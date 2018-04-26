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Материалы по теме:

25 тысяч сосен высадят волонтеры в Тольятти

25 тысяч сосен высадят волонтеры в Тольятти

27 апреля в Тольятти пройдет высадка сразу 25 тысяч сосен. В экологической акции примут участие 350 волонтеров. Необходимый материал для посадки уже приготовлен и, по словам специалистов, он должен хорошо прижиться.

Место для проведения акции было выбрано не случайно. Тольяттинские леса 

26 апреля 2018, 09:20
У самарских депутатов возникли вопросы по работе BlaBlaCar

У самарских депутатов возникли вопросы по работе BlaBlaCar

Самарская губдума обратилась к властям региона и МВД с просьбой проанализировать работу известного интернет-сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar. По мнению депутатов, эта служба не предоставляет надзорным органам никакой возможности контролировать пассажирские перевозки, поскольку функционирует за счет услуг частных автомобилистов. Кроме того, 

25 апреля 2018, 06:03
В блогах: «Под видом новеньких машин продают подержанные!»

В блогах: «Под видом новеньких машин продают подержанные!»

В паблике «Тольятти» соцсети «ВКонтакте» предупреждают о получившем распространение способе продажи подержанных автомобилей «Лада»: "На сайтах автомобильных объявлений можно найти десятки предложений о продаже «новых» автомобилей, сошедших с конвейера в 2011-2013 годах. В основном это классические «Жигули» ("четверки", "пятерки" 
25 апреля 2018, 08:01
Квартирант обчистил съемное жилье в Тольятти

Квартирант обчистил съемное жилье в Тольятти

На днях за помощью в полицию обратилась 37-летняя жительница Тольятти. Женщина рассказала, что из ее квартиры пропала бытовая техника стоимостью 15 тысяч рублей. В преступлении потерпевшая заподозрила молодого человека, который снимал у нее жилье.

На предполагаемого злоумышленника составили ориентировку и разослали 

25 апреля 2018, 12:28
Торговец нелегальным спиртным попался на даче взятки в Тольятти

Торговец нелегальным спиртным попался на даче взятки в Тольятти

Полиция задержала за попытку дачи взятки 38-летнего жителя Тольятти. Мужчина хотел подкупить правоохранителя после того, как его уличили в торговле контрафактным спиртным. За несоставление протокола мужчина предложил офицеру 19 тысяч рублей.

Подозреваемого на месте происшествия задержали сотрудники подразделения экономической безопасности и 

25 апреля 2018, 11:19
Депутаты в Ульяновской области ели мороженое и курили сигареты за казенный счет

Депутаты в Ульяновской области ели мороженое и курили сигареты за казенный счет

Прокуратура города Димитровграда в Ульяновской области проверила то, насколько тщательно депутаты местной Думы исполняют антикоррупционное законодательство. В итоге вскрылись «интересные» подробности.

Оказалось, что парламентарии возмещали себе из бюджета деньги, потраченные на покупку напитков, сигарет, мороженого. Кроме того, опять же за казенный 

18 апреля 2018, 08:08
Послание врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к депутатам и жителям региона: прямая онлайн-трансляция

Послание врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к депутатам и жителям региона: прямая онлайн-трансляция

10 апреля врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров выступит с посланием к депутатам и жителям региона. В этом году документ будет зачитан в стенах спорткомплекса МТЛ «Арена».

Подробности содержания будущего обращения главы региона не разглашаются. Однако, как отметил сам Дмитрий Азаров, 

10 апреля 2018, 08:23
Депутаты губдумы раскритиковали работу областного Агентства по привлечению инвестиций

Депутаты губдумы раскритиковали работу областного Агентства по привлечению инвестиций

Депутаты Самарской губернской думы раскритиковали работу регионального Агентства по привлечению инвестиций. За два года структура показала практически нулевую эффективность при ежегодных дотациях из областного бюджета.
 
Агентство по привлечению инвестиций, которое работает в области с 2015 года, пока не смогло 

27 марта 2018, 08:00
В Тольятти жители не поддержали проект изменений в генплан

В Тольятти жители не поддержали проект изменений в генплан

Жители Тольятти не поддержали проект изменений в генеральный план города. Публичное обсуждение прошло во всех районах Автограда. Люди разочарованы тем, что документ, разработанный в мэрии, содержит неконкретную, расплывчатую информацию. Слушатели не получили внятных ответов на вопросы, а докладчики использовали лишь 

31 октября 2016, 01:47
Проект изменений в генплан Самары оценили в 20,5 млн рублей

Проект изменений в генплан Самары оценили в 20,5 млн рублей

Самарский департамент градостроительства объявил конкурс на подготовку проекта изменений в генеральный план города и правила застройки и землепользования (ПЗЗ). Максимальная цена контракта - 20,5 млн рублей. Согласно техзаданию с сайта госзакупок, основные задачи, поставленные перед подрядчиком, сформулированы в виде 27 
24 марта 2016, 02:35
Концепцию генплана Тольятти разработают за 4,3 млн рублей

Концепцию генплана Тольятти разработают за 4,3 млн рублей

Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. В качестве заказчика выступает ГУП Самарской области "ТеррНИИгражданпроект", исполнитель - институт "Гипрогор".
До 25 декабря 2016 года он должен расписать концепцию пространственного развития городского округа, которая, в частности, должна обеспечить средствами градостроительства и градорегулирования 
23 октября 2015, 04:53
Кинель будут застраивать по новым правилам

Кинель будут застраивать по новым правилам

Генеральный план и правила застройки и землепользования Кинеля в ближайшее время претерпят изменения. Проектная организация, которая займется работой, будет определена 14 марта, в ходе аукциона. Администрация города готова выделить на это более полутора миллионов рублей. Все изменения будут согласовываться на 

27 февраля 2013, 09:58
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