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В Самаре из-за устранения утечки перекрыли Ставропольскую
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26 февраля 2019, 01:53
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Руководителем Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва
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26 февраля 2019, 12:53
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В Самаре из-за аварии на Физкультурной могут быть проблемы с отоплением в 16 домах
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26 февраля 2019, 12:45
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В Самаре школа и 21 многоквартирный дом остались без тепла
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26 февраля 2019, 12:21
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Реальные доходы населения Самарской области сокращаются
В Самарской области продолжается сокращение реальных доходов населения, говорится в отчете Самарастата. Ведомство подготовило данные за 2018 год. Согласно документу, среднемесячная заработная плата, начисленная в декабре прошлого года работникам организаций региона, составила 40 тысяч 651 рубль и по сравнению с …
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25 февраля 2019, 07:08
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В Самаре потратят 4,4 млн на газоны
В Самаре потратят почти 4 млн 400 тысяч рублей на газоны на площади Славы перед Белым домом, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика для благоустройства участка ищет областное казенное учреждение "Служба эксплуатации зданий и сооружений". Работы планируется оплатить …
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21 февраля 2019, 11:17
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Юбилейное увольнение в Тольятти
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20 февраля 2019, 08:05
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Самарские випы слушают Послание президента в Москве
В среду, 20 февраля, президент России Владимир Путин выступает с ежегодным, 25-м Посланием Федеральному собранию. В этом году его основной темой станет социально-экономическое положение граждан, улучшение качества жизни.
В зале находится представительная делегация от Самарской области: губернатор Самарской области …
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20 февраля 2019, 02:05
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Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций
Новые санкции в отношении российских банков и компаний могут быть приняты властями США уже до начала весны. Сейчас соответствующий законопроект, который американские политики называют "Закон из Ада", внесён в Конгресс. По оценкам экспертов, он может нанести ущерб российской экономике, сопоставимый …
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18 февраля 2019, 10:27
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Волжский район «простил» 83,7 млн рублей долга
Счетная палата Самарской области проверила, как в Волжском районе выполнили предложения контролеров по устранению нарушений, выявленных еще в 2015 году. Выяснилось, что никак.
В частности, в 2011 году администрация района предоставила муниципальным унитарным предприятиям бюджетные гарантии на 83,7 млн …
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18 февраля 2019, 01:26
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Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить …
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15 февраля 2019, 07:11
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В Самаре выберут новых членов молодежного правительства
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6 февраля 2019, 03:16
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Часть «Парк Хауса» хотят снести
Департамент управления имуществом мэрии Самары обратился в областной арбитражный суд с требованием обязать владельца торгового центра «Парк Хаус» демонтировать часть здания площадью 1250 квадратных метров. Кроме того, чиновники хотят взыскать с бизнесменов 800 тысяч рублей необоснованного обогащения за пользование земельным …
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29 января 2019, 09:10
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Реальные доходы населения в России падают пятый год подряд
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28 января 2019, 09:46
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"Московский" пытаются признать банкротом
ООО "Акцент" обратилось в арбитражный суд Самарской области с иском о признании банкротом компании "Московский" - оператора одноимённого торгово-развлекательного комплекса на Московском шоссе. ТРК, входящий в группу "Виктор и Ко" известного самарского бизнесмена Виктора Суркова, последние несколько лет переживает финансовые …
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24 января 2019, 09:33
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Россияне набирают кредиты перед Новым годом
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19 декабря 2018, 09:03
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Счетная палата усилит контроль за расходами чиновников
Счетная палата получит широкие полномочия на проверку расходов региональных властей. Правительство России утвердило соответствующие поправки в Бюджетный кодекс и готово внести их в Госдуму. Предположительно, изменения начнут действовать с 2019 года. Напомним, ведомство недавно возглавил Алексей Кудрин. По мнению экспертов, …
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4 июня 2018, 08:01
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Кредиторы «Волготанкера» не досчитались 179 млн рублей
Собрание кредиторов банкротящегося акционерного общества «Волготанкер» не утвердило отчет конкурсного управляющего о расходовании средств. Кредиторы не досчитались в документе 179 миллионов рублей и потребовали по этому поводу письменных пояснений. Сам конкурсный управляющий назвал инцидент «технической ошибкой». Однако, по мнению экспертов, …
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2 марта 2018, 03:49
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Центробанк повысил прогноз увеличения расходов россиян
Эксперты ЦБ повысили прогноз роста расходов домашних хозяйств на текущий год. По словам специалистов, реальность превзошла озвученные ранее предположения.
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26 декабря 2017, 01:04
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В Самаре бомжей предлагают отселить в коммуну-деревню
Предложение организовывать в Самарской области «социальные деревни» - коммуны для бездомных - выдвинули представители некоммерческих организаций на заседании круглого стола губернской думы, передает «Комсомольская правда». Мероприятие состоялось по инициативе Комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике. В целом в …
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3 марта 2016, 10:32
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Новая схема нарезки избирательных округов вызывает недовольство депутатов губернской думы
Депутаты губернской думы продолжают обсуждать животрепещущую для себя тему. Речь идет о новой нарезке избирательных округов перед предстоящими сентябрьскими выборами. Никаких льгот ветеранам губернской думы. Такова, по сути, основная претензия действующих парламентариев.
У многих границы территорий изменились настолько, что с …
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20 января 2016, 12:47
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В губернской думе обсудили районные полномочия
В Самарской области завершается очередной политический сезон. Во вторник, 22 июня, весенняя сессия губернской думы закрылась заседанием, на котором народные избранники рассмотрели более 50 вопросов. Среди них - разграничение полномочий между самарскими органами местного самоуправления в рамках одноименной реформы.
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23 июня 2015, 02:01
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В Самарской области объединят 15 сел, в т.ч. Мордово-Ишуткино с Мордово-Аделяково
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29 апреля 2015, 12:21
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