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Струковский сад в Самаре ремонтируется с отставанием в две недели
Струковский сад ремонтируется с отставанием в две недели. Пока работы выполнены на 60%. По настоянию городских властей, подрядчик увеличил здесь количество рабочих. Все работы, связанные с устройством инженерных коммуникаций, завершены. Сейчас здесь ведется ремонт фонтанов, ограждений, устройство лесниц и подпорных …
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11 октября 2017, 10:01
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Когда отремонтируют Струковский сад и площадь Куйбышева?
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26 сентября 2017, 12:02
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В Москве установят памятник Сергею Бодрову-младшему
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21 сентября 2017, 10:10
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Развлечемся на 90 миллионов, расплачиваться будем пять лет
В Самаре ищут банк, который поможет профинансировать установку 55-метрового колеса обозрения в парке имени Гагарина. Аукцион объявило МП «Парки Самары». Нужно 90 миллионов рублей. Деньги направят на приобретение, изготовление, транспортировку, монтаж и установку аттракциона. Рассчитаться с кредитором предприятие готово за …
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31 июля 2017, 12:50
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Самарцы не смогут гулять в Струковском саду и по площади Куйбышева
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29 мая 2017, 02:52
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Струковский сад расцветет осенью
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28 мая 2017, 03:16
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Из парка Металлургов выселяют конюшню
Конюшня в парке Металлургов осталась без крыши над головой. Арбитражный суд Самарской области вынес решение в пользу Муниципального учреждения "Парки Самары". Частный конный клуб Солнечный остров под руководством Анны Парабиной должен покинуть территорию и освободить ее от "загона", "манежа", "хозяйственных …
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18 мая 2017, 07:51
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Готовьте деньги: в Самаре жильцам старых домов хотят повысить взносы на капремонт
В старой части Самары жильцам домов - памятников архитектуры могут повысить взносы на капремонт. Областное Управление государственной охраны объектов культурного наследия заказало научно-исследовательскую работу, в которой будет описано состояние зданий в исторической части города.
Специалистам предстоит собрать информацию с учетом архивных, …
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27 апреля 2017, 04:06
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В Самаре решили поставить памятники создателям первых ракет
В мэрии обсудили оформление территории у музея «Самара Космическая». Участники совещания поддержали идею установки нового памятника создателям первых ракет. Предполагается, что скульптура будет состоять из нескольких фигур, которым придадут черты известных конструкторов и инженеров. В их числе Сергей Королев, Дмитрий …
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20 февраля 2017, 04:18
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"Парки Самары" задолжали за труд осужденных
Муниципальное автономное учреждение "Парки Самары" заплатит колонии-поселению №27 более 200 тысяч рублей. Соответствующее решение принял областной арбитражный суд.
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8 февраля 2017, 04:22
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В блогах: памятники архитектуры будет изымать город
Блогер Жанна Скокова сообщила, что сегодня в Самаре прошел круглый стол с участием общественников и властей. "На нем обсуждали судьбу памятников архитектуры, которые Минобороны забросило или просто держит при себе и ждет, когда они сами развалятся от старости, чтобы …
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16 декабря 2016, 09:24
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Клещи атакуют: безопасно ли гулять в самарских парках?
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26 мая 2016, 08:05