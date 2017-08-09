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«Оказались выброшены на улицу»: тольяттинцы просят президента о помощи
В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили открытое видеообращение жителей города к президенту России. Тольяттинцы жалуются, что стали жертвой аферистов. В городе опять появилась новая финансовая пирамида. Некая московская инвестиционная компания уже успела «кинуть» сотни горожан на многие миллионы рублей. …
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9 августа 2017, 07:37
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Выкупленные в Пензе автобусы-мигранты поработают на самарцев
Блогер Алексей Перезнатнов поведал, что на улицах Самары начали трудиться пензенские "пазики". "Ещё в 2014 году МУП "Пензенские пассажирские перевозки" был признан банкротом. Это скандальная и довольно болезненная тема для столицы соседнего региона. МУП еще некоторое время продолжал свою …
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8 августа 2017, 07:45
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Побегали и освежились: про кросс «Сокольи горы» на лыжной базе в Самаре
Блогер bepowerback рассказал, что в прошедшую субботу в Самаре состоялся 1-й открытый легкоатлетический кросс «Сокольи горы». «Более 250 участников разных возрастов - от 13 до 60 лет и старше - вышли на старт бегового кросса на дистанциях 3, 5 …
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8 августа 2017, 07:33
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В блогах: самарцев заставили «прыгать и матюкаться»
Блогер 63ru рассказывает, что в Самаре уже проваливается плитка. "Вот вам и первые ласточки торопливого и бессмысленного самарского плиточного сумасшествия. Перед вами фото свежеотремонтированного новой плиткой участка тротуара на одной из центральных улиц Самары: рядом "белый дом" и Губдума. …
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7 августа 2017, 07:25
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Детям Октябрьского района построят новую поликлинику
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3 августа 2017, 11:41
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«STARтуем»: в Самаре появится благотворительная рок-школа
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2 августа 2017, 02:58
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Почему в Самаре стали чаще рождаться тройняшки?
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2 августа 2017, 11:47
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У самарцев родилась Мальвина
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28 июля 2017, 11:26
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Самарец забил бразильского боксера в Риге, появилось видео
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15 ноября 2016, 02:24
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Самарский боксер Василий Веткин стал чемпионом России
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30 ноября 2015, 03:47
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Легковес Василий Веткин пробился в финал Чемпионата России по боксу
Новокуйбышевский спортсмен одолел по очкам новосибирца Артура Ложникова. В этом поединке Василий работал вторым номером, преимущественно контратаковал. Выбранная тактика себя оправдала: удары спортсмена из Самарской области были точнее. В последнем раунде сибиряк попытался переломить ход боя и в какой-то момент …
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27 ноября 2015, 08:01
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В Самаре стартовал чемпионат страны по боксу
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23 ноября 2015, 11:36