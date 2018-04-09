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Из-за долгов лишились воды жители 35 домов в Самаре
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27 марта 2018, 11:08
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Немецкий пекарь нашел на помойке 8 миллионов фальшивых евро
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14 марта 2018, 07:19
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Долги за воду спишут с банковских счетов неплательщиков из Самары
В Самаре средства на погашение подтвержденного судом долга за воду будут автоматически списываться со счетов злостных неплательщиков. Об этом заявили в компании «Самарские коммунальные системы». Организация сообщила о подписании соглашения с одним из крупнейших банков об обмене документами в электронном …
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2 марта 2018, 10:02
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Британские археологи обнаружили "черновик" Стоунхенджа
На глаза британских археологов попалась сенсационная находка. Неподалеку от знаменитого Стоунхенджа, на территории городка Ларкхилл, под трехметровым слоем земли были обнаружены углубления, копирующие расположение колонн знаменитого археологического памятника.
По словам специалистов, углубления в земле появились в то же время, что и …
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5 февраля 2018, 09:07
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В Самаре с должников за воду взыщут более 113 млн рублей
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23 января 2018, 11:18
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В Самаре награжден слесарь – «Победитель шуги»
В Самаре руководство СКС наградило слесаря-ремонтника шестого разряда Андрея Адонина, который трудится на насосно-фильтровальной станции №2, расположенной в Студеном овраге. Он признан «Лучшим сотрудником». «Это был сложный выбор, ведь напряжённо и слаженно работал весь коллектив станции, всего предприятия!», - указано …
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18 января 2018, 04:34
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Золотой овощ: Жительница Канады нашла в моркови потерянное 13 лет назад кольцо
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17 августа 2017, 02:14
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В Самаре при замене бордюра нашли разбитое надгробие Щорса
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1 июня 2017, 10:50
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В Самаре мужчина попытался перейти Волгу и провалился в промоину
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1 января 2016, 02:11
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Из Самары в Рождествено теперь можно добраться за 10 минут
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15 августа 2014, 12:11
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В Самаре планируют благоустроить Ульяновский спуск
Речь идет об участке от Волжского проспекта до берега Волги. Об этом сообщил руководитель самарского гордепартамента благоустройства и экологии Иван Филаретов. Документация, необходимая для начала комплексного благоустройства Ульяновского спуска, сейчас находится на согласовании в министерстве транспорта Самарской области.
Фото: images.esosedi.ru.
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29 июля 2014, 09:11