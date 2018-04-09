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Материалы по теме:

Проверку состояния Московского шоссе и Ново-Садовой начал минтранс области в Самаре

Проверку состояния Московского шоссе и Ново-Садовой начал минтранс области в Самаре

В Самаре с понедельника, 9 апреля, минтранс области начинает проверку состояния Московского шоссе и улицы Ново-Садовой. Эту информацию подтвердил в «Твиттере» глава ведомства Иван Пивкин.

«С понедельника начинаем гарантийный осмотр Ново-Садовой и Московского шоссе. Все выявляемые гарантийные дефекты будут 
9 апреля 2018, 09:53
Кофейный аппарат «обманул» на деньги жительницу Сызрани

Кофейный аппарат «обманул» на деньги жительницу Сызрани

Вместо ароматного напитка аппарат выдал девушке пустой стаканчик.Неприятная история произошла на днях с жительницей Сызрани. Они пришла в торговый центр «Автобус», и решила выпить кофе. Женщина решила воспользоваться торговым автоматом. И каково же было ее удивление, когда аппарат вместо бодрящего 
8 апреля 2018, 10:05
Сызранку «обманул» кофе-аппарат

Сызранку «обманул» кофе-аппарат

Устройство выдало гражданке стаканчик кофе без кофеина, сахара и кипятка, но… с ложечкой.

В паблике «Черный список Сызрань» соцсети «ВК» местная жительница Татьяна Сергеева пожаловалась, что кофейный аппарат в ТЦ «Автобус» выдал ей пустой стаканчик. «Вот оно, доброе 
7 апреля 2018, 04:30
Названы дороги Самары, которые закроют для движения транспорта

Названы дороги Самары, которые закроют для движения транспорта

В Самаре определены участки дорог, которые будут перекрывать в связи с массовыми мероприятиями в апреле и мае. Мэрия Самары опубликовала список. Ограничения связаны с проведением массовых мероприятий на Пасху 8 апреля, в День Победы 9 мая, а также 15 апреля, 

6 апреля 2018, 05:34
Две «Лады Гранты» столкнулись утром в Сызрани

Две «Лады Гранты» столкнулись утром в Сызрани

Утром 6 апреля ДТП было зарегистрировано в Сызрани. Два автомобиля «Лада Гранта» столкнулись на улице Декабристов недалеко от автобусной остановки «Дом железнодорожников».

Как сообщает КТВ-Луч, обе легковушки выезжали со второстепенной дороги и поворачивали на главную в сторону центра 
6 апреля 2018, 10:59
Стало известно, кто отремонтирует дороги Тольятти за 691 млн рублей

Стало известно, кто отремонтирует дороги Тольятти за 691 млн рублей

Дороги в Тольятти за 691 миллион рублей отремонтирует фирма «Автодоринжиниринг», говорится в сообщении на портале госзакупок. На тендер была подана всего одна заявка - от компании, которая считается аффилированной семье известных сызранских бизнесменов Серперов. Почти 90 процентов из указанной суммы 

4 апреля 2018, 05:02
Самые «убитые» дороги отремонтируют картами в Тольятти

Самые «убитые» дороги отремонтируют картами в Тольятти

В самое ближайшее время в Тольятти начнется карточный ремонт дорог. Таким методом будут приводиться в порядок наиболее разрушенные участки, которые не попали под плановый ремонт 2018 года. Всего картами планируется отремонтировать 30 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Из них 12,2 

4 апреля 2018, 10:08
Двухлетний ребенок случайно закрыл дверь на замок за ушедшей мамой в Сызрани

Двухлетний ребенок случайно закрыл дверь на замок за ушедшей мамой в Сызрани

1 апреля совсем не до смеха было жительнице дома по улице Лазо в Сызрани. По словам женщины, ей всего на пару минут понадобилось выйти из квартиры. Дома остался двухлетний ребенок. По неизвестной причине он решил закрыть дверь за мамой на 
2 апреля 2018, 02:43
В Самаре накажут виновных за ямы на дорогах по Бубнова и Маркса

В Самаре накажут виновных за ямы на дорогах по Бубнова и Маркса

В Самаре накажут виновных за ямы на дорогах Промышленного района – на улице Бубнова и проспекте Карла Маркса. Нарушения требования безопасности дорожного движения выявили сотрудники прокуратуры и специалисты ГИБДД.  Повреждения дорожного покрытия были зафиксированы около домов номер 274а по проспекту 

30 ноября 2017, 11:38
Заплатят за ямы: прокуратура оштрафовала МП «Благоустройство»

Заплатят за ямы: прокуратура оштрафовала МП «Благоустройство»

Прокуратура привлекла самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» к административной ответственности за выбоины и ямы на дорогах. Повреждения асфальтобетонного покрытия были обнаружены почти на 20 улицах города. В частности - на Стара-Загоре, Свободы, Юбилейной, Пугачевской, Минской, Мирной, Нагорной, Олимпийской и в Ташкентском 

13 октября 2017, 02:27
В Самаре появились ямы-долгожители

В Самаре появились ямы-долгожители

Прокуратура Красноглинского района предъявила иск самарскому муниципальному предприятию «Благоустройство».

Ранее надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Были выявлены ямы и повреждения на дорогах в поселках Управленческий, Красная Глинка и Мехзавод. В адрес руководителя МП «Благоустройство» внесли представление 

11 августа 2017, 11:49
Дорога ям: самарцы обнаружили дефекты на Московском шоссе

Дорога ям: самарцы обнаружили дефекты на Московском шоссе

Жители Самары жалуются на дефекты дорожного покрытия, обнаруженные на участке Московского шоссе между улицей Луначарского и проспектом Масленникова. По словам очевидцев, в выходные рабочие снимали асфальт, в результате на дороге образовались небольшие ямы. Автомобилистам приходится сбавлять скорость перед этим участком. 
29 мая 2017, 02:29
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