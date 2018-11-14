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«Бункер S» Эфир передачи от 13.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 13.11.2018 
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Материалы по теме:

Вице-спикером Самарской губернской думы избран Юрий Шевцов

Вице-спикером Самарской губернской думы избран Юрий Шевцов

Новые кадровые рокировки были озвучены сегодня, 14 ноября, на 32 внеочередном заседании Самарской губернской думы. Вице-спикером областного парламента единогласно избран Юрий Шевцов, комитет по местному самоуправлению губернской думы возглавил Михаил Матвеев, а главой комитета по образованию и науке стала Татьяна 
14 ноября 2018, 11:25
Алкашей хотят заставить мести улицы

Алкашей хотят заставить мести улицы

За пьянство - метлу в руки. В Самаре предложили радикально ужесточить наказание для тех, кто попался нетрезвым на улице. Резонансную поправку в федеральный административный Кодекс подготовили в Самарской губдуме. Новелла предусматривает введение альтернативного наказания для нарушителей: вместо денежного взыскания - 

22 октября 2018, 03:04
Прокуратура признала внеочередное заседание Думы Тольятти законным

Прокуратура признала внеочередное заседание Думы Тольятти законным

Прокуратура Тольятти признала законным внеочередное заседание городской Думы шестого созыва. Оно прошло в Автограде 1 октября. Срочность, с которой собрались парламентарии, обусловлена необходимостью оперативного внесения изменений в городской бюджет. Дело в том, что Тольятти получит из областного бюджета 89,7 млн 

1 октября 2018, 04:32
Депутаты Губдумы поддержали сохранение льгот для самарцев предпенсионого возраста

Депутаты Губдумы поддержали сохранение льгот для самарцев предпенсионого возраста

Депутаты Самарской губернской думы приняли решение о сохранении всех действующих льгот для жителей предпенсионного возраста нашего региона. Таким способом парламентарии поддержали инициативу губернатора Дмитрия Азарова. Сейчас речь идет о работающих мужчина в возрасте от 60 лет и женщинах в возрасте 

24 сентября 2018, 01:27
Что произошло в Самарской губдуме после демарша группы депутатов

Что произошло в Самарской губдуме после демарша группы депутатов

Очередное пленарное заседание Самарской губернской Думы, прошедшее во вторник, должно было закрыть парламентский сезон. Однако его чуть не сорвала группа депутатов, которые совершили демарш и покинули зал. Тем не менее, после экстренного перерыва работа думцев была возобновлена.

Во вторник, 3 июля, 

3 июля 2018, 07:00
Оппозиционные партии прервали заседание губдумы

Оппозиционные партии прервали заседание губдумы

В Самаре во вторник, 3 июля, представители фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» в губернской думе прервали заседание и покинули зал. Свой демарш они объяснили тем, что в повестку не был включен вопрос о повышении пенсионного возраста. Напомним, правительство РФ 

3 июля 2018, 01:52
Самарцам хотят запретить шуметь по выходным и праздникам до 10 утра

Самарцам хотят запретить шуметь по выходным и праздникам до 10 утра

В Самарской области могут быть внесены изменения в региональный закон «О тишине». Депутаты губдумы от фракции ЛДПР предложили запретить шуметь в выходные и праздничные дни до 10 утра. Таким образом, они хотят расширить понятие «ночное время» с 23:00 до 10:00.

По 

7 июня 2018, 01:41
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