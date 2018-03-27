Депутаты Самарской губернской думы раскритиковали работу регионального Агентства по привлечению инвестиций. За два года структура показала практически нулевую эффективность при ежегодных дотациях из областного бюджета.
Агентство по привлечению инвестиций, которое работает в области с 2015 года, пока не смогло привлечь ни одного рубля капиталовложений от инвесторов. При этом только в прошлом году структура получила 15 миллионов финансирования из регионального бюджета. А средняя зарплата 15 сотрудников - 63 тысячи рублей.
«У нас есть, например, четыре резидента в особой экономической зоне - они стали резидентами, но ещё не начали своё производство. Понимаете, процесс принятия решения инвестором о том, что он готов вкладываться в тот или иной регион - занимает полтора-два года - это только процесс принятия решения», - заявил исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Игорь Короткий.
Вызвал вопросы у депутатов и функционал Агентства. Многое дублирует деятельность уже существующих ведомств.
«На самом деле, Агентство по привлечению инвестиций - это коммуникационная площадка. Именно там собираются всё возможности региона, структурируются и представляются все во внешние сообщества. Именно там собираются потребности региона в инвесторах. То есть, по большому счету, сама коммуникационная площадка не реализует проекты. Коммуникационная площадка объединяет тех, кто хотел бы привлечь себе инвестора с возможностью их привлечения», - сообщил заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Дмитрий Горбунов.
«У нас уже таких коммуникационных площадок много. У нас есть и торгово-промышленная палата, которая представляет интересы всего предпринимательского сообщества, у нас есть ассоциация Союза работодателей Самарской области… Конечно, это не коммуникационная площадка. И на коммуникационную площадку бюджетные деньги тратить нельзя, не нужно», - заявил председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы Габибулла Хасаев.
Теперь региональному Минэкономразвития придется пересмотреть работу Агентства по привлечению инвестиций, чтобы четко определить его функционал. Напомним, ситуация с капиталовложениями инвесторов в нашем регионе сложная. В национальном рейтинге по этому показателю область занимает 65 место из 85 существующих.
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