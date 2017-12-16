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В Сызрани 14-летний зацепер попал под грузовой поезд
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15 декабря 2017, 02:14
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В блогах: «История строительства Сызранской ГЭС»
Блогер Вадим Кондратьев посвятил пост истории строительства Сызранской ГЭС. Он опубликовал подборку фотографий 1920-х годов.
«Сейчас эта станция является памятником истории и архитектуры. Она вступила в строй в 1929 году в рамках деятельности ГОЭЛРО. На сегодня это единственное …
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14 декабря 2017, 08:09
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В Сызрани 22-летнего мужчину заперли на рабочем месте
Ночью 12 декабря сызранские спасатели получили вызов от 22-летнего мужчины, который сообщил, что не может уйти с работы. Он оказался заперт в рабочем помещении.
Выяснилось, …
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13 декабря 2017, 03:44
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Снятая на видео голубая вспышка в небе напугала жителей Сызрани
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12 декабря 2017, 05:07
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В Самаре на Ново-Садовой начался пожар в «Газели»
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20 ноября 2017, 10:53
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20-летний водитель «Газели» протаранил бетонный блок и грузовик Volvo
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1 ноября 2017, 02:02
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В Самаре на Раките фура «разорвала в клочья» грузовую «Газель»
Авария произошла сегодня, 7 октября, на пересечении Ракитовского шоссе с Карла Маркса, пишут очевидцы в соцсетях. По предварительным данным, многотонная фура буквально «разорвала в клочья» грузовую «Газель». Точная причина ДТП пока неизвестна. По словам свидетелей, большегруз подрезала "девятка". О пострадавших …
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7 октября 2017, 06:16
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В Сызрани водитель извинился перед бабушкой, которую грубо вышвырнул из маршрутки
Водитель из Сызрани, чей проступок недавно вызвал общественный резонанс, принёс личное извинение Галине Морозовой, передает КТВ-Луч. По словам пенсионерки, автомобилист приезжал и пытался разыскать её, но поскольку женщина теперь проживает по другому адресу, водитель извинился по телефону.
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17 сентября 2017, 05:52
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Цельнометаллическая эпидемия: Рекорд «Нивы» из Тольятти побила ульяновская «маршрутка»
Очередной курьезный случай с ошибками камер фиксации нарушений Правил дорожного движения произошел в Ульяновске. Здесь камера «оштрафовала» водителя «ГАЗели» за скорость… 233 км/ч!. Пишет "За рулем".
Камеры фиксации нарушений ПДД все чаще дают сбои, приписывая фантастические скорости автомобилям, …
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29 июля 2017, 02:28
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В Самаре будут отслеживать телефонные разговоры газелистов
В Самаре стартовала спецоперация «Автобус». Сотрудники ГИБДД начали вылавливать нерадивых водителей «маршруток» и лишать их права перевозить пассажиров.
Кроме классических рейдов, в этом году полицейские стали применять тактику «скрытого патрулирования». Инспектор в гражданском садится в транспорт, как обычный пассажир. …
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18 апреля 2017, 01:27
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Самарские чиновники проверят коммерческий транспорт на санитарное состояние
Некоторые самарские коммерческие перевозчики предпочитают экономить на чистоте своего транспорта. Это доставляет много неудобств горожанам, которые пользуются "маршрутками". Особенно это актуально с наступлением весны. Поэтому профильный департамент мэрии совместно с ГИБДД регулярно проводит проверки машин частных автопарков. По поручению главы …
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17 марта 2017, 06:02