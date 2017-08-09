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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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«Оказались выброшены на улицу»: тольяттинцы просят президента о помощи

«Оказались выброшены на улицу»: тольяттинцы просят президента о помощи

В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили открытое видеообращение жителей города к президенту России. Тольяттинцы жалуются, что стали жертвой аферистов. В городе опять появилась новая финансовая пирамида. Некая московская инвестиционная компания уже успела «кинуть» сотни горожан на многие миллионы рублей. 
9 августа 2017, 07:37
Выкупленные в Пензе автобусы-мигранты поработают на самарцев

Выкупленные в Пензе автобусы-мигранты поработают на самарцев

Блогер Алексей Перезнатнов поведал, что на улицах Самары начали трудиться пензенские "пазики". "Ещё в 2014 году МУП "Пензенские пассажирские перевозки" был признан банкротом. Это скандальная и довольно болезненная тема для столицы соседнего региона. МУП еще некоторое время продолжал свою 
8 августа 2017, 07:45
Побегали и освежились: про кросс «Сокольи горы» на лыжной базе в Самаре

Побегали и освежились: про кросс «Сокольи горы» на лыжной базе в Самаре

Блогер bepowerback рассказал, что в прошедшую субботу в Самаре состоялся 1-й открытый легкоатлетический кросс «Сокольи горы». «Более 250 участников разных возрастов - от 13 до 60 лет и старше - вышли на старт бегового кросса на дистанциях 3, 5 
8 августа 2017, 07:33
В блогах: самарцев заставили «прыгать и матюкаться»

В блогах: самарцев заставили «прыгать и матюкаться»

Блогер 63ru рассказывает, что в Самаре уже проваливается плитка. "Вот вам и первые ласточки торопливого и бессмысленного самарского плиточного сумасшествия. Перед вами фото свежеотремонтированного новой плиткой участка тротуара на одной из центральных улиц Самары: рядом "белый дом" и Губдума. 
7 августа 2017, 07:25
Детям Октябрьского района построят новую поликлинику

Детям Октябрьского района построят новую поликлинику

Новую детскую поликлинику Октябрьского района Самары построят на улице Николая Панова. По сообщению губернской думы, на днях в судебном порядке был решен вопрос о переводе земельного участка под домом № 12 в областную собственность.

«За основу решено взять типовой проект поликлиники 

3 августа 2017, 11:41
«STARтуем»: в Самаре появится благотворительная рок-школа

«STARтуем»: в Самаре появится благотворительная рок-школа

В Самаре запущен благотворительный проект «STARтуем». Для 30 музыкально одаренных детей и молодежи, родители которых или ответственные за них взрослые в силу объективных причин не могут оплатить обучение музыке, в течение полугода будут организованы музыкальные занятия в студии Music Lab.
2 августа 2017, 02:58
Почему в Самаре стали чаще рождаться тройняшки?

Почему в Самаре стали чаще рождаться тройняшки?

В Самарском областном перинатальном центре, открытом 11 месяцев назад, настоящий бум на тройни. Если раньше тройняшки рождались 2-3 раза в год, то в июле только в этом роддоме к выписке подготовили сразу три таких семьи.

В последние годы врачи фиксируют рост 

2 августа 2017, 11:47
У самарцев родилась Мальвина

У самарцев родилась Мальвина

В Самаре обновили топы самых популярных и самых редких имен, которые жители региона дали своим детям.

По итогам первой половины 2017 года самыми популярными именами в Самарской области стали Артем и София, сообщает региональное управление ЗАГС. Имя Артем родители выбирали 455 

28 июля 2017, 11:26
Самарец забил бразильского боксера в Риге, появилось видео

Самарец забил бразильского боксера в Риге, появилось видео

Самарский боксер Максим Власов в Риге победил на ринге бразильца Карлоса Насименто. Бой сняли на видео. Запись появилась в сети.  
Поединок за титул интерконтинентального чемпиона по версии IBO в первом тяжёлом весе состоялся в понедельник, 14 ноября. В третьем 

15 ноября 2016, 02:24
Самарский боксер Василий Веткин стал чемпионом России

Самарский боксер Василий Веткин стал чемпионом России

В воскресенье, 29 ноября, в Самаре десятью финальными боями завершился чемпионат России по боксу. Кроме медалей и поясов на кону стояли путевки на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Среди чемпионов - новокуйбышевский спортсмен Василий Веткин, который вошел в созвездие именитых боксеров, 
30 ноября 2015, 03:47
Легковес Василий Веткин пробился в финал Чемпионата России по боксу

Легковес Василий Веткин пробился в финал Чемпионата России по боксу

Новокуйбышевский спортсмен одолел по очкам новосибирца Артура Ложникова. В этом поединке Василий работал вторым номером, преимущественно контратаковал. Выбранная тактика себя оправдала: удары спортсмена из Самарской области были точнее. В последнем раунде сибиряк попытался переломить ход боя и в какой-то момент 
27 ноября 2015, 08:01
В Самаре стартовал чемпионат страны по боксу

В Самаре стартовал чемпионат страны по боксу

Около 300 сильнейших спортсменов со всей страны встретятся на самарском ринге. Первенство России проходит в областной столице уже в третий раз. Регион будут представлять 14 спортсменов, многие из которых - призеры прошлых чемпионатов. Почетными гостями на открытии турнира стали именитые 
23 ноября 2015, 11:36
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