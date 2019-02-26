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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В Самаре из-за устранения утечки перекрыли Ставропольскую

В Самаре из-за устранения утечки перекрыли Ставропольскую

Во вторник, 26  февраля, коммунальщики начали устранять утечку на водопроводной линии холодного водоснабжения. Повреждение выявили на трубе диаметром 50 мм.  С 11:00  26 февраля и до окончания ремонта  автобусы № 9 вместо улицы Ставропольской будут курсировать в оба направления по 
26 февраля 2019, 01:53
Руководителем Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва

Руководителем Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва

Главой Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва. Об этом стало известно во вторник, 26 февраля, на заседании губдумы. Смена руководителя ведомства связана с регламентом его работы. Председатель Счетной палаты не может занимать этот пост более 5 лет. Полномочия предыдущего 
26 февраля 2019, 12:53
В Самаре из-за аварии на Физкультурной могут быть проблемы с отоплением в 16 домах

В Самаре из-за аварии на Физкультурной могут быть проблемы с отоплением в 16 домах

Во вторник, 26 февраля, в Самаре ведутся ремонтные работы на теплосети в районе дома № 136 по улице Физкультурной.
 
- Всем управляющим компаниям рекомендовано перевести жилые дома на резервную схему теплоснабжения. В планах специалистов «ПТС» завершить все ремонтные работы на объекте 
26 февраля 2019, 12:45
В Самаре школа и 21 многоквартирный дом остались без тепла

В Самаре школа и 21 многоквартирный дом остались без тепла

Во вторник, 26 февраля, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. На этот раз без отопления и горячей воды остались 21 многоквартирный дом и школа. Как сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, зафиксирован порыв подающего трубопровода диаметром 250 мм 
26 февраля 2019, 12:21
Реальные доходы населения Самарской области сокращаются

Реальные доходы населения Самарской области сокращаются

В Самарской области продолжается сокращение реальных доходов населения, говорится в отчете Самарастата. Ведомство подготовило данные за 2018 год. Согласно документу, среднемесячная заработная плата, начисленная в декабре прошлого года работникам организаций региона, составила 40 тысяч 651 рубль и по сравнению с 
25 февраля 2019, 07:08
В Самаре потратят 4,4 млн на газоны

В Самаре потратят 4,4 млн на газоны

В Самаре потратят почти 4 млн 400 тысяч рублей на газоны на площади Славы перед Белым домом, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика для благоустройства участка ищет областное казенное учреждение "Служба эксплуатации зданий и сооружений". Работы планируется оплатить 
21 февраля 2019, 11:17
Юбилейное увольнение в Тольятти

Юбилейное увольнение в Тольятти

Суд Центрального района Тольятти признал незаконным и отменил распоряжение мэра Сергея Анташева о применении дисциплинарного взыскания в виде выговора своему бывшему заместителю Виктору Андреянову. Напомню, он был уволен в январе этого года. А через несколько дней подал исковое заявление в 
20 февраля 2019, 08:05
Самарские випы слушают Послание президента в Москве

Самарские випы слушают Послание президента в Москве

В среду, 20 февраля, президент России Владимир Путин выступает с ежегодным, 25-м Посланием Федеральному собранию. В этом году его основной темой станет социально-экономическое положение граждан, улучшение качества жизни.

В зале находится представительная делегация от Самарской области: губернатор Самарской области 
20 февраля 2019, 02:05
Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций

Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций

Новые санкции в отношении российских банков и компаний могут быть приняты властями США уже до начала весны. Сейчас соответствующий законопроект, который американские политики называют "Закон из Ада", внесён в Конгресс. По оценкам экспертов, он может нанести ущерб российской экономике, сопоставимый 
18 февраля 2019, 10:27
Волжский район «простил» 83,7 млн рублей долга

Волжский район «простил» 83,7 млн рублей долга

Счетная палата Самарской области проверила, как в Волжском районе выполнили предложения контролеров по устранению нарушений, выявленных еще в 2015 году. Выяснилось, что никак.

В частности, в 2011 году администрация района предоставила муниципальным унитарным предприятиям бюджетные гарантии на 83,7 млн 
18 февраля 2019, 01:26
Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области

Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить 
15 февраля 2019, 07:11
В Самаре выберут новых членов молодежного правительства

В Самаре выберут новых членов молодежного правительства

В Самарской области стартовал конкурс по формированию молодежного правительства региона 5 созыва. Принять участие в нем могут молодые люди от 18 до 25 лет. Для этого необходимо подать заявку и подготовить свой социально значимый проект. Прием заявок продлится до 24 
6 февраля 2019, 03:16
Часть «Парк Хауса» хотят снести

Часть «Парк Хауса» хотят снести

Департамент управления имуществом мэрии Самары обратился в областной арбитражный суд с требованием обязать владельца торгового центра «Парк Хаус» демонтировать часть здания площадью 1250 квадратных метров. Кроме того, чиновники хотят взыскать с бизнесменов 800 тысяч рублей необоснованного обогащения за пользование земельным 
29 января 2019, 09:10
Реальные доходы населения в России падают пятый год подряд

Реальные доходы населения в России падают пятый год подряд

В России пятый год подряд падают реальные доходы населения. По итогам 2018-го они снизились на 0,2 процента, говорится в отчете Росстата. В новейшей постсоветской истории страны еще не было такого долгого снижения, даже в так называемые лихие 90-е. Тогда было 
28 января 2019, 09:46

"Московский" пытаются признать банкротом

ООО "Акцент" обратилось в арбитражный суд Самарской области с иском о признании банкротом компании "Московский" - оператора одноимённого торгово-развлекательного комплекса на Московском шоссе. ТРК, входящий в группу "Виктор и Ко" известного самарского бизнесмена Виктора Суркова, последние несколько лет переживает финансовые 
24 января 2019, 09:33
Россияне набирают кредиты перед Новым годом

Россияне набирают кредиты перед Новым годом

Перед новогодними праздниками россияне начали активно брать кредиты. Банки и микрофинансовые организации уже отметили не менее чем 40-процентный рост. В этом году он дополнительно подогревается повышением с 1 января НДС и ожиданиями удорожания займов. 
 
В России начался традиционный декабрьский бум 
19 декабря 2018, 09:03
Счетная палата усилит контроль за расходами чиновников

Счетная палата усилит контроль за расходами чиновников

Счетная палата получит широкие полномочия на проверку расходов региональных властей. Правительство России утвердило соответствующие поправки в Бюджетный кодекс и готово внести их в Госдуму. Предположительно, изменения начнут действовать с 2019 года. Напомним, ведомство недавно возглавил Алексей Кудрин. По мнению экспертов, 

4 июня 2018, 08:01
Кредиторы «Волготанкера» не досчитались 179 млн рублей

Кредиторы «Волготанкера» не досчитались 179 млн рублей

Собрание кредиторов банкротящегося акционерного общества «Волготанкер» не утвердило отчет конкурсного управляющего о расходовании средств. Кредиторы не досчитались в документе 179 миллионов рублей и потребовали по этому поводу письменных пояснений. Сам конкурсный управляющий назвал инцидент «технической ошибкой». Однако, по мнению экспертов, 

2 марта 2018, 03:49
Центробанк повысил прогноз увеличения расходов россиян

Центробанк повысил прогноз увеличения расходов россиян

Эксперты ЦБ повысили прогноз роста расходов домашних хозяйств на текущий год. По словам специалистов, реальность превзошла озвученные ранее предположения.
Как отмечают в Центробанке, в 2017-м прогноз расходов увеличился до 3,5-4%. Годовой прирост оборота розничной торговли в сентябре-октябре был на уровне 

26 декабря 2017, 01:04
В Самаре бомжей предлагают отселить в коммуну-деревню

В Самаре бомжей предлагают отселить в коммуну-деревню

Предложение организовывать в Самарской области «социальные деревни» - коммуны для бездомных - выдвинули представители некоммерческих организаций на заседании круглого стола губернской думы, передает «Комсомольская правда». Мероприятие состоялось по инициативе Комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике. В целом в 
3 марта 2016, 10:32
Новая схема нарезки избирательных округов вызывает недовольство депутатов губернской думы

Новая схема нарезки избирательных округов вызывает недовольство депутатов губернской думы

Депутаты губернской думы продолжают обсуждать животрепещущую для себя тему. Речь идет о новой нарезке избирательных округов перед предстоящими сентябрьскими выборами. Никаких льгот ветеранам губернской думы. Такова, по сути, основная претензия действующих парламентариев.
У многих границы территорий изменились настолько, что с 
20 января 2016, 12:47
В губернской думе обсудили районные полномочия

В губернской думе обсудили районные полномочия

В Самарской области завершается очередной политический сезон. Во вторник, 22 июня, весенняя сессия губернской думы закрылась заседанием, на котором народные избранники рассмотрели более 50 вопросов. Среди них - разграничение полномочий между самарскими органами местного самоуправления в рамках одноименной реформы. 
 
Полную 
23 июня 2015, 02:01
В Самарской области объединят 15 сел, в т.ч. Мордово-Ишуткино с Мордово-Аделяково

В Самарской области объединят 15 сел, в т.ч. Мордово-Ишуткино с Мордово-Аделяково

В Самарской области объединят 15 сел в 4 районах региона. Соответствующий законопроект внесен в губернскую думу. В Безенчукском районе к селу Ольгино присоединят село Макарьевка, в Исаклинском к Мордово-Ишуткино Мордово-Аделяково. В Шенталинском районе в село Каменка войдет Новый Кувак. В 
29 апреля 2015, 12:21
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