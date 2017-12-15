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Материалы по теме:

Вакантное место депутата в Самарской губдуме занял Сергей Денщиков

Вакантное место депутата в Самарской губдуме занял Сергей Денщиков

В Самарской губернской думе на внеочередном заседании в четверг, 14 декабря, представили нового депутата. Им, взамен ушедшего в областное правительство Виктора Кузнецова, стал Сергей Денщиков из Похвистневского района, председатель правления ЗАО «Северный Ключ», крупнейшего животноводческого комплекса региона. Значок и удостоверение 
14 декабря 2017, 04:53
«Крылья Советов» получат из бюджета Самарской области 111 млн рублей

«Крылья Советов» получат из бюджета Самарской области 111 млн рублей

До конца 2017 года «Крылья Советов» дополнительно получат из бюджета Самарской области 111  миллионов рублей. Такое решение было принято в четверг, 14 декабря, на внеочередном заседании Самарской губернской думы.

«Сегодня губернская дума одобрила поправки в бюджет 2017 года. В том числе 

14 декабря 2017, 03:16
Счетная палата Самарской области признала неэффективным траты из регбюджета на госуправление

Счетная палата Самарской области признала неэффективным траты из регбюджета на госуправление

Счетная палата Самарской области признала неэффективным трату средств из бюджета региона на госуправление. К таким выводам контрольное ведомство пришло на основе анализа расходов ряда министерств. В некоторых из них увеличилось количество руководителей. Например, в подведомственных минобрнауки ресурсных центрах Новокуйбышевска, Сызрани, 

7 декабря 2017, 07:00
Администрация Самары на финансирование дефицита бюджета возьмет кредит в 1,5 млрд рублей

Администрация Самары на финансирование дефицита бюджета возьмет кредит в 1,5 млрд рублей

Администрация Самары возьмет кредит в 1,5 млрд рублей на финансирование дефицита бюджета. Информация о трех тендерах на оказание соответствующих услуг опубликована на официальном портале госзакупок. Заказчик - управление организации торгов самарской мэрии. 

«Оказание услуг по предоставлению кредитными организациями возобновляемой кредитной линии 

1 декабря 2017, 02:32
Бюджет Самарской области на 2018 год утвержден

Бюджет Самарской области на 2018 год утвержден

Региональные парламентарии сегодня проголосовали за него единогласно. В документе предусмотрен беспрецедентный за последние 5 лет объем финансирования на социальное направление. Из 140 миллиардов общего объема расходов 106 направят на социальные нужды. В ходе работы над проектом областного бюджета поступило рекордное 

30 ноября 2017, 05:47
Виктор Кузнецов освободил депутатское кресло в Самарской губдуме

Виктор Кузнецов освободил депутатское кресло в Самарской губдуме

В четверг, 30 ноября, в Самаре депутаты губернской думы на пленарном заседании проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Виктора Кузнецова. Таким образом, также освободилось кресло зампредседателя думского комитета по образованию и 
30 ноября 2017, 12:49
В Самарской губернской думе решают, как изменится областной бюджет на 2018 год

В Самарской губернской думе решают, как изменится областной бюджет на 2018 год

Обсуждения идут на комитете по бюджету и финансам. Присутствуют министры областного правительства. Общий объем средств, которые могут перераспределить, - 45 миллиардов рублей. Беспрецедентное количество поправок. Принятие бюджета во 2-м чтении запланировано на 30 ноября.
28 ноября 2017, 03:48
В Самаре продажу алкоголя до 23:00 одобрили на думских слушаниях

В Самаре продажу алкоголя до 23:00 одобрили на думских слушаниях

В Самарской губернской думе прошли слушания по проекту поправок в областной антиалкогольный закон. Напомним, одно из предложений - сократить время ночного запрета на продажу спиртного. Сейчас он действует с 22 часов до 10 утра. Если поправки примут окончательно и приведут 

3 ноября 2017, 12:15
Рабочую встречу с депутатами Госдумы провел глава Самарской области Дмитрий Азаров

Рабочую встречу с депутатами Госдумы провел глава Самарской области Дмитрий Азаров

На встрече обсуждали вопросы выделения федеральных средств, участия региона в различных проектах и искали пути решения наиболее острых проблем.
В совещании с главой 63 региона участвовали практически все парламентарии, избранные от Самарской области. Леонид Симановский, Надежда Колесникова, Игорь Станкевич, Евгений 

6 октября 2017, 06:34
Эффективность депутатов проверит искусственный интеллект

Эффективность депутатов проверит искусственный интеллект

Государственная дума может задействовать искусственный интеллект при оценке выполнения предвыборных обещаний народных избранников. В частности, будет обсуждаться инициатива по проведению анализа выступлений парламентариев.
По словам спикера Вячеслава Володина, о проведении соответствующего мониторинга уже достигнута договоренность с одной компанией, которая задействует 

26 сентября 2017, 09:05
Кто ходил голосовать?

Кто ходил голосовать?

В воскресенье в России прошел единый день голосования. В 6 тысячах выборных кампаний различного уровня могли выразить свою волю 46 миллионов граждан. В Самарской области состоялись довыборы в местные представительные органы 21-го муниципалитета. В губернском центре депутатов избирали в Куйбышевском, 

11 сентября 2017, 11:17
В Госдуме не поддержали уравнение букв «е» и «ё» в документах

В Госдуме не поддержали уравнение букв «е» и «ё» в документах

В Госдуме раскритиковали идею о том, чтобы сделать равнозначными буквы «е» и «ё». Напомним, вчера с соответствующей инициативой выступил депутат Ленобласти Владимир Петров. Он объяснял свою позицию желанием избежать путаницы в написании имен собственных.
Реакция не заставила себя долго ждать. 

18 августа 2017, 03:23
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