Депутаты тольяттинской думы отложили рассмотрение Генерального плана города. Свое решение они мотивировали тем, что в парламент поступило несколько новых документов, которые требуют более детального рассмотрения. После дополнительного изучения нового пакета, а также анализа ранее озвученных замечаний от правительства области, прокуратуры и юристов, депутаты планируют вернуться к рассмотрению Генплана.
Пресс-служба гордумы отмечает, что генплан является одним из фундаментальных документов. Он включает в себя положение о территориальном планировании, карту размещения объектов местного значения, карту границ населенных пунктов, входящих состав Тольятти и карту его функциональных зон.
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