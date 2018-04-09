|
Проверку состояния Московского шоссе и Ново-Садовой начал минтранс области в Самаре
В Самаре с понедельника, 9 апреля, минтранс области начинает проверку состояния Московского шоссе и улицы Ново-Садовой. Эту информацию подтвердил в «Твиттере» глава ведомства Иван Пивкин.
«С понедельника начинаем гарантийный осмотр Ново-Садовой и Московского шоссе. Все выявляемые гарантийные дефекты будут …
|
9 апреля 2018, 09:53
|
Кофейный аппарат «обманул» на деньги жительницу Сызрани
Вместо ароматного напитка аппарат выдал девушке пустой стаканчик.Неприятная история произошла на днях с жительницей Сызрани. Они пришла в торговый центр «Автобус», и решила выпить кофе. Женщина решила воспользоваться торговым автоматом. И каково же было ее удивление, когда аппарат вместо бодрящего …
|
8 апреля 2018, 10:05
|
Сызранку «обманул» кофе-аппарат
Устройство выдало гражданке стаканчик кофе без кофеина, сахара и кипятка, но… с ложечкой.
В паблике «Черный список Сызрань» соцсети «ВК» местная жительница Татьяна Сергеева пожаловалась, что кофейный аппарат в ТЦ «Автобус» выдал ей пустой стаканчик. «Вот оно, доброе …
|
7 апреля 2018, 04:30
|
Названы дороги Самары, которые закроют для движения транспорта
|
6 апреля 2018, 05:34
|
Две «Лады Гранты» столкнулись утром в Сызрани
Утром 6 апреля ДТП было зарегистрировано в Сызрани. Два автомобиля «Лада Гранта» столкнулись на улице Декабристов недалеко от автобусной остановки «Дом железнодорожников».
Как сообщает КТВ-Луч, обе легковушки выезжали со второстепенной дороги и поворачивали на главную в сторону центра …
|
6 апреля 2018, 10:59
|
Стало известно, кто отремонтирует дороги Тольятти за 691 млн рублей
Дороги в Тольятти за 691 миллион рублей отремонтирует фирма «Автодоринжиниринг», говорится в сообщении на портале госзакупок. На тендер была подана всего одна заявка - от компании, которая считается аффилированной семье известных сызранских бизнесменов Серперов. Почти 90 процентов из указанной суммы …
|
4 апреля 2018, 05:02
|
Самые «убитые» дороги отремонтируют картами в Тольятти
|
4 апреля 2018, 10:08
|
Двухлетний ребенок случайно закрыл дверь на замок за ушедшей мамой в Сызрани
|
2 апреля 2018, 02:43
|
В Самаре накажут виновных за ямы на дорогах по Бубнова и Маркса
В Самаре накажут виновных за ямы на дорогах Промышленного района – на улице Бубнова и проспекте Карла Маркса. Нарушения требования безопасности дорожного движения выявили сотрудники прокуратуры и специалисты ГИБДД. Повреждения дорожного покрытия были зафиксированы около домов номер 274а по проспекту …
|
30 ноября 2017, 11:38
|
Заплатят за ямы: прокуратура оштрафовала МП «Благоустройство»
Прокуратура привлекла самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» к административной ответственности за выбоины и ямы на дорогах. Повреждения асфальтобетонного покрытия были обнаружены почти на 20 улицах города. В частности - на Стара-Загоре, Свободы, Юбилейной, Пугачевской, Минской, Мирной, Нагорной, Олимпийской и в Ташкентском …
|
13 октября 2017, 02:27
|
В Самаре появились ямы-долгожители
Прокуратура Красноглинского района предъявила иск самарскому муниципальному предприятию «Благоустройство».
Ранее надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Были выявлены ямы и повреждения на дорогах в поселках Управленческий, Красная Глинка и Мехзавод. В адрес руководителя МП «Благоустройство» внесли представление …
|
11 августа 2017, 11:49
|
Дорога ям: самарцы обнаружили дефекты на Московском шоссе
Жители Самары жалуются на дефекты дорожного покрытия, обнаруженные на участке Московского шоссе между улицей Луначарского и проспектом Масленникова. По словам очевидцев, в выходные рабочие снимали асфальт, в результате на дороге образовались небольшие ямы. Автомобилистам приходится сбавлять скорость перед этим участком. …
|
29 мая 2017, 02:29