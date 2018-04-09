Двухлетний ребенок случайно закрыл дверь на замок за ушедшей мамой в Сызрани 1 апреля совсем не до смеха было жительнице дома по улице Лазо в Сызрани. По словам женщины, ей всего на пару минут понадобилось выйти из квартиры. Дома остался двухлетний ребенок. По неизвестной причине он решил закрыть дверь за мамой на …