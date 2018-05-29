В Самаре депутаты губдумы приняли поправки в бюджет области. Изменения, с учетом поступлений из федеральной казны и налогов на 3,75 миллиарда рублей, внесли на заседании областного парламента во вторник, 29 мая. 700 миллионов направят на продолжение стройки Фрунзенского моста. Более 400 миллионов пойдет на создание для малышей от двух месяцев до трех лет дополнительных мест в детских садах. Еще около 300 миллионов заложили на поставку, монтаж и разборку временных сооружений для проведения ЧМ-2018. Предусмотрены средства на берегоукрепление у села Рождествено, на жилье детям-сиротам, на ремонт помещений учреждений культуры и спортплощадок. На повышение зарплат бюджетникам направят 80,4 миллиона рублей, 5,7 миллиона – на обеспечение деятельности депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и их помощников. В итоге доходы бюджета на 2018 год – около 150,5 млрд рублей, расходы – более 153,3 млрд рублей, дефицит – 2 миллиарда 872 миллиона рублей.
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