В четверг, 14 декабря, состоялось внеочередное заседание Самарской губернской думы. Депутаты и чиновники перераспределяли деньги, которые не успели освоить в текущем году. Если их вовремя не перенаправить на другие статьи, в будущем можно лишиться софинансирования из федерального бюджета. Внеочередное заседание областного парламента началось с представления нового депутата. Место ушедшего в областное правительство Виктора Кузнецова занял Сергей Денщиков из Похвистневского района, председатель правления крупнейшего животноводческого комплекса региона «Северный Ключ». Сразу после народные избранники приступили к основному вопросу повестки - перераспределению средств бюджета. До конца года неосвоенные деньги надо направить туда, где их смогут потратить с пользой. Больше 300 миллионов рублей решено направить на поддержку спортивных команд.
«4 миллиона - гандбольный клуб «Лада», 148 миллионов - хоккейный клуб «Лада», Тольятти. 111 миллионов - «Крылья Советов», 25 миллионов - волейбольный клуб «Нова», Новокуйбышевск, 20 миллионов - БК «Самара», - сообщил врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
Дополнительные 34 миллиона рублей направят Департаменту управления делами губернатора и правительства Самарской области. В противном случае чиновники останутся без зарплаты за ноябрь и декабрь.
«Те средства, которые перераспределяются, фактически восстанавливают фонд оплаты труда, который был израсходован в связи с сокращением тех сотрудников, которые работали при предыдущем губернаторе. Знаете, что по законодательству им положено при сокращении выплатить суммы, связанные с неиспользованным отпуском, суммы, которые были излишне выплачены все-таки, в размере нескольких денежных содержаний, ряду сотрудников тоже при увольнении», - отметил врио министра управления финансами Самарской области Андрей Прямилов.
Еще 150 миллионов рублей пришлось направить на погашение долгов муниципалитетов перед поставщиками тепла. В противном случае в ряде населенных пунктов Самарской области, среди которых Нефтегорск, может быть объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за отключения отопления.
«Многие муниципальные образования имеют большие задолженности перед «СамРЭКом», и некомпенсация этой задолженности могла бы привести просто к чрезвычайной ситуации в этих муниципальных образованиях с точки зрения энергообеспечения, поэтому был найден механизм», - сообщил председатель Самарской Губернской Думы Виктор Сазонов.
Увеличено и финансирование строительства инфраструктуры для ЧМ-2018, до которого осталось полгода. Более 400 миллионов рублей пойдут на приведение в порядок территории вокруг нового стадиона.
|
Вакантное место депутата в Самарской губдуме занял Сергей Денщиков
В Самарской губернской думе на внеочередном заседании в четверг, 14 декабря, представили нового депутата. Им, взамен ушедшего в областное правительство Виктора Кузнецова, стал Сергей Денщиков из Похвистневского района, председатель правления ЗАО «Северный Ключ», крупнейшего животноводческого комплекса региона. Значок и удостоверение …
|
14 декабря 2017, 04:53
|
«Крылья Советов» получат из бюджета Самарской области 111 млн рублей
|
14 декабря 2017, 03:16
|
Счетная палата Самарской области признала неэффективным траты из регбюджета на госуправление
Счетная палата Самарской области признала неэффективным трату средств из бюджета региона на госуправление. К таким выводам контрольное ведомство пришло на основе анализа расходов ряда министерств. В некоторых из них увеличилось количество руководителей. Например, в подведомственных минобрнауки ресурсных центрах Новокуйбышевска, Сызрани, …
|
7 декабря 2017, 07:00
|
Администрация Самары на финансирование дефицита бюджета возьмет кредит в 1,5 млрд рублей
Администрация Самары возьмет кредит в 1,5 млрд рублей на финансирование дефицита бюджета. Информация о трех тендерах на оказание соответствующих услуг опубликована на официальном портале госзакупок. Заказчик - управление организации торгов самарской мэрии.
«Оказание услуг по предоставлению кредитными организациями возобновляемой кредитной линии …
|
1 декабря 2017, 02:32
|
Бюджет Самарской области на 2018 год утвержден
Региональные парламентарии сегодня проголосовали за него единогласно. В документе предусмотрен беспрецедентный за последние 5 лет объем финансирования на социальное направление. Из 140 миллиардов общего объема расходов 106 направят на социальные нужды. В ходе работы над проектом областного бюджета поступило рекордное …
|
30 ноября 2017, 05:47
|
Виктор Кузнецов освободил депутатское кресло в Самарской губдуме
|
30 ноября 2017, 12:49
|
В Самарской губернской думе решают, как изменится областной бюджет на 2018 год
|
28 ноября 2017, 03:48
|
В Самаре продажу алкоголя до 23:00 одобрили на думских слушаниях
|
3 ноября 2017, 12:15
|
Рабочую встречу с депутатами Госдумы провел глава Самарской области Дмитрий Азаров
На встрече обсуждали вопросы выделения федеральных средств, участия региона в различных проектах и искали пути решения наиболее острых проблем.
|
6 октября 2017, 06:34
|
Эффективность депутатов проверит искусственный интеллект
Государственная дума может задействовать искусственный интеллект при оценке выполнения предвыборных обещаний народных избранников. В частности, будет обсуждаться инициатива по проведению анализа выступлений парламентариев.
|
26 сентября 2017, 09:05
|
Кто ходил голосовать?
В воскресенье в России прошел единый день голосования. В 6 тысячах выборных кампаний различного уровня могли выразить свою волю 46 миллионов граждан. В Самарской области состоялись довыборы в местные представительные органы 21-го муниципалитета. В губернском центре депутатов избирали в Куйбышевском, …
|
11 сентября 2017, 11:17
|
В Госдуме не поддержали уравнение букв «е» и «ё» в документах
|
18 августа 2017, 03:23