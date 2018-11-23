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В Самаре с 1 января могут вырасти цены за проезд
Повышение стоимости проезда в общественном транспорте в областной столице обсуждалось на заседании трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений при мэрии. По словам руководителя департамента транспорта Сергея Маркова, это вынужденная мера. Чиновник напомнил, что последний раз цены на проезд «подскочили» в …
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23 ноября 2018, 03:29
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На трассе под Самарой перевернулась маршрутка: один человек погиб, трое пострадали
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23 ноября 2018, 02:53
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В Самаре снег с улиц убирали 300 единиц спецтехники
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23 ноября 2018, 02:42
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В Самарской области обещают ликвидировать очередь в детсады к 2022 году
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23 ноября 2018, 01:31
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Движение парализовано: на трассе М-5 в Самарской области возникла большая пробка
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23 ноября 2018, 12:07
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В России стало на 21% больше злостных неплательщиков за «коммуналку»
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23 ноября 2018, 11:19
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В Самаре взяли под стражу депутата Минахмета Халиуллова
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22 ноября 2018, 08:54
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В Самаре здание для Шестого кассационного суда реконструируют за 941 млн рублей
В Самаре объявлены торги на выполнение I очереди строительно-монтажных работ по реконструкции здания для Шестого кассационного суда в областной столице. Подрядчика ищет региональное управление капитального строительства. Напомним, что ранее суд решили разместить в долгострое с подземным паркингом, который находится в …
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22 ноября 2018, 05:09
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На преподавателя Самарского университета завели дело из-за прогулов
Советский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении преподавателя юридического факультета Самарского национального исследовательского университета. Эту даму подозревают в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, в марте этого года женщина внесла в табель учета использования рабочего времени сотрудников …
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22 ноября 2018, 10:52
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В Тольятти построят легкоатлетический манеж за 484 млн рублей
В Тольятти перенесли на год - до декабря 2020-го срок завершения строительства легкоатлетического манежа, следует из сообщения на портале госзакупок. Повторные торги на возведение объекта объявило областное "Управление капитального строительства". Максимальная цена контракта - почти 484 млн рублей. Деньги …
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22 ноября 2018, 08:37
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Елка на площади Куйбышева в Самаре обойдется в 3 млн рублей
В этом году новогодняя елка на площади Куйбышева обойдется городскому бюджету в 3 млн рублей, это следует из сообщения на портале госзакупок. Итоги соответствующего конкурса подвело муниципальное "Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий" при мэрии города.
Искусственное …
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21 ноября 2018, 11:47
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Арестован экс-председатель совета директоров ОАО «АвтоВАЗ» Карлос Гон
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21 ноября 2018, 08:53
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Бюджет Самары приняли в первом чтении
Бюджет Самары в первом чтении приняли единогласно. Обсуждение главного финансового документа Самары во втором чтении запланировано на середину декабря.
Напомним, что в губернской столице проходило заседание городского парламента. На 51-м заседании Думы г.о. Самара рассматривался бюджет на 2019 год. …
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20 ноября 2018, 12:41
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У губернатора Самарской области появился новый советник
Стало известно, что новым советником губернатора Дмитрия Азарова по вопросам охраны здоровья стал директор и совладелец ООО «Центр энергоинформационной медицины» Александр Манаков. В понедельник, 12 ноября, его представили коллегам во время еженедельного оперативного совещания. По данным из открытых источников, Александр …
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14 ноября 2018, 05:15
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Вице-спикером Самарской губернской думы избран Юрий Шевцов
Новые кадровые рокировки были озвучены сегодня, 14 ноября, на 32 внеочередном заседании Самарской губернской думы. Вице-спикером областного парламента единогласно избран Юрий Шевцов, комитет по местному самоуправлению губернской думы возглавил Михаил Матвеев, а главой комитета по образованию и науке стала Татьяна …
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14 ноября 2018, 11:25
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В Самарской области подорожал патент для мигрантов
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14 ноября 2018, 08:16
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Почему Хворостянскому району денег на дороги дали больше, чем соседям?!
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16 июня 2017, 11:10
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11 миллиардов рублей в этом году получит Самарская область на ремонт дорог
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13 июня 2017, 12:57
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Строительство одной из важнейших автомобильных развязок Самары не началось из-за недостаточного финансирования
Строительство одной из важнейших автомобильных развязок Самары, на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе в 2016 году не началось из-за недостаточного финансирования.
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18 января 2017, 10:39
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Стало известно, сколько средств парламентские партии получат из бюджета
Выборы в Госдуму прошли, и парламентские партии начали подсчитывать деньги, которые они будут, начиная с января, ежегодно получать из федерального бюджета. Как известно, политические объединения, преодолевшие в ходе голосования трехпроцентный барьер, получают 110 рублей за один голос. Исходя из того, …
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18 октября 2016, 02:48