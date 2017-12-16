9
56
05
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888888   .d888                                           888888 
       d88P  d88P"                                              "88b 
      d88P   888                                                 888 
     d88P    888888  888  888  88888b.    8888b.   888d888       888 
  88888888   888     888  888  888 "88b      "88b  888P"         888 
   d88P      888     Y88  88P  888  888  .d888888  888           888 
  d88P       888      Y8bd8P   888 d88P  888  888  888           88P 
 d88P        888       Y88P    88888P"   "Y888888  888           888 
                               888                             .d88P 
                               888                           .d88P"  
                               888                          888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Сызрани 14-летний зацепер попал под грузовой поезд

В Сызрани 14-летний зацепер попал под грузовой поезд

В Сызрани на железной дороге пострадал подросток – зацепер. 14-летний мальчик попал под поезд. Инцидент произошел на перегоне между Октябрьском и станцией «Сызрань-1». По данным сотрудников линейного отдела полиции, двое приятелей 14 и 15 лет решили прокатиться на грузовом составе, 

15 декабря 2017, 02:14
В блогах: «История строительства Сызранской ГЭС»

В блогах: «История строительства Сызранской ГЭС»

Блогер Вадим Кондратьев посвятил пост истории строительства Сызранской ГЭС. Он опубликовал подборку фотографий 1920-х годов.

«Сейчас эта станция является памятником истории и архитектуры. Она вступила в строй в 1929 году в рамках деятельности ГОЭЛРО. На сегодня это единственное 
14 декабря 2017, 08:09
В Сызрани 22-летнего мужчину заперли на рабочем месте

В Сызрани 22-летнего мужчину заперли на рабочем месте

Ночью 12 декабря сызранские спасатели получили вызов от 22-летнего мужчины, который сообщил, что не может уйти с работы. Он оказался заперт в рабочем помещении.
«Инцидент произошел в организации, расположенной по адресу: улица Советская, 4», - сообщили в МБУ «Аварийно-спасательная служба».

Выяснилось, 

13 декабря 2017, 03:44
Снятая на видео голубая вспышка в небе напугала жителей Сызрани

Снятая на видео голубая вспышка в небе напугала жителей Сызрани

Пользователи социальных сетей обсуждают видео, снятое в Сызрани. Голубая вспышка в небе напугала местных жителей. Момент зафиксировал видеорегистратор. Запись, сделанная, судя по таймкоду, 11 декабря в 19:35, опубликована в Интернете. Во время движения автомобиля в темное время суток небо резко 
12 декабря 2017, 05:07
В Самаре на Ново-Садовой начался пожар в «Газели»

В Самаре на Ново-Садовой начался пожар в «Газели»

В воскресенье, 19 ноября, в Октябрьском районе Самары произошел пожар на автодороге. Загорелась «Газель». По данным МЧС, это случилось в 14 часов.

Начался пожар в «Газели» на Ново-Садовой, в районе пересечения с улицей Челюскинцев. Фото очевидца появилось в социальной 
20 ноября 2017, 10:53
20-летний водитель «Газели» протаранил бетонный блок и грузовик Volvo

20-летний водитель «Газели» протаранил бетонный блок и грузовик Volvo

В Самаре произошло ДТП с участием «Газели» и грузовика Volvo. Авария случилась во вторник, 31 октября. 20-летний водитель машины «ГАЗ 2705» ехал по Заводскому шоссе со стороны проспекта Кирова.

По версии полицейских, молодой человек не обеспечил постоянного контроля за 
1 ноября 2017, 02:02
В Самаре на Раките фура «разорвала в клочья» грузовую «Газель»

В Самаре на Раките фура «разорвала в клочья» грузовую «Газель»

Авария произошла сегодня, 7 октября, на пересечении Ракитовского шоссе с Карла Маркса, пишут очевидцы в соцсетях. По предварительным данным, многотонная фура буквально «разорвала в клочья» грузовую «Газель». Точная причина ДТП пока неизвестна. По словам свидетелей, большегруз подрезала "девятка".  О пострадавших 
7 октября 2017, 06:16
В Сызрани водитель извинился перед бабушкой, которую грубо вышвырнул из маршрутки

В Сызрани водитель извинился перед бабушкой, которую грубо вышвырнул из маршрутки

Водитель из Сызрани, чей проступок недавно вызвал общественный резонанс, принёс личное извинение Галине Морозовой, передает КТВ-Луч. По словам пенсионерки, автомобилист приезжал и пытался разыскать её, но поскольку женщина теперь проживает по другому адресу, водитель извинился по телефону.
 
25 
17 сентября 2017, 05:52
Цельнометаллическая эпидемия: Рекорд «Нивы» из Тольятти побила ульяновская «маршрутка»

Цельнометаллическая эпидемия: Рекорд «Нивы» из Тольятти побила ульяновская «маршрутка»

Очередной курьезный случай с ошибками камер фиксации нарушений Правил дорожного движения произошел в Ульяновске. Здесь камера «оштрафовала» водителя «ГАЗели» за скорость… 233 км/ч!. Пишет "За рулем".

Камеры фиксации нарушений ПДД все чаще дают сбои, приписывая фантастические скорости автомобилям, 
29 июля 2017, 02:28
В Самаре будут отслеживать телефонные разговоры газелистов

В Самаре будут отслеживать телефонные разговоры газелистов

В Самаре стартовала спецоперация «Автобус». Сотрудники ГИБДД начали вылавливать нерадивых водителей «маршруток» и лишать их права перевозить пассажиров.

Кроме классических рейдов, в этом году полицейские стали применять тактику «скрытого патрулирования». Инспектор в гражданском садится в транспорт, как обычный пассажир. 
18 апреля 2017, 01:27
Самарские чиновники проверят коммерческий транспорт на санитарное состояние

Самарские чиновники проверят коммерческий транспорт на санитарное состояние

Некоторые самарские коммерческие перевозчики предпочитают экономить на чистоте своего транспорта. Это доставляет много неудобств горожанам, которые пользуются "маршрутками". Особенно это актуально с наступлением весны. Поэтому профильный департамент мэрии совместно с ГИБДД регулярно проводит проверки машин частных автопарков. По поручению главы 

17 марта 2017, 06:02
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх