рассчитываю, что работа, начатая нами, будет завершена до конца года», - резюмировал Дмитрий Азаров.
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