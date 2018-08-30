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«Устроил GTA»: пьяный лихач в Тольятти сбил полицейского и устроил погоню
В Автозаводском районе Тольятти пьяный водитель устроил погоню и сбил полицейского. Инцидент произошел в понедельник, 27 августа. Примерно в 23:45 экипаж ДПС заметил машину, которая проехала регулируемый перекресток улиц Борковской и Южного шоссе на «красный» свет. Полицейские попробовали остановить нарушителя …
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30 августа 2018, 02:08
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Дмитрий Азаров вошел в сотню самых влиятельных людей России
Дмитрий Азаров попал в сотню самых влиятельных россиян. Рейтинг составил журнал Forbes. Врио главы Самарской области занял в нем 90-ю строчку. Азарову удалось обойти таких видных политиков, как глава Чечни Рамзан Кадыров, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вождь ЛДПР …
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30 августа 2018, 01:56
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Между Самарой и Тольятти начала курсировать скоростная «Ласточка»
Между Самарой и Тольятти стартовали перевозки на скоростном поезде «Ласточка». Рейсы осуществляются с 27 августа в тестовом режиме.
Организацию скоростных железнодорожных перевозок между двумя крупнейшими городами области инициировал врио губернатора Дмитрий Азаров. Этот вопрос он поднимал во время визита в губернию …
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30 августа 2018, 01:01
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Финалистов ЧМ-2018 предсказала коза-оракул Самары
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27 апреля 2018, 02:23
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Как приблизить приход весны, расскажут на празднике «Жаворонки» в Самарском зоопарке
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20 марта 2018, 11:59
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Самарский зоопарк ищет молодым питомцам новый дом
Самарский зоопарк в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте» опубликовал «Список реализации животных». Зоопарк намерен продать питомцев 10 видов. Среди них - пятнистый ягуар, пума, енот-полоскун, осел, черный лебедь, фазаны (серебряный, охотничий и румынский), индийский павлин, утки, маисовый полоз, …
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14 августа 2017, 09:08
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В Самаре поселилась одна из самых маленьких обезьянок планеты
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26 июня 2017, 03:46