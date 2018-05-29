7
51
40
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 29 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888b.   8888888b.   d8b  Y88b   d88P  888   .d8888b.    .d8888b.  
 888   Y88b  888   Y88b  Y8P   Y88b d88P   888  d88P  Y88b  d88P  Y88b 
 888    888  888    888         Y88o88P    888  Y88b. d88P  888    888 
 888   d88P  888   d88P  888     Y888P     888   "Y88888"   Y88b. d888 
 8888888P"   8888888P"   888     d888b     888  .d8P""Y8b.   "Y888P888 
 888 T88b    888         888    d88888b    888  888    888         888 
 888  T88b   888         888   d88P Y88b   888  Y88b  d88P  Y88b  d88P 
 888   T88b  888         888  d88P   Y88b  888   "Y8888P"    "Y8888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самарской области можно будет шуметь после 23:00 во время мундиаля

В Самарской области можно будет шуметь после 23:00 во время мундиаля

В Самарской области внесли изменения в закон о тишине. Поправки приняли депутаты Губдумы на пленарном заседании, которое прошло 29 мая, сообщает 63.ru.

О корректировке действующих норм парламентариев попросили представители организаторов мундиаля. Дело в том, что сейчас в регионе 
29 мая 2018, 03:28
«Закон о тишине» хотят изменить в Самаре ради трансляции ЧМ-2018

«Закон о тишине» хотят изменить в Самаре ради трансляции ЧМ-2018

Депутаты губернской думы планируют внести поправки в «закон о тишине». Ограничения не затронут трансляции матчей на площади Куйбышева. Здесь можно будет шуметь до двух часов ночи. Об этом сообщает 63.ru.

Всего 3 матча ЧМ-2018 из 64 закончатся раньше 
14 мая 2018, 06:33
Пропуска ЧМ-2018 для машин депутатам в Самаре не дадут

Пропуска ЧМ-2018 для машин депутатам в Самаре не дадут

В Самаре спецпропуска для проезда по дорогам, которые будут перекрыты в центре города во время ЧМ-2018, депутатам не дадут. Напомним, летом движение транспорта ограничат по ряду улиц в районе площади Куйбышева, где разместится официальная фан-зона. Вопрос выдачи пропусков для народных 
26 апреля 2018, 03:01
Депутаты отложили рассмотрение Генплана Тольятти

Депутаты отложили рассмотрение Генплана Тольятти

Депутаты тольяттинской думы отложили рассмотрение Генерального плана города. Свое решение они мотивировали тем, что в парламент поступило несколько новых документов, которые требуют более детального рассмотрения. После дополнительного изучения нового пакета, а также анализа ранее озвученных замечаний от правительства области, прокуратуры 

26 апреля 2018, 09:58
Кредиты на 2,4 млрд рублей досрочно погасила Самарская область

Кредиты на 2,4 млрд рублей досрочно погасила Самарская область

Самарская область досрочно погасила кредиты на сумму в 2,4 миллиарда рублей. По данным регионального минфина, в первом квартале 2018 года в бюджет губернии поступило свыше 32 миллиардов рублей, что на 1,4 миллиарда больше аналогичного прошлогоднего показателя. Рост собственных доходов казны 

24 апреля 2018, 03:04
95 км дорог в федеральную собственность передала Самарская область

95 км дорог в федеральную собственность передала Самарская область

Самарская область ради экономии сдаст часть  дорог общего пользования в управление федералам. Речь идет о трассах, которые являются продолжением федеральных магистралей. Это 61 км обводной дороги Самары от трассы М-5 «Урал» до трассы «Самара-Волгоград», а также 34 км обводной автодороги 

16 апреля 2018, 11:08
Три детсада с яслями построят в Самаре

Три детсада с яслями построят в Самаре

В городской бюджет Самары были внесены изменения. Депутаты перераспределили 19,5 миллиона рублей, заложенных на 2018 год, и 4,3 миллиона, запланированных на 2019 год. Эти средства направили на строительство трех детсадов в областном центре. Без этих корректировок было бы невозможно рассчитывать 

13 апреля 2018, 12:51
На 1,23 млрд рублей пополнится бюджет Самарской области

На 1,23 млрд рублей пополнится бюджет Самарской области

В бюджет Самарской области планируют внести изменения с учетом безвозмездных поступлений из федеральной казны и перерасчета налога на прибыль. Более 700 миллионов рублей федералы выделяют на продолжение строительства Фрунзенского моста (на фото). «Налоговые деньги» - полмиллиона рублей - предполагается направить 

12 марта 2018, 01:23
Региональный закон о продаже алкогольных напитков стал идентичным федеральному

Региональный закон о продаже алкогольных напитков стал идентичным федеральному

Региональный закон о продаже алкогольных напитков стал идентичным федеральному: в Самарской области разрешена продажа спиртного с 8 утра и до 11 часов вечера во все дни.
Во вторник за это проголосовали депутаты Самарской Губернской Думы. Поправки вступят в силу со 

26 декабря 2017, 06:02
Запрет на проезд большегрузов в Самаре хотят ввести в сентябре

Запрет на проезд большегрузов в Самаре хотят ввести в сентябре

Ограничения на въезд в Самару большегрузов могут быть введены в конце сентября, после подписания соответствующего постановления. Проект сейчас проходит процедуру согласования. Об этом было заявлено во вторник, 12 сентября, на заседании Самарской губернской думы. Речь идет о запрете для транспорта 
12 сентября 2017, 02:45
В Самаре придумали штрафы за то, чего нет

В Самаре придумали штрафы за то, чего нет

Во вторник, 12 сентября, в Самарской губдуме комитет по транспорту рассмотрел инициативу городских чиновников: они предлагают ввести штрафы для водителей, которые не оплатили место на платной парковке. За первое такое нарушение хотят взыскивать 1000 рублей, за второе – 2000 рублей. 

12 сентября 2017, 01:01
Почему Хворостянскому району денег на дороги дали больше, чем соседям?!

Почему Хворостянскому району денег на дороги дали больше, чем соседям?!

На ремонт дорог в городах и селах Самарской области Москва выделила 882 миллиона рублей. Эти деньги уже распределены по муниципалитетам, исходя из ранее составленных заявок местных глав. Об этом накануне говорили в губернской думе. Так, например, Самара получила 65 миллионов. 

16 июня 2017, 11:10
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх