В Самаре бомжей предлагают отселить в коммуну-деревню передает «Комсомольская правда». Мероприятие состоялось по инициативе Комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике. В целом в … Предложение организовывать в Самарской области «социальные деревни» - коммуны для бездомных - выдвинули представители некоммерческих организаций на заседании круглого стола губернской думы,. Мероприятие состоялось по инициативе Комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике. В целом в