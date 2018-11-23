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Материалы по теме:

В Самаре с 1 января могут вырасти цены за проезд

В Самаре с 1 января могут вырасти цены за проезд

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте в областной столице обсуждалось на заседании трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений при мэрии. По словам руководителя департамента транспорта Сергея Маркова, это вынужденная мера. Чиновник напомнил, что последний раз цены на проезд «подскочили» в 
23 ноября 2018, 03:29
На трассе под Самарой перевернулась маршрутка: один человек погиб, трое пострадали

На трассе под Самарой перевернулась маршрутка: один человек погиб, трое пострадали

В пятницу днем, 23 ноября, на трассе «Самара - Волгоград» в Волжском районе произошла автокатастрофа. На 30 километре трассы водитель пассажирской маршрутки «Некст» не справился с управлением и скатился в правый кювет, где микроавтобус опрокинулся. В момент ДТП в автобусе 
23 ноября 2018, 02:53
В Самаре снег с улиц убирали 300 единиц спецтехники

В Самаре снег с улиц убирали 300 единиц спецтехники

За прошлые сутки на улицах областной столицы снег убирали 282 единицы спецтехники и 370 дорожных рабочих. Работы ведутся в две смены, сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары. Для обработки улиц использовали 427 тонн реагентов. По данным на 
23 ноября 2018, 02:42
В Самарской области обещают ликвидировать очередь в детсады к 2022 году

В Самарской области обещают ликвидировать очередь в детсады к 2022 году

Планируется, что очередь в детские сады в Самарской области, в том числе и в ясельные группы для малышей до трех лет, будет ликвидирована к 2022 году. Об этом сообщил департамент информационной политики администрации губернатора СО. В следующем году в регионе 
23 ноября 2018, 01:31
Движение парализовано: на трассе М-5 в Самарской области возникла большая пробка

Движение парализовано: на трассе М-5 в Самарской области возникла большая пробка

В пятницу утром, 23 ноября, на федеральной трассе М-5 «Урал» образовалась большая пробка. По всей видимости, затор возник в том числе из-за непогоды.
 
- Пробка на М5 в сторону Тольятти начинается с Большой Рязани, стоим уже час, - пишет один 
23 ноября 2018, 12:07
В России стало на 21% больше злостных неплательщиков за «коммуналку»

В России стало на 21% больше злостных неплательщиков за «коммуналку»

В России с начала года сразу на 21 процент, до 29 тысяч человек, увеличилось число злостных неплательщиков за ЖКУ, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Речь идет о гражданах, не погасивших долг за коммуналку по решению суда. Их общая задолженность на 
23 ноября 2018, 11:19
В Самаре взяли под стражу депутата Минахмета Халиуллова

В Самаре взяли под стражу депутата Минахмета Халиуллова

Сегодня Самарский районный суд принял решение об аресте на два месяца - до 20 января 2019 года председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района Самары Минахмета Халиуллова. Его задержали накануне.
 
Ранее он был вовлечен в скандал, связанный с «Фондом капитального ремонта». По 
22 ноября 2018, 08:54
В Самаре здание для Шестого кассационного суда реконструируют за 941 млн рублей

В Самаре здание для Шестого кассационного суда реконструируют за 941 млн рублей

В Самаре объявлены торги на выполнение I очереди строительно-монтажных работ по реконструкции здания для Шестого кассационного суда в областной столице. Подрядчика ищет региональное управление капитального строительства. Напомним, что ранее суд решили разместить в долгострое с подземным паркингом, который находится в 
22 ноября 2018, 05:09
На преподавателя Самарского университета завели дело из-за прогулов

На преподавателя Самарского университета завели дело из-за прогулов

Советский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении преподавателя юридического факультета Самарского национального исследовательского университета. Эту даму подозревают в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, в марте этого года женщина внесла в табель учета использования рабочего времени сотрудников 
22 ноября 2018, 10:52
В Тольятти построят легкоатлетический манеж за 484 млн рублей

В Тольятти построят легкоатлетический манеж за 484 млн рублей

В Тольятти перенесли на год - до декабря 2020-го срок завершения строительства легкоатлетического манежа, следует из сообщения на портале госзакупок. Повторные торги на возведение объекта объявило областное "Управление капитального строительства". Максимальная цена контракта - почти 484 млн рублей. Деньги 
22 ноября 2018, 08:37
Елка на площади Куйбышева в Самаре обойдется в 3 млн рублей

Елка на площади Куйбышева в Самаре обойдется в 3 млн рублей

В этом году новогодняя елка на площади Куйбышева обойдется городскому бюджету в 3 млн рублей, это следует из сообщения на портале госзакупок. Итоги соответствующего конкурса подвело муниципальное "Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий" при мэрии города.

Искусственное 
21 ноября 2018, 11:47
Арестован экс-председатель совета директоров ОАО «АвтоВАЗ» Карлос Гон

Арестован экс-председатель совета директоров ОАО «АвтоВАЗ» Карлос Гон

В Токио арестовали главу совета директоров Nissan, бывшего председателя правления «АвтоВАЗа» Карлоса Гона. Топ-менеджера подозревают в сокрытии доходов. В компании Nissan уже подтвердили, что Гон много лет занижал данные о личном заработке. Из-за этого его планировали уволить. После сообщения об 
21 ноября 2018, 08:53
Бюджет Самары приняли в первом чтении

Бюджет Самары приняли в первом чтении

Бюджет Самары в первом чтении приняли единогласно. Обсуждение главного финансового документа Самары во втором чтении запланировано на середину декабря.

Напомним, что в губернской столице проходило заседание городского парламента. На 51-м заседании Думы г.о. Самара рассматривался бюджет на 2019 год. 
20 ноября 2018, 12:41
У губернатора Самарской области появился новый советник

У губернатора Самарской области появился новый советник

Стало известно, что новым советником губернатора Дмитрия Азарова по вопросам охраны здоровья стал директор и совладелец ООО «Центр энергоинформационной медицины» Александр Манаков. В понедельник, 12 ноября, его представили коллегам во время еженедельного оперативного совещания. По данным из открытых источников, Александр 
14 ноября 2018, 05:15
Вице-спикером Самарской губернской думы избран Юрий Шевцов

Вице-спикером Самарской губернской думы избран Юрий Шевцов

Новые кадровые рокировки были озвучены сегодня, 14 ноября, на 32 внеочередном заседании Самарской губернской думы. Вице-спикером областного парламента единогласно избран Юрий Шевцов, комитет по местному самоуправлению губернской думы возглавил Михаил Матвеев, а главой комитета по образованию и науке стала Татьяна 
14 ноября 2018, 11:25
В Самарской области подорожал патент для мигрантов

В Самарской области подорожал патент для мигрантов

В 2019 году в Самарской области подорожает патент для трудовых мигрантов. Теперь он будет обходиться в 3 тысячи 942 рубля в месяц, что примерно на 8 процентов больше, чем в текущем году. Планируется, что в 2019-м областной бюджет за счет 
14 ноября 2018, 08:16
Почему Хворостянскому району денег на дороги дали больше, чем соседям?!

Почему Хворостянскому району денег на дороги дали больше, чем соседям?!

На ремонт дорог в городах и селах Самарской области Москва выделила 882 миллиона рублей. Эти деньги уже распределены по муниципалитетам, исходя из ранее составленных заявок местных глав. Об этом накануне говорили в губернской думе. Так, например, Самара получила 65 миллионов. 

16 июня 2017, 11:10
11 миллиардов рублей в этом году получит Самарская область на ремонт дорог

11 миллиардов рублей в этом году получит Самарская область на ремонт дорог

11 миллиардов рублей в этом году получит Самарская область на ремонт дорог. Более 4 миллиардов поступит из федерального бюджета в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
В этом году в Самарской области на объекты, связанные с чемпионатом мира по футболу 

13 июня 2017, 12:57
Строительство одной из важнейших автомобильных развязок Самары не началось из-за недостаточного финансирования

Строительство одной из важнейших автомобильных развязок Самары не началось из-за недостаточного финансирования

Строительство одной из важнейших автомобильных развязок Самары, на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе в 2016 году не началось из-за недостаточного финансирования.
На реализацию проекта в прошлом году было предусмотрено лишь около 3 миллионов рублей. Когда начнутся работы по созданию 

18 января 2017, 10:39
Стало известно, сколько средств парламентские партии получат из бюджета

Стало известно, сколько средств парламентские партии получат из бюджета

Выборы в Госдуму прошли, и парламентские партии начали подсчитывать деньги, которые они будут, начиная с января, ежегодно получать из федерального бюджета. Как известно, политические объединения, преодолевшие в ходе голосования трехпроцентный барьер, получают 110 рублей за один голос. Исходя из того, 

18 октября 2016, 02:48
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