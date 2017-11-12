Когда отремонтируют Струковский сад и площадь Куйбышева? О том, как продвигается подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года, игры которого пройдут, в том числе и в Самаре, говорили на заседании городского штаба.



Подготовка к ЧМ-2018 идет в штатном режиме. Активно ведутся работы по благоустройству городской …