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«Устроил GTA»: пьяный лихач в Тольятти сбил полицейского и устроил погоню

«Устроил GTA»: пьяный лихач в Тольятти сбил полицейского и устроил погоню

В Автозаводском районе Тольятти пьяный водитель устроил  погоню и сбил полицейского. Инцидент произошел в понедельник, 27 августа. Примерно в 23:45 экипаж ДПС заметил машину, которая  проехала регулируемый перекресток улиц Борковской и Южного шоссе на «красный» свет. Полицейские попробовали остановить нарушителя 
30 августа 2018, 02:08
Дмитрий Азаров вошел в сотню самых влиятельных людей России

Дмитрий Азаров вошел в сотню самых влиятельных людей России

Дмитрий Азаров попал в сотню самых влиятельных россиян. Рейтинг составил журнал Forbes. Врио главы Самарской области занял в нем 90-ю строчку. Азарову удалось обойти таких видных политиков, как глава Чечни Рамзан Кадыров, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вождь ЛДПР 
30 августа 2018, 01:56
Между Самарой и Тольятти начала курсировать скоростная «Ласточка»

Между Самарой и Тольятти начала курсировать скоростная «Ласточка»

Между Самарой и Тольятти стартовали перевозки на скоростном поезде «Ласточка». Рейсы осуществляются с 27 августа в тестовом режиме.

Организацию скоростных железнодорожных перевозок между двумя крупнейшими городами области инициировал врио губернатора Дмитрий Азаров. Этот вопрос он поднимал во время визита в губернию 

30 августа 2018, 01:01
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Финалистов ЧМ-2018 предсказала коза-оракул Самары

Финалистов ЧМ-2018 предсказала коза-оракул Самары

В Самаре коза Забияка, назначенная оракулом к ЧМ-2018, сделала свое предсказание. Об этом рассказали в Самарском зоопарке. Забияке предстояло выбрать победителя среди команд России, Франции, Аргентины, Бельгии, Германии и Бразилии. Перед 
27 апреля 2018, 02:23
Как приблизить приход весны, расскажут на празднике «Жаворонки» в Самарском зоопарке

Как приблизить приход весны, расскажут на празднике «Жаворонки» в Самарском зоопарке

В Самаре в четверг, 22 марта, отметят праздник «Жаворонки». Это старинный славянский праздник, который решил поддержать Самарский зоопарк. В старину считалось, что в этот день возвращаются на родину жаворонки – первые вестники весны.

«Чтобы приблизить приход весны, хозяйки в 
20 марта 2018, 11:59
Самарский зоопарк ищет молодым питомцам новый дом

Самарский зоопарк ищет молодым питомцам новый дом

Самарский зоопарк в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте» опубликовал «Список реализации животных». Зоопарк намерен продать питомцев 10 видов. Среди них - пятнистый ягуар, пума, енот-полоскун, осел, черный лебедь, фазаны (серебряный, охотничий и румынский), индийский павлин, утки, маисовый полоз, 
14 августа 2017, 09:08
В Самаре поселилась одна из самых маленьких обезьянок планеты

В Самаре поселилась одна из самых маленьких обезьянок планеты

В Самарском зоопарке появился новый питомец – одна из самых маленьких обезьянок в мире игрунка обыкновенная. Средняя длина тела взрослых особей 185-188 сантиметров, а вес – примерно 250 граммов. Малыша, появившегося на свет 26 февраля 2017 года, привезли в Самару 

26 июня 2017, 03:46
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