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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Долги за воду спишут с банковских счетов неплательщиков из Самары

Долги за воду спишут с банковских счетов неплательщиков из Самары

В Самаре средства на погашение подтвержденного судом долга за воду будут автоматически списываться со счетов злостных неплательщиков. Об этом заявили в компании «Самарские коммунальные системы». Организация сообщила о подписании соглашения с одним из крупнейших банков об обмене документами в электронном 

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Британские археологи обнаружили

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На глаза британских археологов попалась сенсационная находка. Неподалеку от знаменитого Стоунхенджа, на территории городка Ларкхилл, под трехметровым слоем земли были обнаружены углубления, копирующие расположение колонн знаменитого археологического памятника.

По словам специалистов, углубления в земле появились в то же время, что и 

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В Самаре с должников за воду взыщут более 113 млн рублей

В Самаре с должников за воду взыщут более 113 млн рублей

В Самаре в районные отделы судебных приставов передано более 18 тысяч исполнительных листов в отношении граждан, задолжавших за воду больше 113 миллионов рублей.

«Если абонент не оплачивает услуги водоснабжения и водоотведения в течение трёх месяцев, то долги взыскиваются через суд», - 

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В Самаре награжден слесарь – «Победитель шуги»

В Самаре награжден слесарь – «Победитель шуги»

В Самаре руководство СКС наградило слесаря-ремонтника шестого разряда Андрея Адонина, который трудится на насосно-фильтровальной станции №2, расположенной в Студеном овраге. Он признан «Лучшим сотрудником». «Это был сложный выбор, ведь напряжённо и слаженно работал весь коллектив станции, всего предприятия!», - указано 
18 января 2018, 04:34
Золотой овощ: Жительница Канады нашла в моркови потерянное 13 лет назад кольцо

Золотой овощ: Жительница Канады нашла в моркови потерянное 13 лет назад кольцо

На юге Канады фермеры, собиравшие урожай моркови, неожиданно обнаружили обручальное кольцо, которое их 84-летняя родственница потеряла 13 лет назад. Как рассказывают зарубежные СМИ, Мэри Грэмс утратила ценное украшение, когда трудилась в саду на семейной ферме.
Это случилось в 2004 году. 

17 августа 2017, 02:14
В Самаре при замене бордюра нашли разбитое надгробие Щорса

В Самаре при замене бордюра нашли разбитое надгробие Щорса

В центре Самары во время ремонта дороги в районе ОДО обнаружили разрушенное надгробие участника Гражданской войны и революции 1917 года Николая Щорса. Фото артефакта появилось в Сети. Как сообщила Елена Рыжкова, руководитель управления информации и аналитики в администрации городского округа 

1 июня 2017, 10:50
В Самаре мужчина попытался перейти Волгу и провалился в промоину

В Самаре мужчина попытался перейти Волгу и провалился в промоину

Вчера, 31 декабря, попытка перейти Волгу по льду в Самаре едва не закончилась трагедией. Местный житель решил перебраться с правого берега на левый в районе Ульяновского спуска. Однако пройдя около 300 метров, мужчина провалился в промоину. К счастью, на помощь 
1 января 2016, 02:11
Из Самары в Рождествено теперь можно добраться за 10 минут

Из Самары в Рождествено теперь можно добраться за 10 минут

В областной столице с 12 августа открылась пассажирская переправа на линии Ульяновский спуск - Рождествено, которую обслуживает новое судно "Ингрия-3", сообщает группа Речфлота в социальных сетях.
Теперь из Самары в Рождествено можно добраться за 10 минут. Четкого расписания движения нет 

15 августа 2014, 12:11
В Самаре планируют благоустроить Ульяновский спуск

В Самаре планируют благоустроить Ульяновский спуск

Речь идет об участке от Волжского проспекта до берега Волги. Об этом сообщил руководитель самарского гордепартамента благоустройства и экологии Иван Филаретов. Документация, необходимая для начала комплексного благоустройства Ульяновского спуска, сейчас находится на  согласовании в министерстве транспорта Самарской области.

Фото: images.esosedi.ru.
29 июля 2014, 09:11
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