Депутаты Губдумы могут внести поправки региональный закон о тишине. Сейчас шуметь запрещается с 22:00 до 8:00, а летом - с 23:00 до 8:00. Авторы изменений предлагают расширить рамки до 10:00. Кроме того, тишину предполагается соблюдать и днем 13:00 до 15:00.
После обсуждения было решено распространить ограничения только на ремонтные работы в многоквартирных домах, сделав исключение для строительных работ.
Также отмечается, что запрет не будет действовать в ситуациях, связанных с предотвращением и ликвидацией аварий, стихийных бедствий и других ЧС.
Поправки в законопроект будут обсуждаться в ближайшее время на профильном комитете.
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