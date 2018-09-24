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Материалы по теме:

Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким Виктора Сазонова

Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким Виктора Сазонова

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким спикера губдумы Виктора Сазонова. 
 
- Для жителей региона, для всех, кто знал этого выдающегося человека, случившееся – тяжелый удар. Трудовая деятельность Виктора Федоровича неразрывно связана с развитием Самарской области, проникнута искренней 
20 сентября 2018, 10:39
На инаугурации Дмитрия Азарова присутствовали первые лица ПФО и главы регионов

На инаугурации Дмитрия Азарова присутствовали первые лица ПФО и главы регионов

Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области. Церемония инаугурации прошла в понедельник в театре оперы и балета. На ней присутствовали в том числе полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, члены Совета Федерации, депутаты Государственной 
17 сентября 2018, 10:06
Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь

Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь

Дмитрий Азаров уже в статусе губернатора Самарской области, без приставки врио, пообщался с журналистами после церемонии инаугурации. Он отметил, что предстоит много работы, для того чтобы регион процветал.

«Служить на родной земле – это большая честь. Большая честь служить жителям Самарской 

17 сентября 2018, 03:52
Дмитрий Азаров официально стал губернатором Самарской области

Дмитрий Азаров официально стал губернатором Самарской области

Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области. На официальной церемонии инаугурации в зале театра оперы и балета глава региона произнес слова клятвы.

«Клянусь при вступлении в полномочия губернатора Самарской области уважать и охранять права и свободы человека 
17 сентября 2018, 02:23
Что произошло в Самарской губдуме после демарша группы депутатов

Что произошло в Самарской губдуме после демарша группы депутатов

Очередное пленарное заседание Самарской губернской Думы, прошедшее во вторник, должно было закрыть парламентский сезон. Однако его чуть не сорвала группа депутатов, которые совершили демарш и покинули зал. Тем не менее, после экстренного перерыва работа думцев была возобновлена.

Во вторник, 3 июля, 

3 июля 2018, 07:00
Оппозиционные партии прервали заседание губдумы

Оппозиционные партии прервали заседание губдумы

В Самаре во вторник, 3 июля, представители фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» в губернской думе прервали заседание и покинули зал. Свой демарш они объяснили тем, что в повестку не был включен вопрос о повышении пенсионного возраста. Напомним, правительство РФ 

3 июля 2018, 01:52
В Самарской области можно будет шуметь после 23:00 во время мундиаля

В Самарской области можно будет шуметь после 23:00 во время мундиаля

В Самарской области внесли изменения в закон о тишине. Поправки приняли депутаты Губдумы на пленарном заседании, которое прошло 29 мая, сообщает 63.ru.

О корректировке действующих норм парламентариев попросили представители организаторов мундиаля. Дело в том, что сейчас в регионе 
29 мая 2018, 03:28
Депутаты Самарской губдумы приняли поправки в бюджет области

Депутаты Самарской губдумы приняли поправки в бюджет области

В Самаре депутаты губдумы приняли поправки в бюджет области. Изменения, с учетом поступлений из федеральной казны и налогов на 3,75 миллиарда рублей, внесли на заседании областного парламента во вторник, 29 мая. 700 миллионов направят на продолжение стройки Фрунзенского моста. Более 

29 мая 2018, 02:07
600 тысяч талонов для льготного посещения общественных бань выпустят в Самаре

600 тысяч талонов для льготного посещения общественных бань выпустят в Самаре

В Самаре потратят 126 тысяч рублей на выпуск 600 тысяч талонов для льготного посещения общественных бань. Таким образом, на один билет из бюджета пойдет около пяти рублей. Муниципальное предприятие «Коммунально-бытовые услуги» предоставляет скидку на помыв в общих отделениях городских бань 

21 мая 2018, 08:03
На программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» выделят 7,5 миллиарда рублей

На программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» выделят 7,5 миллиарда рублей

В 2018 году на реализацию программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» из федерального бюджета былы выделены 7,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает агентство АВТОСТАТ со ссылкой на Минпромторг. Уточняется, что, учитывая ограниченный объем финансирования, а также  большой спрос на 
25 января 2018, 01:26
В Самарской области отменят льготы по налогу на движимое имущество

В Самарской области отменят льготы по налогу на движимое имущество

Новый удар по самарскому бизнесу. Налог на движимое имущество будет возрожден в 2018 году. Такие поправки в Налоговый кодекс ко второму чтению подготовило правительство РФ и одобрил комитет Госдумы по бюджету. Напомним, в конце 2012-го ставки обнулили, но касалось это 

11 декабря 2017, 08:09
В России для электромобилей введут бесплатные парковки

В России для электромобилей введут бесплатные парковки

Владельцам гибридных и электрических авто могут предоставить своеобразные льготы в виде бесплатных парковок и более щадящих транспортных сборов, отмечают в Минприроды. По информации ТАСС, об этом заявил глава ведомства Сергей Донской.
Как отметил министр, до 90% вредных веществ воздуха в 

7 декабря 2017, 04:17
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