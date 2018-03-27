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Материалы по теме:

В Самарской области вновь изменятся правила торговли алкоголем

В Самарской области вновь изменятся правила торговли алкоголем

Уже в апреле спиртное можно будет продавать в магазинах с площадью торгового зала менее 50 квадратных метров. При этом расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов. Кроме того, реализацию разрешат в заведениях общепита с общей площадью зала обслуживания меньше тех же 

27 марта 2018, 06:23
В Самаре отменили допограничения на торговлю алкоголем в жилых домах

В Самаре отменили допограничения на торговлю алкоголем в жилых домах

В Самарской области отменили дополнительные ограничения на продажу алкоголя в жилых домах. Они касаются заведений общепита и торговых точек, которые распложены в жилых многоквартирных домах. Во вторник, 27 марта, депутаты Самарской губернской думы проголосовали за поправки в областной Закон «О 

27 марта 2018, 03:59
Вдохнуть и не дышать: об экологической обстановке в Самарской области

Вдохнуть и не дышать: об экологической обстановке в Самарской области

Жители Самарской области всерьез обеспокоены экологической обстановкой в регионе из-за отсутствия надлежащего контроля за вредными выбросами крупных предприятий, расположенных рядом с Новокуйбышевском, Тольятти и Отрадном. По закону о защите окружающей среды на каждой заводской трубе должны быть установлены измеряющие приборы, 

21 марта 2018, 07:02
В губдме рассказали о возможном обнулении налога на движимое имущество

В губдме рассказали о возможном обнулении налога на движимое имущество

С 1 января все компании Самарской области должны перечислять в бюджет 1,1% от стоимости купленного транспорта и оборудования. А с 2019 года - уже 2,2%. Это не касается лишь аграриев и тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения. При этом 

21 марта 2018, 11:56
Новый резидент появился в ТОР «Тольятти»

Новый резидент появился в ТОР «Тольятти»

В ТОР «Тольятти» появился новый резидент – «ВолгаГофроПак+».  В среду, 21 февраля, в правительстве Самарской области с этой компанией подписано соглашение. На территории опережающего развития запланировано открытие производства трехслойного упаковочного гофрокартона и гофрокоробов. Работу на новом предприятии смогут получить 63 

22 февраля 2018, 11:35
Депутаты из Самарской области предложили изменить ПДД

Депутаты из Самарской области предложили изменить ПДД

Внести серьезные изменения в действующие правила дорожного движения предложили депутаты Самарской губернской думы. Народные избранники просят скорректировать время действия знаков о запрете парковки по четным-нечетным дням. Такое обращение они подготовили на имя вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича.

Знаки, запрещающие парковку по 

19 февраля 2018, 08:01
Депутаты Саратовской областной думы обсудили групповой секс и запрет на шум

Депутаты Саратовской областной думы обсудили групповой секс и запрет на шум

14 февраля в комитете Саратовской областной думы по строительству и ЖКХ рассмотрели инициативу внесения правок в Жилищный кодекс. 
14 февраля 2018, 01:22
«Хотим услышать мнение тех, кто у станка»

«Хотим услышать мнение тех, кто у станка»

Задачу диверсификации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, поставленную президентом Владимиром Путиным, во вторник обсудили в Самаре. Депутаты Государственной думы Владимир Гутенев, Владимир Шаманов и Игорь Станкевич встретились с руководителями предприятий ОПК и коллективом Самарского электромеханического завода.

К 2025 году 
31 января 2018, 04:26
Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с депутатами Госдумы от Самарской области

Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с депутатами Госдумы от Самарской области

Врио губернатора Дмитрий Азаров во вторник, 30 января, провел рабочую встречу с депутатами Государственной думы  РФ, представляющими Самарскую область. В Самару приехали Владимир Шаманов, Владимир Гутенев, Леонид Симановский, Игорь Станкевич, Надежда Колесникова, Евгений Серпер, Виктор Казаков и Владимир Бокк. Речь 

31 января 2018, 09:50
Тольяттинские кондитеры заработают на помадке

Тольяттинские кондитеры заработают на помадке

Кондитерская фабрика «СлаСти» решила расширить производство. Для проекта выбрана территория опережающего развития «Тольятти».   Владельцы фабрики готовы принять на работу более 170 новых сотрудников, которые будут выпускать конфеты помадные, вафли с начинкой и бисквиты. Также кондитеры хотят выпускать больше зефира. Инвестиции 

1 ноября 2017, 03:42
Деньги на пол: инвесторы вложат 170 миллионов в самарский ламинат

Деньги на пол: инвесторы вложат 170 миллионов в самарский ламинат

Под Самарой, в особой экономической  зоне «Тольятти», планируют создать завод по производству ламината. Проект ООО ПК «Альтернатива» 3 октября был одобрен в правительстве Самарской области на очередном заседании экспертного совета.

«Новое предприятие обеспечит создание 43 новых рабочих мест. Объем заявленных инвестиций 

4 октября 2017, 10:37
Заработать играючи: «Ростелеком» намерен инвестировать в российский киберспорт

Заработать играючи: «Ростелеком» намерен инвестировать в российский киберспорт

Компания «Ростелеком» заявила о планах финансово поддерживать команды киберспортсменов, а также проведение соревнований. Таким образом структура с государственным участием намерена расширить собственную долю на рынке широкополосного доступа в интернет.
По данным отечественных информагентств, сейчас компания ведет переговоры с российской киберспортивной 

12 сентября 2017, 09:07
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