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Материалы по теме:

Струковский сад в Самаре ремонтируется с отставанием в две недели

Струковский сад в Самаре ремонтируется с отставанием в две недели

Струковский сад ремонтируется с отставанием в две недели. Пока работы выполнены на 60%. По настоянию городских властей, подрядчик увеличил здесь количество рабочих. Все работы, связанные с устройством инженерных коммуникаций, завершены. Сейчас здесь ведется ремонт фонтанов, ограждений, устройство лесниц и подпорных 
11 октября 2017, 10:01
Когда отремонтируют Струковский сад и площадь Куйбышева?

Когда отремонтируют Струковский сад и площадь Куйбышева?

О том, как продвигается подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года, игры которого пройдут, в том числе и в Самаре, говорили на заседании городского штаба.

Подготовка к ЧМ-2018 идет в штатном режиме. Активно ведутся работы по благоустройству городской 
26 сентября 2017, 12:02
В Москве установят памятник Сергею Бодрову-младшему

В Москве установят памятник Сергею Бодрову-младшему

В российской столице в 2018 году может появиться монумент актеру Сергею Бодрову-младшему. Стоимость проекта - 2,5 миллиона рублей.
Авторы презентовали макет памятника. Он представляет собой бронзовую фигуру культового героя Данилы Багрова из фильмов "Брат" и "Брат 2". По замыслу скульпторов, 

21 сентября 2017, 10:10
Развлечемся на 90 миллионов, расплачиваться будем пять лет

Развлечемся на 90 миллионов, расплачиваться будем пять лет

В Самаре ищут банк, который поможет профинансировать установку 55-метрового колеса обозрения в парке имени Гагарина. Аукцион объявило МП «Парки Самары». Нужно 90 миллионов рублей. Деньги направят на приобретение, изготовление, транспортировку, монтаж и установку аттракциона. Рассчитаться с кредитором предприятие готово за 

31 июля 2017, 12:50
Самарцы не смогут гулять в Струковском саду и по площади Куйбышева

Самарцы не смогут гулять в Струковском саду и по площади Куйбышева

В Самаре начались ремонтные работы в Струковском саду и на площади Куйбышева. «Струкачи» закрыли для посетителей с 28 мая. У входов в парк уже выставили ограждения. Реконструкцию парка, согласно графику должны закончить к ноябрю 2017 года. Стоимость работ составит 270 
29 мая 2017, 02:52
Струковский сад расцветет осенью

Струковский сад расцветет осенью

Сегодня, 28 мая, в Самаре Струковского парк официально закрыт для посетителей с связи началом ремонта. Как сообщает директор муниципального автономного учреждения «Парки Самары» Евгений Кришталь, стоимость ремонта - примерно 270 млн рублей. Срок выполнения работ – до 31 октября 2017 

28 мая 2017, 03:16
Из парка Металлургов выселяют конюшню

Из парка Металлургов выселяют конюшню

Конюшня в парке Металлургов осталась без крыши над головой. Арбитражный суд Самарской области вынес решение в пользу Муниципального учреждения "Парки Самары". Частный конный клуб Солнечный остров под руководством Анны Парабиной должен покинуть территорию и освободить ее от "загона", "манежа", "хозяйственных 

18 мая 2017, 07:51
Готовьте деньги: в Самаре жильцам старых домов хотят повысить взносы на капремонт

Готовьте деньги: в Самаре жильцам старых домов хотят повысить взносы на капремонт

В старой части Самары жильцам домов - памятников архитектуры могут повысить взносы на капремонт. Областное Управление государственной охраны объектов культурного наследия заказало научно-исследовательскую работу, в которой будет описано состояние зданий в исторической части города.

Специалистам предстоит собрать информацию с учетом архивных, 

27 апреля 2017, 04:06
В Самаре решили поставить памятники создателям первых ракет

В Самаре решили поставить памятники создателям первых ракет

В мэрии обсудили оформление территории у музея «Самара Космическая». Участники совещания поддержали идею установки нового памятника создателям первых ракет. Предполагается, что скульптура будет состоять из нескольких фигур, которым придадут черты известных конструкторов и инженеров. В их числе Сергей Королев, Дмитрий 

20 февраля 2017, 04:18

"Парки Самары" задолжали за труд осужденных

Муниципальное автономное учреждение "Парки Самары" заплатит колонии-поселению №27 более 200 тысяч рублей. Соответствующее решение принял областной арбитражный суд.
Как следует из материалов дела, с января по июль прошлого года колония предоставляла "Паркам Самары" осужденных, которые выполняли работы на их объектах. 

8 февраля 2017, 04:22
В блогах: памятники архитектуры будет изымать город

В блогах: памятники архитектуры будет изымать город

Блогер Жанна Скокова сообщила, что сегодня в Самаре прошел круглый стол с участием общественников и властей. "На нем обсуждали судьбу памятников архитектуры, которые Минобороны забросило или просто держит при себе и ждет, когда они сами развалятся от старости, чтобы 
16 декабря 2016, 09:24
Клещи атакуют: безопасно ли гулять в самарских парках?

Клещи атакуют: безопасно ли гулять в самарских парках?

В Самарской области растет число пострадавших от укусов клещей. В травмпункты и поликлиники с начала сезона обратились уже почти 3 тысячи жителей региона. Каждый пятый исследованный кровосос заражен вирусом энцефалита. Терять бдительность опасно для жизни. Тем более, что подцепить клеща 
26 мая 2016, 08:05
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